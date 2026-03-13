Miami: pronóstico del tiempo para este viernes 13 de marzo

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este viernes 13 de marzo indica que la temperatura alcanzará un máximo de 79 grados Fahrenheit (26ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 88% y habrá nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 10.56 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 72 grados Fahrenheit (22ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 55 y se prevén nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:32 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:29 h. En total, tendremos 12 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que tendremos más nubes que claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas variarán entre los 72 y los 81 grados Fahrenheit (22 y 27ºC). ¿Mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami comprende del final de la primavera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede visualizar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos templados y veranos no excesivamente calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que provoca que también suba la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año coincide con el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

