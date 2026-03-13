Tu Google Pixel pierde un atajo clave tras la actualización de marzo

La actualización de marzo para los teléfonos Google Pixel eliminó una herramienta muy práctica de la pantalla de aplicaciones recientes. Desde ahora guardar imágenes o analizarlas rápidamente con Google Lens requerirá más pasos de los habituales.

El parche correspondiente a la versión estable de Android 16 QPR3 ya se encuentra disponible. Muchos usuarios instalaron este software sin imaginar que alterarían drásticamente su flujo de trabajo diario al gestionar capturas de pantalla o fotografías.

La queja principal surgió rápidamente en plataformas y foros comunitarios. Las personas notaron de inmediato la ausencia de botones clave al intentar extraer contenido directamente desde las vistas previas de las aplicaciones abiertas en segundo plano.

Google no ha detallado los motivos técnicos que impulsaron esta decisión de diseño que hace más incómodo utilizar una función clave como lo es Lens.

Lo que cambió en la pantalla reciente

Antes de instalar esta nueva versión del sistema operativo contábamos con un menú sumamente completo. Al seleccionar cualquier fotografía en la vista de aplicaciones recientes aparecían opciones directas para guardar el archivo o abrirlo con Google Lens.

La herramienta original funcionaba con una simple pulsación larga sobre cualquier fotografía visible en la interfaz. También se activaba tocando el botón de selección de elementos. Esa doble posibilidad hacía que el sistema se sintiera verdaderamente inteligente.

Esa inmediatez desapareció por completo tras el reinicio del equipo. El menú de opciones se redujo a solo tres acciones básicas al seleccionar un gráfico en este apartado. Ahora únicamente puedes copiar el elemento o compartirlo o editarlo.

La ausencia del botón para guardar directo en la galería es el retroceso más evidente. Quienes aprovechaban este atajo para no acumular capturas innecesarias ahora enfrentan una experiencia mucho más torpe y lenta de lo habitual.

Este ajuste ya se había dejado ver fugazmente durante las fases de prueba en enero. Sin embargo muchos mantuvieron la esperanza de que no llegara a la versión final. Ahora confirmamos que el fabricante lo aplicó de forma generalizada.

Cómo te afecta en el uso diario

El impacto más grande recae sobre la productividad y la velocidad de navegación del teléfono. Las tareas que antes tomaban un solo toque ahora exigen navegar por menús secundarios. Esto rompe la dinámica ágil que caracteriza a estos dispositivos.

Sin el acceso rápido a Google Lens pierdes la capacidad de analizar texto o productos en milisegundos. Ese botón estaba estratégicamente ubicado para facilitar búsquedas visuales sin tener que cambiar de ventana o abrir aplicaciones adicionales.

La molestia generalizada radica en que nadie pidió simplificar esta pantalla en particular. Los dueños de estos equipos valoran tener herramientas potentes siempre a la mano. Quitar botones útiles rara vez resulta en una mejora real para el usuario avanzado.

A pesar de las críticas iniciales el cambio parece definitivo para esta versión de Android. Acostumbrarse a la nueva interfaz tomará tiempo para quienes dependían de la inmediatez de la selección inteligente en el carrusel de aplicaciones.

Qué opciones quedan para los usuarios

Aunque perdimos la vía rápida todavía existen métodos alternativos para lograr el mismo resultado. Si necesitas guardar una imagen desde esta pantalla tendrás que apoyarte obligatoriamente en el menú general para compartir archivos.

Al abrir la hoja de compartir del sistema puedes buscar la opción para subir el archivo a Fotos. Esta ruta alternativa funciona perfectamente pero resulta considerablemente más lenta y exige mayor atención visual para encontrar el icono correcto.

También puedes compartir el archivo visual con la aplicación de archivos nativa de la marca. Mediante este método la imagen terminará almacenada en la memoria local del teléfono dentro de tu carpeta habitual de descargas.

Es importante mencionar que estas soluciones provisionales requieren un aprendizaje muscular diferente. La memoria táctil ya estaba acostumbrada a encontrar las opciones en la parte superior derecha. Ahora deberás educar tus dedos hacia la zona inferior de la pantalla.

Para suplir la falta de Google Lens la mejor alternativa disponible es usar la función de rodear para buscar. Esta herramienta mantiene vivo el espíritu de la búsqueda visual rápida sin abandonar la pantalla donde te encuentras.

Otra opción es invocar a Lens desde el mismo menú de compartir seleccionando la acción de buscar imagen en la red. Al final la actualización no borra las capacidades del dispositivo pero sí las esconde detrás de toques adicionales innecesarios.

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