EE.UU. resaltó que la captura de Sebastián Marset en Bolivia fue gracias al Escudo de las Américas

La captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset es reflejada por autoridades estadounidenses como el primer gran resultado de la cumbre Escudo de las Américas, una iniciativa orientada a reforzar la cooperación entre países para enfrentar el crimen organizado transnacional.

Así lo dio a conocer el Departamento de Estado de EE.UU., al señalar que la detención del líder criminal marca el fin de su trayectoria dentro del mundo del narcotráfico.

“El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado. Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y al rápido fortalecimiento de la cooperación policial entre Estados Unidos y Bolivia, el notorio narcotraficante enfrentará a la justicia. El Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte”, detalla un reporte del Departamento de Estado.

El Escudo de las Américas es el nombre de la cumbre de mandatarios que hace unos días lideró el mandatario estadounidense Donal Trump con el fin de promover la “libertad, seguridad y prosperidad” en la región y cooperar en temas de seguridad, migración y la lucha contra el narcotráfico.

CAPTURED. Sebastian Marset’s reign of terror and chaos is over. Thanks to President @Rodrigo_PazP's leadership and rapidly strengthening U.S.-Bolivia law enforcement cooperation, notorious drug trafficker Marset will face justice. The Shield of the Americas is making our region… pic.twitter.com/fv9Nx5xoh6 — US Dept of State INL (@StateINL) March 13, 2026

Previamente, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, informó sobre la captura de Marset y la calificó como “un hecho histórico” y “un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado” en la región sudamericana.

De acuerdo con EFE, la acción policial se realizó en el barrio La Palmas ubicado en la ciudad de Santa Cruz, en la que no se reportaron bajas de la Policía ni civiles heridos.

También detalló que primero se intervino la residencia del grupo de seguridad y casi de inmediato la vivienda en la que estaba el supuesto narcotraficante, quien “guardó silencio todo el tiempo” y fue tratado “sin violencia física ni psicológica”.

La fuerza antidrogas trasladó a Marset al aeropuerto de Viru Viru, en donde subió a una nave que lo llevó hasta Estados Unidos.

Las autoridades bolivianas explicaron que la captura de Marset fue ejecutada por la Policía Boliviana y sin intervención de la DEA, agencia que solo se ocupó de su traslado hacia territorio estadounidense.

Desde mayo de 2025, la DEA incluyó a Marset entre los fugitivos más buscados y en febrero de este año pasó a ocupar el tercer puesto en su lista de prioridades, tras confirmarse la muerte de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

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