Exabogada de ICE que dijo que su trabajo “apesta” busca un escaño en el Congreso

Hace apenas unas semanas, una exabogada del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) acaparó titulares tras declarar que su trabajo, además de ser un destrate, “apesta”. Ahora, esa misma abogada busca dar el salto a la política.

Julie Le, de 47 años, anunció que se postulará al Congreso por Minnesota. Su campaña arrancará formalmente este fin de semana con el objetivo de competir en las primarias demócratas y desafiar a la actual representante Ilhan Omar.

La noticia llega poco después de que Le se hiciera viral por sus comentarios durante una audiencia judicial mientras trabajaba para el ICE.

De una polémica a una campaña política

En febrero, durante una audiencia ante un juez federal, Le expresó abiertamente su frustración con el funcionamiento del sistema migratorio. Cuando el magistrado cuestionó por qué la agencia ignoraba repetidamente órdenes judiciales, la abogada respondió con una frase que rápidamente se difundió en medios y redes: “El sistema es un desastre. Este trabajo apesta”.

CNN reportó en aquel momento que Le también dijo que esperaba que el juez la declarara en desacato para poder descansar después de largas jornadas de trabajo. Sus comentarios provocaron su salida del puesto temporal que ocupaba en ese momento. Pero para Le, la experiencia terminó siendo un punto de inflexión.

En entrevistas posteriores explicó que ese momento la hizo reflexionar sobre las limitaciones de su rol como abogada dentro del sistema.

“Los legisladores son los únicos que pueden cambiar las leyes”, señaló al explicar por qué decidió lanzarse a la política.

Una campaña centrada en inmigración

En su plataforma, Le afirma que quiere impulsar reformas migratorias “humanas y sensatas”, además de priorizar la financiación de la educación y ampliar el acceso a la atención médica.

Su historia personal también forma parte central de su mensaje político. Le nació en Vietnam, creció parcialmente en Filipinas y llegó a Estados Unidos como refugiada en 1993.

La candidata reconoce que durante años se sintió orgullosa de trabajar en el sistema migratorio, pero sostiene que su experiencia le permitió ver de cerca fallas estructurales que, según ella, requieren cambios desde el Congreso.

Su campaña la enfrentará en las primarias demócratas con Omar, quien representa el distrito desde 2019 y es una de las voces más críticas de las políticas migratorias federales.

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