Humberto Zurita desmiente diferencias entre sus hijos y su pareja Stephanie Salas

Humberto Zurita, actor de melodramas como “Encadenados” y “De pura sangre”, se encuentra viviendo su propia historia de amor junto a Stephanie Salas. A cuatro años de haber dado inicio a su relación, el famoso hizo frente a los rumores que apuntan a supuestas diferencias entre la cantante y sus hijos Sebastián y Emiliano, nacidos durante su matrimonio con la actriz Christian Bach.

En un encuentro reciente con la prensa, el productor desmintió esta narrativa al detallar que la convivencia entre sus hijos y Stephanie Salas se remonta a varios años atrás, cuando su relación se limitaba a una de amistad.

“Ellos no tienen nada que opinar de Stephanie si ellos no andan con Stephanie. La quieren mucho desde niños, la conocen desde niños“, mencionó en un clip retomado por el programa “De Primera Mano”.

Al ser cuestionado sobre su propia interacción con las hijas de Stephanie Salas, Humberto Zurita destacó que su convivencia les ha permitido forjar una cercanía basada en el respeto: “Yo amo a Michelle y a Camila, las quiero muchísimo”, añadió.

Además de responder de forma contundente a las especulaciones, el artista concedió unas palabras con respecto a su reciente aniversario con la integrante de la dinastía Pinal.

“Yo creo que ya tres años de relación hablan de una relación sólida. Yo soy una persona que viví muchos años con una pareja y creo en la pareja profundamente. Hoy en día estoy contento, feliz y agradecido con la vida de estar al lado de Stephanie“, compartió ante las cámaras.

Las declaraciones del actor surgen a unas semanas de que la propia Stephanie Salas se sincerara sobre el inicio de su romance con el histrión: “Yo lo conocí trabajando hace mucho tiempo, y la verdad no había sabido de él y de repente, como que en la hecatombe lo reencontré y fue como: ‘¿Cómo estás?’, por ahí del 2022-23, avanzado; la cosa es que vamos para 4 años”, informó a la prensa.

Según su testimonio, la diferencia de edad entre ellos no es ningún problema; por el contrario, les ha permitido expandir su manera de pensar. “Compaginamos bien, compartimos también una época; de repente hay muchos comentarios que yo no compartiría porque para mí no hay una división de edades”, dijo.

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