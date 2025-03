Humberto Zurita recuerda a Christian Bach a seis años de su fallecimiento

Han pasado seis años desde el lamentable fallecimiento de la actriz Christian Bach, quien por más de 37 años de trayectoria artística deleitó al público en producciones como “Los Ricos también Lloran” y “Soledad”. Y una de las personalidades que no deja pasar la oportunidad de honrar su memoria es Humberto Zurita.

El histrión mexicano, que vivió en matrimonio junto a la famosa desde el año 1986, no dejó pasar la oportunidad de dedicarle un breve, pero conmovedor mensaje en el que se convirtió en su sexto aniversario luctuoso.

“Siempre en nuestros corazones”, escribió Humberto Zurita para acompañar el video que reposteó y en el que se incluyen algunos de los momentos más memorables en los que Christian Bach participó en la televisión.

No pasó mucho tiempo antes de que su actividad en redes sociales se viralizara y decenas de comentarios de apoyo hicieran su arribo en su perfil de Instagram, recordando con cariño la historia de amor que escribió con la artista.

Humberto Zurita vía Instagram. Crédito: Instagram / @zuritahm | Cortesía

Cabe recalcar que, en más de una ocasión, Humberto Zurita se ha encargado de honrar la memoria de su fallecida esposa a través del relato de su historia de amor: “Fuimos un éxito como empresarios, como productores, como amigos, como amantes, como padres, todo. Christian era una gran, gran mujer que a mí me enseñó muchas cosas, lo he dicho, la vida sin amor no vale la pena, la vida sin amor como que no es tan agradable, amor por los hijos, por los padres“, reveló en una entrevista concedida a la periodista Anette Cuburu.

Y aunque el galán de telenovelas decidió darle una nueva oportunidad al amor junto a Stephanie Salas, integrante de la dinastía Pinal, su amor por Christian Bach se mantiene intacto y vivo, representado en sus hijos Sebastián y Emiliano.

“Fue y será el amor de mi vida y eso no quita también, porque ahí va a venir la pregunta, sí puedo tener otro amor. Es y será el amor de mi vida, pero hoy estoy viviendo una etapa muy padre, muy bonita”, dijo tras darse a conocer su romance con Salas, algunos años atrás.

