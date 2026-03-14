José Ángel Bichir fue hospitalizado tras caer de tercer piso ¿Cuál es su estado de salud?

El mundo del espectáculo en México se mantiene en vilo tras el ingreso de emergencia al hospital del actor José Ángel Bichir. El intérprete de 36 años sufrió una caída desde el tercer piso de un edificio, lo que le provocó lesiones graves.

De acuerdo con medios locales, el hijo de Odiseo Bichir fue hallado inconsciente el viernes en la tarde por los servicios de emergencia y trasladado de urgencia al Hospital Rubén Leñero.

El diagnóstico médico señaló una fractura de cara y abdomen agudo, condiciones por las cuales permanece bajo observación y atención especializada.

Tras la noticia, usuarios en redes sociales especularon sobe que el actor estaba bajo efectos del alcohol e intentó hacerse daño lanzándose. Antes este tipo de comentarios, la familia de José Ángel Bichir emitió un comunicado para esclarecer los hechos y solicitar empatía.

En el mensaje, fueron enfáticos al rechazar las versiones que apuntaban a un estado de ebriedad o a un acto premeditado.

“José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño. José Ángel enfermó. Y en su enfermedad, cayó”, expresó la familia, sugiriendo que el accidente derivó de una crisis emocional o de salud mental.

Asimismo, su madre, Patricia Pascual, confirmó a las autoridades que el actor se encontraba bajo tratamiento médico al momento del incidente.

Actualmente, el actor se reporta como fuera de peligro, aunque su proceso de recuperación será supervisado de cerca. La familia aprovechó este difícil momento para hacer un llamado a la sociedad sobre la importancia de visibilizar la salud mental, instando a eliminar los estigmas que rodean a las crisis emocionales en el medio artístico.

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