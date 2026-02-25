Billy Ray Cyrus fue acusado de abuso por su exesposa

En un giro inesperado dentro de la prolongada batalla legal y mediática entre Billy Ray Cyrus y su exesposa, la cantante australiana Firerose, esta lo acusó de abuso; sin embargo, los familiares de la artista intervinieron para defender al intérprete de “Achy Breaky Heart”.

La controversia escaló esta semana después de que Firerose (cuyo nombre real es Johanna Rosie Hodges) publicara un nuevo y perturbador audio en sus redes sociales para respaldar sus acusaciones de supuesto abuso por parte de Cyrus.

En la grabación, se escucha a un hombre, presuntamente Cyrus, gritando insultos y frases degradantes. Junto al clip, la cantante denunció haber sido víctima de un “abuso narcisista sistemático” que, según sus palabras, “desgastó su espíritu hasta convertirla en una sombra de lo que era”.

Sin embargo, el apoyo que Firerose esperaba recibir se vio eclipsado por declaraciones de su propio círculo cercano. Según reportes de Page Six, miembros de la familia Hodges contactaron al equipo legal de Cyrus para testificar a su favor.

La cantante asegura que el intérprete de “Old Town Road” la aisló de sus seres queridos, pero sus padres, Stephen y Debbie, dijeron a Page Six que eso no los incluye.

“Es importante aclarar la mentira de que Billy Ray la separó de su familia. Eso no es cierto”, dijo el padre de Firerose.

Fuentes cercanas a Firerose aseguran que su familia describe su comportamiento como “manipulador” y “calculador”, respaldando la versión de Cyrus de que él fue la verdadera víctima de un fraude emocional y financiero.

Desde que se solicitó el divorcio en mayo de 2024, tras solo siete meses de matrimonio, ambos se han enfrascado en acusaciones cruzadas.

Mientras Firerose alega abuso verbal y emocional extremo, Cyrus sostiene que ella intentó “usurpar el apellido Cyrus” para beneficio propio y realizó cargos no autorizados por casi 100,000 dólares en sus tarjetas de crédito.

Los abogados de Cyrus señalaron que el testimonio de la familia de Firerose será “fundamental” en los próximos procedimientos judiciales.

Por el momento, el cantante se mantiene firme en sus declaraciones previas: “Fui llevado al límite por alguien que no era quien decía ser”.

Seguir leyendo:

· Exesposa del papá de Miley Cyrus afirmó que el divorcio fue “un tormento”

· Billy Ray Cyrus podría estar buscando una reconciliación con su hija Miley Cyrus

· Miley Cyrus habló sobre su padre Billy Ray: “Heredé su narcisismo”