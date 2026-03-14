Joven de 14 años es acusado de matar a su madre en Wyoming tras discutir por una tableta

Un joven de 14 años de Wyoming está siendo acusado del asesinato en primer grado de su madre, según varios informes.

Un comunicado de prensa de la Oficina del Sheriff del Condado de Laramie, detalla que los agentes respondieron a una llamada en el número 2300 de Pine Avenue por el reporte de una mujer de 41 años con una herida de bala en la cabeza el sábado 7 de marzo.

La mujer, posteriormente identificada por Wyoming News como Theresa McIntosh, estaba inconsciente pero respiraba, con una herida de bala visible en la parte posterior de la cabeza.

Fue trasladada al Centro Médico Regional de Cheyenne (CRMC) antes de ser transportada en helicóptero a UC Health en Fort Collins, Colorado, donde falleció a causa de sus heridas.

El menor fue detenido y, en un principio, le dijo a la Oficina del Sheriff del Condado de Laramie que su madre se había suicidado.

Sin embargo, el personal del CRMC no encontró una herida de contacto típica de intentos de suicidio con armas de fuego, según informó Wyoming News, citando documentos judiciales.

En el momento del incidente, las únicas personas presentes en la vivienda eran el cónyuge de McIntosh y el sospechoso de 14 años, según informó Oil City News, citando una declaración jurada de la Oficina del Sheriff del Condado de Laramie.

En documentos judiciales obtenidos por el medio local Cowboy State Daily, Leone supuestamente declaró a los investigadores que, en el momento del incidente, McIntosh estaba armando un rompecabezas en su habitación.

Esa mañana, ambos habían discutido por una tableta que McIntosh acusó al chico de haber robado a una clienta de su empresa de limpieza. El chico supuestamente declaró a la policía que su madre lo insultó, llamándolo ladrón.

Las autoridades alegan que el sospechoso robó el arma de fuego utilizada en el tiroteo una semana antes, después de que él y su madre tuvieran una fuerte discusión por su calificación en matemáticas, según Oil City News.

“Estaba furioso justo antes de dispararle a McIntosh y no pudo decirle cuánto la odiaba porque ella no lo entendía”, escribió el agente Miles DePrimo en una declaración jurada de causa probable, según Cowboy State Daily. “Estaba enojado porque McIntosh lo insultaba”.

“[Él] había pensado en matar a McIntosh en el pasado, específicamente cuando ella lo obligaba a hacer cosas que no quería hacer”, alegó DePrimo en la declaración jurada.

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