Joven de Indiana mató a tiros a su padre y padrastro tras una pelea frente a su madre

Un hombre de 23 años fue acusado de asesinar a tiros a su padre y padrastro dentro de su casa en el estado de Indiana, en un violento incidente ocurrido frente a su propia madre.

El sospechoso, identificado como Easton Goode, enfrenta dos cargos de asesinato y dos cargos adicionales por imprudencia criminal por disparar un arma de fuego dentro de una vivienda habitada.

Las víctimas fueron identificadas como Bradley Butler, de 53 años, y Kelly Goode, de 55.

El acusado permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del Floyd County Jail.

La pelea comenzó en la madrugada

Según una declaración jurada obtenida por investigadores del Floyd County Police Department, los hechos ocurrieron alrededor de las 4:45 a.m. en una vivienda ubicada en Greenville.

La madre del sospechoso despertó al encontrar a su hijo vomitando en el suelo de su habitación. Con ayuda de su esposo, Bradley Butler, lo colocaron en la cama y regresaron a la planta baja de la casa.

Poco después, el joven bajó las escaleras y comenzó a comportarse de forma agresiva verbalmente con su madre y su padrastro. Esto derivó en una pelea física entre él y Butler, que aparentemente terminó cuando ambos se abrazaron y se disculparon.

El padre biológico fue llamado para ayudar

Más tarde, el joven volvió a bajar de su habitación y se encerró en el baño durante varios minutos. Cuando su madre fue a verlo, lo encontró desnudo de la cintura hacia abajo y cubierto de heces, según el informe policial.

Tras otro enfrentamiento físico con su padrastro, Butler logró inmovilizarlo y lo llevó al dormitorio principal hasta que se calmó.

La madre decidió entonces llamar a su exesposo, Kelly Goode, padre biológico del sospechoso, para pedirle que acudiera a la casa y ayudara a controlar la situación.

Kelly Goode llegó acompañado de un amigo y compañero de vivienda, luego de que su exesposa le dijera que su hijo estaba ebrio y fuera de control.

Disparó contra ambos hombres frente a su madre

Cuando los hombres llegaron, el sospechoso salió del dormitorio y comenzó a gritarles que se callaran.

Según la declaración de la madre, en ese momento notó que su hijo tenía en la mano una pistola calibre .40 que pertenecía a su padrastro.

De acuerdo con los investigadores, el joven disparó primero contra su padre biológico, quien cayó al suelo de inmediato. Luego apuntó hacia su padrastro y le disparó también.

Ambos hombres murieron en el lugar debido a heridas de bala.

La madre y el amigo de Kelly Goode lograron salir de la casa mientras ella llamaba al 911.

Arrestado tras intervención policial

Agentes de la Floyd County Sheriff’s Office llegaron a la vivienda alrededor de las 5:55 a.m., creyendo que el sospechoso aún estaba armado dentro del domicilio.

Después de no recibir respuesta a sus órdenes para que saliera, los agentes irrumpieron en la casa utilizando un dispositivo aturdidor tipo “flash-bang”.

El sospechoso fue visto corriendo desnudo dentro de la vivienda antes de ser arrestado.

Durante el interrogatorio, Easton Goode supuestamente admitió haber disparado contra su padre y padrastro.

Próximas audiencias en el caso

El acusado permanece detenido en la cárcel del condado de Floyd y tiene programada una audiencia preliminar para el 16 de abril.

El juicio con jurado está previsto para el 20 de julio, según registros judiciales.

