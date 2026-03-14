Muere a los 96 años Jürgen Habermas, uno de los filósofos más influyentes de la Alemania de posguerra

Jürgen Habermas, uno de los filósofos e intelectuales públicos más influyentes de la Alemania de posguerra, ha fallecido a los 96 años.

Habermas, quien comenzó a impartir clases de filosofía y sociología en la Universidad de Fráncfort en la década de 1960, apoyó abiertamente la revuelta estudiantil que tuvo lugar en las universidades de Alemania Occidental en aquella época.

Fue un miembro destacado de la llamada “Escuela de Fráncfort”, una corriente de pensamiento crítica con el capitalismo desde la perspectiva de una “nueva izquierda”, distinta del marxismo tradicional.

Creció en la Alemania nazi y, en la década de 1980, participó en un acalorado debate con historiadores conservadores que habían cuestionado si el Holocausto constituía un fenómeno exclusivamente alemán.

Getty Images: Habermas fue uno de los pensadores más influyentes del siglo XX

La muerte de Habermas fue anunciada el sábado por su editorial, Suhrkamp.

Nació en Düsseldorf en junio de 1929. Su padre, quien dirigía la cámara de comercio local, se afilió al Partido Nazi en 1933.

El joven Jürgen fue inscrito en las Juventudes Hitlerianas, pero era demasiado joven para combatir en la Segunda Guerra Mundial.

Tras la guerra, Habermas estudió filosofía y obtuvo un doctorado en la Universidad de Marburgo antes de incorporarse al Instituto de Investigación Social de la Universidad de Fráncfort.

Junto con Max Horkheimer y Theodor Adorno, se convirtió en un destacado exponente de la Escuela de Fráncfort.

Esta escuela es conocida principalmente por la teoría crítica, la cual sostiene que la sociedad capitalista, en lugar de fomentar la emancipación humana, transforma a los ciudadanos activos en consumidores pasivos.

Habermas criticó lo que consideraba la mercantilización de los medios de comunicación de masas y del entretenimiento, argumentando que una cultura producida en serie destruye el debate público crítico.

Entre 1989 y 1990, criticó la rápida absorción de Alemania Oriental por parte de Occidente, temiendo un resurgimiento del nacionalismo y expresando su apoyo a un proceso más gradual.

En la década de 1990, Habermas abogó por una Europa unida, la cual consideraba la mejor defensa contra el resurgimiento de las rivalidades nacionalistas.

Su obra más influyente, *Teoría de la acción comunicativa* —publicada en 1981—, sostenía que las sociedades humanas no se sustentan en el poder político o económico, sino en la capacidad para el diálogo racional.

Habermas nació con paladar hendido, lo que requirió múltiples intervenciones quirúrgicas durante su infancia; una experiencia que, según relataría más tarde, contribuyó a moldear su pensamiento sobre el lenguaje y la comunicación.

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