¡Recuperan su trabajo! 

Maycon Noguera, inmigrante originario de Guatemala y trabajador en Universal Studios desde hace tres años sintió que el mundo se le venía encima cuando, de un día para otro, fue notificado de que estaba despedido.

“No sabía si me iban a pagar o no”, dijo Noguera, quien celebró junto con su esposa que NBCUniversal había dado marcha atrás en la decisión de echar del trabajo a unos 100 conserjes sindicalizados.

“Uno es buen trabajador; a veces nos dan trabajo de más y eso no es justo”, dijo. “Merecemos que nos traten igual que a todos”, afirmó.

Maycon Noguera, conserje de Universal Studios, junto a su esposa Laney Soberanis y su hija. Crédito: Fotos: Jorge Luis Macías | Impremedia

La unidad de los trabajadores y la fuerza del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, SEIU-USWW logró que NBCUniversal se retractara, al tiempo que la multinacional ABM Industries reconoció el error de haberlos descansado sin previo aviso y permitirá que todos los empleados, incluyendo Maycon, regresen al trabajo.

“Independientemente del estatus migratorio, nosotros y los trabajadores siempre estamos dispuestos para enfrentar las injusticias”, dijo David Huerta, presidente del SEIU-USWW, durante una manifestación en Studio City.

Despedidos repentinamente

Los conserjes y decenas más de otros trabajadores sindicalizados estaban listos el jueves para protestar en las entradas de NBC Universal. Habían sido despedidos repentinamente el lunes, después de que la compañía de entretenimiento presuntamente había cancelado los contratos con un subcontratista en las instalaciones de NBCUniversal —incluyendo los estudios (Studio Lots), el 10 Universal City Plaza y Dreamworks Studios— donde algunos de los empleados han trabajado durante décadas.

Los trabajadores festejan la victoria.

“Fue una disputa laboral entre nosotros y la compañía IBM Industries”, declaró Huerta, a La Opinión. “Cancelaron todos los contratos sin aviso, de un día al otro, pero lo bueno es que se dieron cuenta del error”.

Los conserjes comenzaron a regresar a sus actividades desde el jueves.

Huerta indicó que NBCUniversal estaba en su derecho de despedir a todos los trabajadores, “pero nosotros también tenemos el derecho de luchar en contra de esa injusticia”.

“Cualquier razón que hayan justificado para la cancelación del contrato, ahora se han arrepentido y solo nos queda regresar a negociar con ellos, pues se dieron cuenta de la fuerza y la lucha de la gente”.

Los tambores de lucha estaban listos para crear conmoción en las afueras de los estudios de NBCUniversal, en Studio City.

De hecho, el SEIU-USWW tenía contemplado llevar la pelea a los tribunales.

“Eso duraría tiempo”, dijo el líder sindical. “Lo que queríamos nosotros es una solución inmediata y la única forma de acabar con esos errores y lograr una solución era con la fuerza de respuesta y ataque de los sindicatos”.

Remuneración insuficiente

La rutina de Maycon Noguera incluye dar champú y encerado a los pisos de un edificio y mantener limpia su área de trabajo.

David Huerta, presidente del SEIU-USWW destacó la unidad de los trabajadores y la fuerza sindical en la presión a NBCUniversal.



“El trabajo es pesado, aunque tengo un ayudante”, dijo el padre de dos niñas, quien a diario pasa una hora en el tráfico vehicular desde su hogar en Palmdale hasta Studio City. Su jornada comienza casi al anochecer y termina de madrugada.

“Uno tiene que mantener todo bien limpio, para que se vea lindo cuando las personas llegan a su trabajo, a la mañana siguiente”, dijo.

Sin embargo, el salario que recibe por hora no compensa todo el sacrificio que hace a diario. Gana apenas 22 dólares por hora y debe mantener una familia de cuatro, incluyendo a su esposa y dos hijas.

“La verdad es que muchas veces tenemos que ajustar nuestros gastos para la comida, porque en la ida y venida desde Palmdale se gasta mucha gasolina y acá, en Los Ángeles, todo es más caro”, dijo el inmigrante chapín.

A la reunión del South Weddington Park se unieron líderes de la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales (IATSE), del Sindicato Internacional de Trabajadores Unidos de la Alimentación y el Comercio (UFCW) y de otros sindicatos, en apoyo a los conserjes de NBCUniversal, donde se subrayó la necesidad de seguir luchando por mejores contratos y condiciones laborales.

“Todos trabajamos para ganarnos la vida. Y sabemos que, si los poderes corporativos van tras de ti, luego vendrán a por mí; por eso, siempre estamos juntos”, declaró Thom Davis, presidente del Consejo IATSE.

Los empleados estaban angustiados por el despido.

Los conserjes expresaron su disgusto con la empresa.

“Todos fuimos traicionados para estas compañías [ABM Industries y NBCUniversal]”, agregó. “Todos somos uno y nos tenemos que respaldar”.

Mark Ramos, portavoz del Partido Demócrata, expresó a la multitud de trabajadores que su lucha es la lucha del partido.

“Somos familia. Estamos juntos en esto, y estamos aquí para decirles a los ejecutivos —esos que se sientan en sus lujosas oficinas, las mismas que ustedes limpian y cuidan— que esto no sucederá hoy, que no permitiremos que sigan ignorándonos. Los tratan como si fueran invisibles, y, sin embargo, dependen de todo lo que ustedes hacen cada día. Pues, ¿adivinen qué? ¡Ya no somos invisibles!”.

“¡Qué vergüenza, ABM y NBCUniversal”

Ramon Segoviano, líder y organizador sindical de trabajadores en NBCUniversal, quien ha trabajado durante cuatro años en dicha empresa testificó que el viernes pasado llegó a su empleo, solamente para saber que muchos de sus compañeros habían sido despedidos.

“¡Qué vergüenza, ABM y NBCUniversal! Los estudios son como una pequeña ciudad, y somos nosotros quienes la mantenemos en funcionamiento”, declaró Segoviano. “Merecemos ser tratados con respeto. Sin nosotros, corporaciones como ABM y NBCUniversal no obtendrían beneficios”.

Segoviano agradeció al liderazgo de los sindicatos por haberlos defendido y que los animó a luchar y les dio fuerzas.

“El presidente [David Huerta] nos dijo que NBCUniversal había decidido que todos regresaríamos a trabajar”, contó. “Eso era algo que en verdad no creía que fuéramos a lograr”.

Segoviano recordó que, el viernes pasado por la mañana les avisaron que sería su última semana de trabajo. Él y sus compañeros se pusieron tristes por la situación difícil que enfrontarían sus familias.

“Todos tenemos gastos y lo primero que se me venía a la menta era cómo le voy a hacer para informar a los compañeros que ya no teníamos trabajo”, dijo. “Algunos empezaron a llorar, y, llamada tras llamada fue bien difícil, pero de verdad gracias a todos gracias por estar aquí. Nos vamos con una victoria porque cuando peleamos, ¡ganamos!”

Algunos empleados se reintegraron a sus labores el jueves; otros lo harán el lunes.

Tras su victoria, los trabajadores afiliados al sindicato SEIU-USWW ya se preparan para participar el 28 de marzo en la marcha de “No Reyes”, en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la marcha del 1 de mayo, Día del Trabajo.

“Hay que parar de trabajar esos días; hay que estar todos unidos y mandar ese mensaje al país de que ¡Ya basta con las injusticias!”, exclamó David Huerta. ¡Ya no vamos a aguantar, así que vamos a luchar vamos a luchar por el pueblo por el latino por el inmigrante por todos los trabajadores porque a la unión hace la fuerza!”.

Al cierre de edición, NBCUniversal no respondió por qué la empresa decidió revertir su decisión de recontratar a los 100 conserjes antes de la protesta que tenían planeada el jueves al mediodía.