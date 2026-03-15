Abren primera clínica de salud trans en West Hollywood

La líder y activista transgénero Queen Victoria Ortega y el doctor Carl Millner de la AIDS Health Care Foundation cortaron el listón que inauguró la primera clínica de salud transgénero en la ciudad de West Hollywood para que esta comunidad reciba cuidado de salud integral así como pruebas para detectar el VIH y enfermedades de transmisión sexual.

“Esta es la primera clínica de salud para la comunidad trans, pero también es para todos, sin importar el estatus migratorio y si son parte o no de nuestra comunidad. Simplemente la comunidad trans brinda un espacio seguro para que todos puedan acceder a la salud”, dijo Queen Victoria Ortega, presidenta internacional de FLUX (la única organización internacional liderada por personas trans) y figura clave en el Connie Norman Transgender Empowerment Center (CONOTEC).

“Nos llevó cuatro años abrir esta clínica, pero al fin pudimos crearla para que las personas trans e inmigrantes puedan acceder a la salud”, dijo.

Queen Victoria Ortega, orgullosa de que la comunidad transgénero cuente con una clínica de salud. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

A la comunidad translatina la invitó a acudir a recibir servicios y tratamientos con dignidad todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

La clínica de salud localizada en el segundo piso del edificio del Connie Norman Transgender Empowerment Center (CONOTEC) se abre en momentos en que debido a los recortes federales, muchos centros comunitarios están cerrando en el condado de Los Ángeles.

“Nosotros conseguimos abrir esta clínica porque somos muy luchadoras; y siendo una persona, hija de padres inmigrantes mexicanos, sabemos lo que es tomar el riesgo cuando la situación no es la ideal. No nos vamos a intimidar, en lugar de cerrar puertas, las vamos a abrir”, dijo Queen Victoria.

La apertura de la clínica fue posible gracias al apoyo de la AIDS Healthcare Foundation (AHF), y los servicios no tendrán ningún costo.

El doctor Carl Millner durante la inauguración de la clínica de salud transgénero. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

“Creemos firmemente que la atención médica es un derecho humano; esto significa atención para todos, independientemente de su capacidad de pago, de su identidad o de sus orígenes. Es un principio que guía cada clínica que inauguramos”, dijo el doctor Carl Milner, jefe médico de la AHG.

“En todo el país, estamos presenciando barreras cada vez mayores para el acceso a la atención médica de las personas transgénero y no binarias; sin embargo, al integrar un centro de salud de AHF en el Centro de Empoderamiento Transgénero Norman del condado de Los Ángeles, facilitamos que las personas accedan a servicios de prevención del VIH, atención de afirmación de género, atención primaria y salud sexual”.

Dijo que todos estos servicios se proporcionarán dentro de un espacio comunitario diseñado para empoderar a las personas trans y brindarles apoyo, pues la atención médica funciona mejor cuando tratan a la persona de manera integral.

“La verdadera salud no se reduce a las recetas médicas; se trata de prevención, de apoyo a la salud mental, de servicios y de comunidad; y de crear entornos donde las personas se sientan seguras, respetadas y escuchadas”.

Laith Ashley, modelo, actor y embajador de la organización FLUX. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

El modelo y actor, embajador de FLUX, Laith Ashley dijo que están inaugurando algo más que un centro de salud sino que están ampliando un espacio de dignidad, seguridad y afirmación en el Connie Norman Empowerment Center; un lugar que es un faro de fortaleza, resiliencia y comunidad para las personas transgénero, tanto en Los Ángeles como más allá de sus fronteras.

“La propia Connie Norman fue una defensora incansable, alguien que se negó a guardar silencio ante la injusticia. Luchó por la visibilidad, por la atención médica y por el derecho de las personas transgénero a vivir de manera abierta y auténtica”.

Dijo que la apertura de este centro de salud, rinde homenaje a ese legado y da continuidad a la labor que ella contribuyó a inspirar.

“Asimismo abrimos estas puertas en un momento en que las personas transgénero de todo el país se enfrentan a desafíos sin precedentes. A lo largo y ancho de los Estados Unidos, estamos presenciando la aprobación de leyes que pretenden prohibir o restringir por completo la atención de afirmación de género”.

Marcelino Alcorta, director del buró de la AHF Western. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Marcelino Alcort, director del Buró de la AHF en el oeste, dijo que deben asegurarse que las personas sean plenamente conscientes de los recursos que ofrece la clínica.

“En este sentido, me niego a que esto se convierta en el secreto mejor guardado de la historia. Necesitamos visibilidad; y que sepan que este lugar se erige sobre una promesa; y hoy tengo el placer de afirmar que estamos aquí para cumplir esa promesa”.

La líder Queen Victoria Ortega y el doctor Carl Millner inauguran la Clínica de Salu Transgénero en West Hollywood. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Dijo que al subir las escaleras, notarán la presencia de un oso de peluche que fue entregado por Connie Norman al fundador, director ejecutivo y presidente, Michael Weinstein.

“Dicho oso simboliza la promesa de que como organización (AHF), estaremos presentes para la comunidad trans. Lo que buscamos es garantizar que en este lugar, la gente confíe y sea reconocido como un espacio seguro, protegido y de celebración donde puedan recibir atención médica”.

Subrayó que el VIH afecta de manera desproporcionada a las personas trans.

“Mi intención es cerrar esa brecha por completo, en la medida de nuestras posibilidades; pero la única forma de lograrlo es asegurándonos de brindar una atención integral a la persona en su totalidad”.

Jorge Armando Díaz, miembro del público que asiste a la apertura de la clínica de salud trans. (Araceli Martínez/La Opinión)

Jorge Armando Díaz, quien asistió a la inauguración de la clínica, dijo que la apertura de la clínica de salud trans en West Hollywood, el corazón de la comunidad LFGBTQ+, es muy significativo porque las mujeres y hombres trans no tienen un lugar adecuado para recibir cuidado médico.

“Es muy importante esta clínica porque requieren un cuidado especial; y no pueden ir a cualquier lugar; esta comunidad merece tener un espacio apropiado, diferente e individual para recibir atención médica; y tenemos que apoyarlos y apoyarlas”.

Dónde se localiza la clínica de salud: En el Connie Norman Transgender Empowerment Center. 1001 N Martel Ave. Los Angeles, CA 90046