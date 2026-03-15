Discusión por infidelidad en Philadelphia termina en tragedia: joven de 18 años embarazada asesinada a tiros

Un hombre fue acusado de homicidio voluntario tras presuntamente matar a su novia embarazada durante una discusión en Philadelphia, en el estado de Pennsylvania.

El acusado, Robert Tatum, de 29 años, enfrenta cargos por la muerte de Lemmarra Bradshaw, de 18 años, según registros judiciales.

Además del cargo de homicidio voluntario, también fue acusado de poner en peligro imprudentemente a otra persona.

La víctima estaba embarazada de su segundo hijo

El hecho ocurrió el lunes por la noche en la cuadra 7000 de Langdon Street, en el vecindario Rhawnhurst de Filadelfia.

Según las autoridades, Bradshaw estaba embarazada de su segundo hijo y mantenía una relación con Tatum que, de acuerdo con familiares, había estado marcada por discusiones recientes.

La tía de la joven aseguró que el acusado ya había ejercido violencia contra ella semanas antes.

“La golpeó en la cara hace dos semanas y en menos de 24 horas ella volvió con él. Él la manipulaba”, dijo la familiar.

Discusión por una mascota y presunta infidelidad

La noche del crimen, la pareja discutía aparentemente por un hámster que la madre de Bradshaw, Michelle Adekola, le había regalado recientemente.

Sin embargo, familiares de la víctima sostienen que la verdadera causa del conflicto fue la supuesta infidelidad del acusado.

Según la tía de la joven, Bradshaw había descubierto que Tatum la engañaba y la discusión escaló rápidamente.

El acusado afirma que actuó en defensa propia

De acuerdo con los investigadores, Tatum declaró que Bradshaw se le acercó con un cuchillo y un destornillador durante la pelea.

El hombre afirmó que fue en ese momento cuando sacó el arma y disparó.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del tiroteo.

La madre de la joven expresó que la muerte de su hija la dejó completamente destrozada.

“Ella llevaba a tu bebé. Deberías haber tenido más compasión”, dijo Adekola.

La familia también lamentó la pérdida del bebé que Bradshaw esperaba, señalando que la tragedia ha dejado un profundo vacío en la comunidad.

El acusado permanece bajo custodia

Tatum fue arrestado el lunes y compareció ante un tribunal el miércoles para su primera audiencia.

El acusado deberá regresar a la corte para una audiencia preliminar el 30 de marzo, mientras continúa el proceso judicial.

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