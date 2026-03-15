Helicóptero militar rescata a leñador herido en un bosque remoto de Oregón

Un helicóptero de la Oregon Army National Guard realizó un rescate aéreo para evacuar a un leñador herido en el Mount Hood National Forest, ubicado a unos 96 kilómetros al sureste de Portland, Oregon.

El incidente ocurrió el jueves cuando un árbol que caía golpeó y dejó atrapado al trabajador en medio de una zona remota del bosque, informaron autoridades del Estacada Fire District.

Según los primeros reportes, el hombre sufrió una fractura en la pierna y posibles lesiones adicionales.

Compañeros lograron liberarlo del árbol

De acuerdo con el jefe de batallón Matt Aalto, otros leñadores que estaban en el lugar lograron cortar parte del árbol para liberar la pierna del trabajador.

Sin embargo, el acceso al área resultó complicado para los equipos de emergencia debido al terreno empinado y a la presencia de árboles caídos.

Los bomberos tuvieron que realizar una caminata prolongada y difícil para llegar hasta el lugar y estabilizar al paciente.

Aunque los socorristas lograron atender al leñador, un helicóptero ambulancia no pudo realizar la evacuación porque no contaba con un sistema de izado y la densa vegetación impedía aterrizar.

Ante el riesgo de trasladar al herido por tierra, las autoridades solicitaron apoyo de la Guardia Nacional.

Rescate con helicóptero Black Hawk

La operación se realizó con un helicóptero Sikorsky UH-60 Black Hawk, que utilizó una canasta de rescate para elevar al trabajador aproximadamente 61 metros (200 pies) hasta la aeronave.

Posteriormente, el leñador fue trasladado a un hospital local, donde fue reportado en condición estable.

Según las autoridades, el trabajador herido es un exparamédico de vuelo de la Guardia Nacional, que anteriormente había trabajado con la misma unidad que participó en la operación.

El jefe de bomberos explicó que, a pesar de estar lesionado, su experiencia ayudó durante el rescate.

“Era su primera vez del otro lado de un rescate, pero su experiencia aportó valor en la coordinación del equipo, la preparación del sitio y la estabilización del paciente”, señaló Aalto.

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