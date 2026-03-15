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Canadá y países nórdicos refuerzan cooperación en el Ártico ante amenazas de EE.UU. y Rusia

Los seis Estados miembros de la OTAN mostraron su determinación de reforzar sus lazos en defensa, comercio y acceso a los recursos minerales

Países nórdicos y Canadá refuerzan cooperación en el Ártico

"Con todo lo que está pasando actualmente, países como los nuestros deben permanecer unidos", afimró la primera ministra danesa Mette Frederiksen (imagen de archivo) Crédito: Oliver Ziebe/WDR/dpa/picture alliance | Wikimedia Commons

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Por  Deutsche Welle

Los cinco países nórdicos y Canadá acordaron este domingo en Oslo reforzar su cooperación en el Ártico, una región estratégica afectada por las tensiones internacionales y expuesta a las ambiciones de Rusia y Estados Unidos.

Reunidos en la capital noruega, los mandatarios de Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y el país americano reafirmaron en un comunicado conjunto su compromiso “en una época marcada por el aumento de las tensiones geopolíticas, la guerra y una multitud de crisis”.

Los seis Estados miembros de la OTAN mostraron su determinación en reforzar sus lazos en defensa, comercio, energía con bajas emisiones de carbono, tecnologías y acceso a los recursos minerales.

También reiteraron su compromiso para apoyar a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa.

Con todo lo que está pasando actualmente -la guerra en Ucrania, el que Estados Unidos levante lamentablemente las sanciones contra Rusia y una guerra en Medio Oriente-, países como los nuestros deben permanecer unidos”, dijo la primera ministra danesa Mette Frederiksen en rueda de prensa.

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