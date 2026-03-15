Canadá y países nórdicos refuerzan cooperación en el Ártico ante amenazas de EE.UU. y Rusia

Los cinco países nórdicos y Canadá acordaron este domingo en Oslo reforzar su cooperación en el Ártico, una región estratégica afectada por las tensiones internacionales y expuesta a las ambiciones de Rusia y Estados Unidos.

Reunidos en la capital noruega, los mandatarios de Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y el país americano reafirmaron en un comunicado conjunto su compromiso “en una época marcada por el aumento de las tensiones geopolíticas, la guerra y una multitud de crisis”.

Los seis Estados miembros de la OTAN mostraron su determinación en reforzar sus lazos en defensa, comercio, energía con bajas emisiones de carbono, tecnologías y acceso a los recursos minerales.

También reiteraron su compromiso para apoyar a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa.

“Con todo lo que está pasando actualmente -la guerra en Ucrania, el que Estados Unidos levante lamentablemente las sanciones contra Rusia y una guerra en Medio Oriente-, países como los nuestros deben permanecer unidos”, dijo la primera ministra danesa Mette Frederiksen en rueda de prensa.