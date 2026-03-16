Activistas llevan a Adelanto una serenata de solidaridad y esperanza

Afuera del centro de detención de Adelanto, donde miles de inmigrantes están detenidos, el ambiente suele ser frío y silencioso, pero este sábado eso cambió, cuando cientos de miembros de la comunidad, junto a defensores de los derechos de inmigrantes de todo el sur de California, marcharon hacia la cárcel migratoria para brindar una serenata de solidaridad y darles, con música, un poco de esperanza a los detenidos.

“¡Libérenlos a todos!”, “¡Libérenlos a todos!”, gritaba la gente que se acercaba al centro de detención.

El evento de solidaridad se organizó con varios grupos, entre ellos, la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), el Centro de Trabajadores Jornaleros de Pomona y la Coalición Interior por la Justicia para los Inmigrantes. Los Jornaleros del Norte era uno de los grupos de música que abordaron el camión que recorrió la calle, interpretando cumbias y baladas anti-ice.

“Hoy nos reunimos aquí para que nuestra gente nos escuche”, dijo Alexis Teodoro del Centro de Trabajadores Jornaleros de Pomona.

Alrededor de las 4 p.m., ya empezaban a llegar a pie, en carros y hasta en autobuses llenos de gente, con carteles que decían “Toda Persona es Sagrada” y “Fuera La Migra”. Algunos también sostenían carteles con fotos de personas fallecidas en centros de detención, además de crear un pequeño altar para las personas que han muerto en Adelanto tras los años de su operación.

Los activistas formaron un altar en honor a los inmigrantes que peridieron la vida dentro de los centros de detención. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Adelanto es operado por la empresa GEO Group y es una de las cárceles migrantes más grandes de California, donde cientos de personas esperan audiencias de inmigración o su deportación.

“Hoy, este centro de detención está sobrepoblado; cerca de 2.000 personas están recluidas en estas instalaciones”, dijo Chris Newman, director jurídico y asesor jurídico general de NDLON. “De 3 personas en 2024 a miles en cuestión de meses, no por necesidad sino por un contrato, una decisión política y por dinero”.

Newman, quien ha tenido contacto con personas detenidas en los centros, dijo que ha escuchado horribles testimonios sobre las condiciones adentro, incluyendo agua que provoca comezón en el cuerpo, baños que no sirven y, por supuesto, negligencia médica.

A través de canciones, testimonios y la presencia colectiva, lograron llegar a los detenidos. Entre los presentes estaba Jax Santana, hija de Ramiro Santiago Pacheco Martínez, quien actualmente está detenido en el Adelanto.

Pacheco es jornalero de Pomona del que todavía se busca su liberación. Él fue uno de los muchos detenidos el año pasado.

Entre los activistas había familiares y amigos de los detenidos en Adelanto. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

“Esto es algo muy importante para mí porque quiero que él sepa que no está solo, que todos los padres, madres e hijos que están en lugares como este deben de saber que tienen una comunidad que los apoya”, expresó Santana. “Una comunidad que no se va a olvidar de ellos y será su voz”.

Uno de los compañeros de Pacheco, quien prefirió no revelar su nombre, pero llevaba puesta una playera que decía ‘Liberen a los Jornaleros’, dijo que no ha sido nada fácil lidiar con la migra en el Centro de Jornaleros de Pomona, ni ver cómo sus amigos terminan detenidos.

“Queremos que nos devuelvan a Ramiro [Pacheco]; ha sido muy fuerte vivir con miedo, pero más fuerte saber lo que están viviendo nuestros compañeros”, dijo el jornalero, mientras volteaba para ver el edificio de detención. “Es muy emotivo estar aquí sabiendo que estamos tan cerca de ellos, pero a la vez tan lejos”.

Durante el evento hubo un momento en el que una persona dentro del centro de detención llamó por videollamada para confirmar que sí podían oír los gritos y la música. Una organizadora volteaba el teléfono para que pudieran ver la oleada de apoyo en su favor.

Los Jornaleros del Norte amenizaron el evento para llevar un poco de alegría a los migrantes detenidos. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

En ese momento la multitud empezó a gritar: “¡No están solos!” “¡No están solos!”

También se alcanzó a observar la sonrisa que se marcaba en el rostro del señor durante la videollamada.

Zack Mohamed, del proyecto de migrantes LGBTQIA+ afroamericanos, dijo que representaba a Noel Stevens, originario de Jamaica, quien ha sido detenido dos veces: en 2019 y 2025.

“En octubre de 2024, Noel se encontraba en el mismo terreno que ustedes pisan ahora, abogando por otros que seguían detenidos”, dijo Mohamed. “No tenía ni idea de que volvería a ser detenido”.

“Él estaba allí cuando Alberto [uno de los inmigrantes que murió recientemente en Adelanto] se desplomó ante sus ojos, antes de morir a causa de la negligencia médica. Entre los detenidos organizaron una vigilia y compartieron el número de Alberto para que pudieran llamar y darle el pésame”, añadió.

Ese día, las rejas del centro de detención fueron cerradas con anticipación al evento. Además de transmitir un mensaje de solidaridad, los activistas esperan que este llegue al Congreso y exigen que la administración actual realice cambios inmediatos para proteger a los inmigrantes.

En lo que empezaba a bajar el sol, la música continuaba; con un zapateado, la gente empezó a bailar antes de que todos se retiraran.

“Ahorita nos sentimos con mucha esperanza, bastante resistencia y bastante coraje, pero también hay mucha fe en que sí habrá un fin a esto”, dijo Jocelyn, quien trabaja para la oficina de Karla Navarrete, abogada que representa a personas en Adelanto. “Estamos contentos de que las personas adentro hayan recibido nuestro mensaje y esperamos que les brinde un poco de ánimo para que no se rindan”.