El nuevo escudo del imperio en América

Mientras crecen las tensiones globales, Washington impulsa una nueva arquitectura de seguridad hemisférica. Presentada como una coalición contra el crimen organizado, la iniciativa parece responder a una lógica más amplia: consolidar la esfera de influencia de Estados Unidos en el continente y alinear a sus aliados ante un mundo cada vez más marcado por la guerra.

Mientras el mundo observa con preocupación las tensiones crecientes en Medio Oriente y la posibilidad de nuevos conflictos globales, Washington consolida silenciosamente su zona de control estratégico en el hemisferio occidental. Bajo el nombre de “Escudo de las Américas”, Estados Unidos impulsa una nueva arquitectura de seguridad regional que agrupa a gobiernos políticamente afines bajo la lógica de su estrategia de seguridad nacional. Más que una simple iniciativa contra el narcotráfico, el proyecto parece responder a algo más profundo: la reconstrucción de la esfera de influencia estadounidense en el continente, lo que podría describirse como el Corolario Trump de la Doctrina Monroe.

El Escudo de las Américas fue presentado oficialmente como una coalición regional para combatir a los carteles, al crimen organizado y otras amenazas transnacionales como la migración “ilegal”. En teoría, el objetivo parece razonable. Las redes criminales transnacionales y la violencia asociada a ellas afectan gravemente a muchos países de América Latina. El tráfico de drogas, el contrabando de armas, el tráfico de migrantes, la trata de personas y otras economías ilícitas alimentan ciclos de violencia y corrupción que debilitan las instituciones y obstaculizan el desarrollo de las sociedades del continente.

Pero el diseño político del “Escudo” revela algo más que cooperación técnica.

Los gobiernos que han mostrado mayor entusiasmo por la iniciativa pertenecen en su mayoría al espectro político de la derecha regional y mantienen afinidades ideológicas claras con Washington y con el proyecto político del trumpismo. Lo que está tomando forma es una red de gobiernos alineados con la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos.

En ese sentido, el Escudo de las Américas no parece orientado a construir un consenso hemisférico amplio. Más bien apunta a consolidar un bloque político-ideológico y estratégico de aliados incondicionales de Estados Unidos dentro del continente.

Muchos de estos gobiernos parecen aceptar sin demasiadas reservas el papel que históricamente se ha asignado a la región dentro de la política exterior estadounidense: el de patio trasero del imperio. En lugar de cuestionar esa lógica histórica, algunos liderazgos regionales parecen asumirla voluntariamente, colocándose dentro de una arquitectura de seguridad diseñada en Washington. En ese proceso, ciertos países corren el riesgo de actuar menos como socios soberanos y más como “colonias” estratégicas dentro del sistema de seguridad de la Unión Americana.

Esta lógica recuerda una constante histórica en la política exterior estadounidense. Desde el siglo XIX, la Doctrina Monroe estableció la premisa de que el hemisferio occidental constituía la esfera de influencia de Estados Unidos: “América para los americanos”. A lo largo del tiempo, distintos mecanismos —tratados de seguridad, alianzas militares, programas de cooperación— han servido para mantener esa arquitectura de poder.

El Escudo de las Américas parece ser la versión contemporánea —y profundamente militarizada— de esa misma lógica, adaptada a un contexto internacional cada vez más inestable.

Hoy el foco de las preocupaciones estratégicas de Washington vuelve a situarse en Medio Oriente. La posibilidad de una escalada militar mayor —incluyendo un enfrentamiento directo con Irán— ha regresado al centro del cálculo geopolítico estadounidense. En ese escenario de guerra potencial, asegurar el alineamiento político y militar del hemisferio occidental adquiere una importancia renovada para Washington.

Sin embargo, la arquitectura del Escudo revela una ausencia notable: México.

La segunda economía de América Latina, vecino inmediato de Estados Unidos y uno de los países más estratégicos del hemisferio no forma parte formal de esta iniciativa. Pero precisamente por su peso geopolítico, es difícil imaginar que México permanezca al margen de este proyecto por mucho tiempo.

En los últimos años, sectores influyentes del trumpismo han planteado abiertamente la posibilidad de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y autorizar operaciones militares directas contra ellos dentro del territorio mexicano. Propuestas que durante décadas habrían sido políticamente impensables hoy circulan con creciente normalidad en ciertos círculos políticos de Washington.

Al mismo tiempo, el trumpismo impulsa planes radicales para militarizar la frontera entre México y Estados Unidos, ampliar la presencia de fuerzas de seguridad y redefinir la política migratoria bajo una lógica de seguridad nacional.

En ese contexto, la ausencia de México dentro del Escudo de las Américas podría ser solo temporal.

Las amenazas de guerra contra los cárteles, la posibilidad de intervenciones militares directas y la creciente militarización de la frontera apuntan a una presión cada vez mayor para integrar a México —de una forma u otra— dentro de esta arquitectura de seguridad.

Pero esa integración tendría implicaciones que van mucho más allá de la cooperación contra el narcotráfico. Si el Escudo de las Américas forma parte de una estrategia más amplia de alineamiento hemisférico en tiempos de tensiones globales, entonces México se convierte en una pieza central dentro de esa estructura.

Y es precisamente ahí donde reaparece la vieja pregunta histórica del continente: si América Latina seguirá siendo tratada como el patio trasero estratégico de Estados Unidos, o si algunos países —México entre ellos— resistirán la presión para convertirse en colonias funcionales dentro de una arquitectura de seguridad diseñada fuera de sus fronteras.

Si el Escudo de las Américas representa realmente el Corolario Trump de la Doctrina Monroe, el continente podría estar entrando en una nueva etapa de alineamiento geopolítico bajo liderazgo estadounidense.

Entonces la cuestión ya no será simplemente qué países forman parte del escudo.

La verdadera pregunta será qué países del continente terminarán convertidos en su primera línea cuando lleguen los tiempos de guerra.

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