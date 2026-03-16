Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de marzo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO — 16 de marzo de 2026
A ver mi Leo, la vida es una sola y no está como para andarla desperdiciando pensando en quien ya se fue, en quien te traicionó o en quien según tú te arruinó la vida. Mira, lo pasado ya fue, y aunque duela aceptarlo, hay personas que solo llegaron para enseñarte algo y luego largarse. Así que ya bájale dos rayitas al drama y mejor enfoca tu cabeza en lo que sí importa: tus metas, tus sueños y las bendiciones que todavía están en camino.
El karma, mi cielo, es como la vecina chismosa: tarda pero llega. Así que tú ni te preocupes por venganzas ni por andar cobrando cuentas. Si alguien te falló, la vida misma se encargará de acomodarle el saco. Tú mejor ocúpate de crecer, de avanzar y de demostrar con hechos que estás mejor que nunca. Porque cuando uno prospera, brilla y se levanta, esa es la verdadera cachetada para quienes pensaban que te iban a ver derrotado.
En cuestiones de salud, hay señales de mejoría, pero no por eso te vas a hacer el valiente. Cuida mucho tu cuerpo, sobre todo lo que tiene que ver con infecciones o con la parte íntima. No seas descuidado ni descuidada con tu salud porque luego andas llorando cuando el mal ya está hecho. Recuerda que el cuerpazo también necesita mantenimiento, no nomás presumirlo.
También es tiempo de limpiar tu círculo. Hay gente que no suma, nomás resta. Personas que llegan a tu vida como si fueran familia pero en realidad solo buscan sacar ventaja o meterte en chismes. Ya basta de cargar con gente que te roba la paz. Aprende a cerrar puertas con elegancia y a decir “hasta aquí”.
En el amor hay movimiento interesante. Una persona que llegó hace poco a tu vida podría empezar a tomar más importancia de la que imaginas. Pero aquí va el consejo de la señora sabia: no cambies tu esencia por agradarle a nadie. Si alguien se enamora de ti, que sea por lo que eres, no por una versión maquillada que inventaste para caer bien.
Eso sí, también baja un poquito el orgullo. A veces te haces el duro, el indiferente o el que no necesita a nadie, pero en el fondo sí te gusta sentir cariño y atención. No te hagas el frío cuando por dentro te derrites como mantequilla en comal caliente.
Hay posibilidades de reencontrarte con alguien del pasado, una ex amistad o una persona que alguna vez fue importante. Pero no vayas a caer en provocaciones ni en discusiones. La mejor respuesta será tu tranquilidad. Sonríe, sigue tu camino y demuestra que tu vida no se quedó congelada por nadie.
Hoy el universo te pide algo muy sencillo: aprende a darte tu lugar. No andes rogando amor, ni atención, ni respeto. Quien quiera estar contigo que lo demuestre con hechos, porque palabras cualquiera las dice.
Y recuerda algo, mi Leo: cuando tú decides brillar, nadie puede apagar tu luz.
Números de la suerte: 07, 18 y 33
Color del día: Dorado brillante
VIRGO — 16 de marzo de 2026
A ver Virgo, escucha bien: vienen días de oportunidades, pero también de decisiones importantes. La vida te está poniendo enfrente varias puertas, y aunque algunas se vean bonitas por fuera, no todas son para ti. Por eso abre bien los ojos y también el corazón, porque no todo lo que brilla es oro, y no toda la gente que te sonríe te quiere ver triunfar.
Traes una energía fuerte en estos días, pero también hay personas cerca que te drenan la pila como si fueras celular viejo. Tú sabes bien de quién hablo: esa gente que nomás llega a quejarse, a sembrar dudas o a decirte que no vas a poder. Mira, mi Virgo, deja de regalarle tu tiempo a quien no lo merece. Tu paz vale más que cualquier compañía mediocre.
En el terreno del amor hay movimiento, pero también lecciones. Ya es momento de que te relajes un poco y dejes de querer controlar todo. A veces te complicas la existencia buscando relaciones perfectas, cuando la vida se trata de sentir, disfrutar y aprender. Si estás soltero o soltera, aprovecha esta etapa. No hay nada de malo en disfrutar la libertad, conocer gente nueva y darte tus gustos sin andar rindiendo cuentas.
Y si tienes pareja, recuerda algo muy importante: el amor no debe sentirse como una cárcel. Si una relación te quita la paz, te llena de inseguridad o te obliga a ser alguien que no eres, entonces ahí no es. El amor bonito se siente ligero, se siente como abrazo en día frío, no como carga en la espalda.
Hay noticias de embarazo o crecimiento en la familia o en una amistad cercana que te pondrán de buenas. Ese acontecimiento te hará reflexionar sobre lo rápido que pasa el tiempo y lo importante que es valorar a la gente que sí está para ti.
También se ve movimiento en cuestiones de dinero. No será una fortuna caída del cielo, pero sí un ingreso extra o un pago que te ayudará a acomodar algunos pendientes. Eso sí, no te emociones gastando en cosas que ni necesitas. Tú sabes que luego se te va el dinero en tonterías que al final ni usas.
En temas de papeles, trámites o documentos, hay cambios o arreglos que tendrás que atender pronto. No lo dejes para después porque podrías meterte en enredos innecesarios. Mientras más rápido pongas orden en esos asuntos, más tranquilidad tendrás.
Por otro lado, hay una energía muy fuerte para cuidar tu cuerpo. Puede que te dé por empezar dieta, ejercicio o algún cambio en tus hábitos. Y la verdad te vendrá de maravilla. No solo por el físico, sino porque necesitas liberar estrés y sacar toda esa tensión que luego cargas en silencio.
En el trabajo o negocio hay buenas señales. Algo que empezaste con dudas podría empezar a dar resultados mejores de lo que imaginabas. Solo no lo presumas demasiado, porque la envidia anda rondando como mosca en mercado. Hay ojos que no soportan verte avanzar.
También existe la posibilidad de que alguien de lejos, quizá de otra ciudad o incluso otro país, comience a llamar tu atención. Puede ser un amor a distancia o una conexión inesperada que empezará con mensajes, llamadas o redes sociales.
Eso sí, cuidado con caer en vicios o excesos que luego te metan en problemas. La diversión está bien, pero todo con medida. Y te dejo un consejo de señora sabia: recuerda siempre que la vida te trata como tú tratas a los demás. Así que mide bien tus palabras, tus acciones y tus decisiones.
Números de la suerte: 05, 21 y 44
Color del día: Verde esmeralda
LIBRA — 16 de marzo de 2026
A ver mi Libra, este día trae una energía muy especial para ti, una de esas que te hacen pensar en la vida, en la familia y en todo lo que realmente vale la pena. Un familiar podría salir de viaje o regresar de uno, y es muy posible que te traiga un pequeño detalle. No será algo costoso, pero sí lleno de cariño, y te recordará que las cosas simples muchas veces son las que más alegran el corazón.
Últimamente traes la mente muy inquieta, sobre todo por las noches. A veces te quedas pensando en el futuro, en qué pasará cuando ciertas personas importantes en tu vida ya no estén. Mira, Libra, no te adelantes a los tiempos. La vida ya trae sus propias sorpresas como para que todavía te pongas a inventar tragedias en tu cabeza. Mejor disfruta a la gente que amas mientras están contigo. Abrázalos, diles lo que sientes, comparte momentos. Porque lo que sí duele de verdad no es la despedida, sino el arrepentimiento de lo que nunca se dijo.
Eso sí, también ten cuidado con lo que sale de tu boca. Tú tienes una lengua filosa cuando te enojas o cuando te gana el impulso. A veces dices cosas sin pensar y terminas lastimando justo a las personas que más te quieren. Antes de hablar, respira. No todo se resuelve con palabras duras.
En cuestiones de salud, pon atención a lo que comes. Hay riesgo de malestares estomacales o dolores musculares, especialmente si te andas aventando comidas de la calle o cosas que no sabes ni de dónde salieron. Tu cuerpo últimamente anda más sensible, así que mejor cuídalo.
También es momento de dejar de lamentarte por metas que aún no has cumplido. La vida no se acaba por un sueño que todavía no llega. El problema no es que no puedas lograrlo, el problema muchas veces es la flojera o la falta de confianza que cargas. Si te decidieras de verdad, podrías avanzar mucho más de lo que imaginas.
En el amor hay consejos importantes. Si ya tienes pareja, baja un poco tus tentaciones. El famoso “taco de ojo” puede parecer inofensivo, pero muchas historias de infidelidad empiezan exactamente así. No pongas en riesgo algo bonito por una calentura pasajera.
Y si estás soltero o soltera, no te desesperes. El amor no llega cuando uno lo exige, llega cuando tiene que llegar. Mientras tanto, aprende a disfrutar tu soltería. Sal, ríe, conoce gente, date la oportunidad de vivir experiencias nuevas. La vida es demasiado corta para vivirla esperando a alguien.
Recuerda algo muy importante: las personas que no están hoy contigo es porque su camino ya no era el mismo que el tuyo. La vida nunca se equivoca. Quienes siguen a tu lado son los que de verdad importan.
Así que mi Libra, levanta la cabeza, sonríe y sigue caminando. Lo mejor de tu historia todavía está por escribirse.
Números de la suerte: 09, 26 y 41
Color del día: Azul cielo
ESCORPIÓN — 16 de marzo de 2026
Escucha bien, mi Escorpión, porque hoy la vida te trae revelaciones. Y ya sabes que cuando la verdad sale a la luz, a veces duele, pero también libera. En estos días podrías enterarte de algo relacionado con un familiar o alguien cercano que te hará abrir los ojos. Te darás cuenta de que esa persona no era tan confiable como pensabas. No te sorprendas demasiado; la vida tiene la mala costumbre de mostrarnos el verdadero rostro de la gente cuando menos lo esperamos.
También se asoma una situación incómoda con una amistad. Alguien podría estar tomándote el pelo, hablando a tus espaldas o jugando con tu confianza. Cuando descubras la verdad podrías sentir ganas de armar un escándalo digno de telenovela. Pero aquí viene el consejo de señora sabia: no todo merece tu energía. A veces la mejor venganza es simplemente retirarte con dignidad y dejar que la vida ponga a cada quien en su lugar.
En el terreno del amor hay movimiento fuerte. Una persona que llegó recientemente a tu vida, quizá como amistad o conocida, podría empezar a despertar sentimientos más profundos. Al principio te va a costar aceptarlo porque tú no eres de los que se enamoran tan fácil. Pero cuando Escorpión siente algo, lo siente de verdad. Solo ten cuidado de no idealizar demasiado a esa persona.
También hay buenas vibras en cuestiones de negocios. Existe la posibilidad de iniciar algo familiar o un proyecto que involucre a personas cercanas. Puede ser pequeño al inicio, pero con dedicación podría crecer más de lo que imaginas.
Eso sí, nunca cambies tu esencia por agradar a nadie. Tú eres intenso, directo y a veces un poco explosivo, pero también tienes un corazón enorme. Si a alguien no le gusta tu forma de ser, que agarre sus cosas y siga su camino. No naciste para quedar bien con todo el mundo.
Si tienes pareja, presta atención a ciertos detalles. Podría estar ocultando algo pequeño, quizá una mentira para evitar una discusión. No necesariamente significa traición, pero sí será importante hablar las cosas con calma antes de que se conviertan en un problema mayor.
También es momento de cerrar ciclos. Hay resentimientos, recuerdos y situaciones del pasado que sigues cargando como costal pesado. Suéltalos. No vale la pena seguir alimentando amarguras que solo te roban energía. Una traición podría dolerte, pero también te enseñará quién merece realmente estar en tu vida.
Y te digo algo más: un cambio de look o de imagen te vendría de maravilla. Cuando te arreglas, te cuidas y te das tu lugar, tu seguridad se nota y eso atrae oportunidades, miradas y hasta romances nuevos.
También existe la posibilidad de que un ex amor reaparezca. Ya sabes cómo es esa historia. Solo tú decides si abrir esa puerta otra vez o dejarla cerrada para siempre.
Recuerda siempre esto, Escorpión: la vida es demasiado corta para cargar con gente que no te suma.
Números de la suerte: 11, 29 y 47
Color del día: Rojo intenso
ARIES — 16 de marzo de 2026
A ver Aries, primero que nada, deja de cargar costales que no te corresponden. La vida ya trae suficientes broncas como para que todavía andes cargando culpas que ni son tuyas. Lo que pasó en el pasado ya quedó allá atrás, y aunque a veces regresen recuerdos o personas, eso no significa que debas abrirles la puerta otra vez.
Y hablando de eso, prepárate porque un amor del pasado podría aparecer de repente. Puede llegar con cara de arrepentido, con palabras bonitas y hasta con promesas de que ahora sí aprendió la lección. Pero aquí viene el consejo de señora sabia: cuando alguien ya te enseñó quién es, créelo desde la primera vez. Muchas veces no regresan por amor, regresan porque saben que contigo tenían comodidad o apoyo.
No te compliques la existencia pensando demasiado. Tú tienes la mala costumbre de darle vueltas y vueltas a cosas que ya ni remedio tienen. Aprende a vivir más ligero, a soltar lo que no te deja avanzar y a enfocarte en lo que sí puedes construir hoy.
También es momento de hacer cambios en tu vida, pero que quede claro: esos cambios deben ser para tu bienestar, no para agradarle a alguien más. Si decides mejorar tu forma de ser, tu imagen o tus hábitos, hazlo porque tú quieres sentirte mejor contigo mismo, no porque alguien te lo esté exigiendo.
En estos días existe la posibilidad de cometer una indiscreción o decir algo que no deberías frente a una persona importante. Ten cuidado con tu lengua, Aries, porque cuando te gana el impulso puedes soltar palabras que luego te cuesta trabajo reparar. No todo se dice en caliente.
Se visualiza un viaje o salida con familia o amistades en próximas fechas. Ese momento te vendrá muy bien para despejar la mente y recargar energías. Aprovecha para convivir, reír y recordar que la vida no es solo trabajo y preocupaciones.
Eso sí, aléjate completamente de relaciones prohibidas o de esas historias que empiezan con emoción pero terminan en problemas. Una aventura mal pensada podría meterte en chismes o conflictos familiares que después te costaría mucho arreglar.
En cuestiones de salud, cuida mucho tu sistema respiratorio. Cambios de clima, polvo o descuidos podrían provocarte molestias. No lo tomes a la ligera, abrígate bien y atiende cualquier síntoma antes de que se complique.
También debes abrir bien los ojos con las personas nuevas que lleguen a tu vida. No todos los que se acercan lo hacen con buenas intenciones. Habrá alguien que parecerá amable y hasta interesado en ayudarte, pero en realidad podría traer otras intenciones.
Y ya para cerrar, te voy a decir algo que quizá no te guste escuchar pero sí necesitas entender: deja de permitir que la gente te manipule. Tú no naciste para ser el salvavidas de todo el mundo.
Aries, es momento de despertar, sacudirte y recordar el valor que tienes.
Números de la suerte: 04, 16 y 32
Color del día: Rojo fuego
TAURO — 16 de marzo de 2026
Mi Tauro querido, se vienen cambios importantes en tu vida, de esos que primero incomodan pero después terminan acomodando todo en su lugar. Vas a empezar a ver con otros ojos a personas que antes considerabas muy cercanas. Y aunque duela, te darás cuenta de que algunas de ellas no eran tan leales como pensabas.
Entre esas personas podría estar una amistad que en su momento fue muy importante para ti. Pero no te preocupes demasiado. A veces perder ciertas compañías es la forma que tiene la vida de abrir espacio para gente mejor.
También es momento de que bajes de las nubes y pongas los pies bien firmes en la tierra. Tú tienes muchos sueños y muchas ideas, pero de nada sirven si no haces algo para concretarlas. Deja de posponer decisiones y empieza a actuar. El tiempo pasa más rápido de lo que imaginas.
En estos días podrías pensar mucho en alguien del pasado. Quizá te preguntes qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Pero no te quedes atorado en ese pensamiento. A veces uno no era lo que la otra persona buscaba, o quizá eras demasiado para alguien que no sabía valorar lo que tenía enfrente.
No permitas que comentarios negativos de gente sin oficio ni beneficio te arruinen el día. Siempre habrá personas que hablen de tu vida porque no tienen nada interesante que hacer con la suya. Déjalos que ladren, mientras tú sigues caminando.
En cuestiones sentimentales, cuida mucho tu corazón. No le abras la puerta a cualquiera ni creas en promesas vacías. Las palabras bonitas cualquiera las dice; lo que realmente vale son las acciones.
También se visualiza una oportunidad interesante en temas de dinero o negocio. Puede ser algo pequeño al principio, pero si lo trabajas bien podría crecer más de lo que imaginas. Solo asegúrate de revisar bien con quién te asocias, porque no todos tienen las mismas intenciones que tú. Un vecino o alguien cercano podría andar hablando de tu pasado o inventando historias sobre tu reputación. No te desgastes tratando de aclarar todo. La gente que te conoce sabe perfectamente quién eres.
Eso sí, ponte firme en temas de dinero. No regales tu trabajo ni permitas que te paguen menos de lo que mereces. Aprende a cobrar lo justo y a defender tu esfuerzo. En los próximos días podrías vivir situaciones que te quiten un poco el sueño, pero no será nada que no puedas manejar. Confía más en tu capacidad y en la fuerza que siempre has tenido para salir adelante.
Recuerda algo muy importante, Tauro: cuando tú decides valorarte, la vida empieza a tratarte mejor.
Números de la suerte: 06, 22 y 39
Color del día: Verde oliva
GÉMINIS — 16 de marzo de 2026
A ver mi Géminis deja de querer resolverle la vida a todo el mundo cuando ni la tuya tienes completamente ordenada. Tú tienes un corazón noble y una mente muy inquieta, pero a veces te metes en problemas que ni te corresponden. Andas queriendo arreglar pleitos ajenos, aconsejar a todo mundo y cargar preocupaciones que no te pertenecen, mientras tus propios asuntos se quedan ahí esperando atención. Este día trae una energía muy clara para ti: enfócate en lo tuyo. Tus metas, tus planes y tu tranquilidad deben ser la prioridad. No es egoísmo, es amor propio. Porque cuando tú estás bien, entonces sí puedes ayudar a los demás sin descuidarte.
También ten cuidado con golpes, caídas o pequeños accidentes. No significa que vaya a pasar algo grave, pero sí podrías andar medio distraído o acelerado. Así que fíjate bien por dónde caminas, no andes corriendo para todos lados ni haciendo mil cosas al mismo tiempo, porque luego terminas tropezando literal o figuradamente. En el corazón hay cierta confusión. Una persona apareció en tu vida y te movió el tapete más de lo que quisieras admitir. Puede que te esté despertando emociones bonitas, pero también dudas. Y aquí viene el consejo de señora sabia: no te claves demasiado rápido. Disfruta la compañía, las conversaciones, las risas y lo que tenga que durar, pero deja que la vida acomode las cosas. Si esa persona está destinada a quedarse, lo hará sin necesidad de forzar nada.
La vida te pondrá pronto frente a una situación que te hará reflexionar mucho. Algo que verás o escucharás te abrirá los ojos sobre lo que realmente tienes a tu alrededor. Quizá te des cuenta de que has estado mendigando cariño o atención de personas que ni siquiera valoran tu presencia. Y ya es hora de que eso se termine. Mira, Géminis, quien quiere estar contigo lo demuestra. No tienes que rogar, insistir ni estar buscando aprobación. Enfócate en quienes sí han estado contigo cuando las cosas no eran fáciles. Esas personas son las que realmente importan.
También se visualiza una sorpresa en los próximos días. Puede ser un mensaje, una noticia o incluso una oportunidad que no esperabas. Recíbela con alegría, pero también con calma, sin adelantarte a conclusiones. Eso sí, controla tu lengua. Traerás el hocico suelto y podrías decir cosas de más sin darte cuenta. No des opiniones cuando nadie te las pidió, porque podrías meterte en chismes o malentendidos que después te costará aclarar.
Hablando de chismes, hay energía de rumores o comentarios entre vecinos o gente cercana. No te metas en esos enredos. Escucha, sonríe y sigue tu camino.
Recuerda algo muy importante, mi Géminis: no puedes salvar a todo el mundo. Primero sálvate a ti mismo.
Números de la suerte: 08, 17 y 36
Color del día: Amarillo brillante 🌟
CÁNCER — 16 de marzo de 2026
Mi querido Cáncer, si tienes pareja, es momento de hablar claro sobre el futuro. A veces tú te haces muchas ilusiones o planes en tu cabeza, pero no siempre preguntas si la otra persona está pensando lo mismo. Podrías llevarte una sorpresa si descubres que sus planes van por otro camino. No lo tomes como una tragedia, sino como una oportunidad para aclarar las cosas antes de seguir avanzando.
También debes tener cuidado con las expectativas que pones en la gente. Tú eres una persona muy leal y entregada, pero no todos funcionan igual. Podrías decepcionarte de alguien que pensabas que estaría contigo en todo momento. Recuerda que las verdaderas amistades se cuentan con los dedos de una sola mano, y eso no tiene nada de malo.
En lugar de enfocarte en quien falla, aprende a valorar a quienes sí permanecen. Esas son las personas que realmente merecen tu energía. En estos días se visualiza una salida de la ciudad o incluso la posibilidad de considerar un cambio de residencia en algún momento cercano. No será algo que ocurra de un día para otro, pero la idea empezará a rondar tu cabeza. A veces cambiar de ambiente también cambia la forma en que vemos la vida.
En cuestiones del corazón aparece una persona que te pondrá a vibrar. Puede ser alguien nuevo o alguien con quien apenas estás empezando a convivir más. La atracción será fuerte, incluso bastante física. Podría haber encuentros intensos o momentos muy apasionados. Sin embargo, no se visualiza como una relación estable por ahora. Será más bien una experiencia que te enseñará algo sobre lo que deseas y lo que no.
También podrías enterarte de la separación amorosa de una amistad cercana. Esa persona se acercará a ti para pedir consejo, porque sabe que tienes una forma muy sabia de escuchar y orientar.
Existe además la posibilidad de conocer en persona a alguien que habías tratado por redes sociales. Al principio te emocionará la idea, pero cuando finalmente se vean cara a cara podrías notar que no es exactamente como lo imaginabas.
Y no pasa nada. La vida es justamente eso: experiencias que nos ayudan a entender mejor lo que queremos. También se ve un proyecto o plan fuera de tu ciudad, o al menos una oportunidad de viajar o salir de la rutina. Aprovecha cualquier oportunidad de cambiar el aire. Cáncer, deja de quedarte con ganas de hacer cosas. La vida es demasiado corta para vivirla esperando el momento perfecto.
Números de la suerte: 12, 25 y 40
Color del día: Blanco lunar
PISCIS — 16 de marzo de 2026
A ver mi Piscis últimamente andas medio desesperado viendo cómo pasa el tiempo y sintiendo que tus metas no terminan de concretarse. Y sí, a veces parece que la vida va más rápido para los demás que para uno, pero no te confundas. Cada quien tiene su momento y el tuyo no está lejos. El problema no es que tus sueños no puedan cumplirse, el problema es que a veces te gana la desesperación o te sientas a esperar que las cosas lleguen solitas. Mira, mi Piscis, los sueños no se cumplen con pura ilusión; también necesitan esfuerzo, constancia y paciencia. Sigue trabajando en lo que quieres porque cuando menos lo esperes se abrirá una puerta que cambiará muchas cosas en tu vida.
También se visualiza un viaje inesperado. Puede ser algo pequeño, quizá una salida improvisada o un plan que surgirá de la nada. Pero ese movimiento te vendrá muy bien para despejar la mente y cambiar la energía que traes acumulada. A veces salir de la rutina ayuda a ver la vida con otros ojos. Tu corazón es noble, eso nadie lo duda. Siempre estás dispuesto a ayudar, escuchar y tender la mano cuando alguien lo necesita. Y aunque en ocasiones sientes que la gente se aprovecha de tu bondad, la verdad es que esa misma energía es la que atrae personas valiosas a tu vida. No cambies tu esencia por culpa de quienes no supieron valorarla.
Eso sí, deja de vivir pensando en lo que no fue. A veces te quedas atrapado en historias del pasado, en personas que ya se fueron o en decisiones que hubieras querido tomar diferente. Pero la vida no se vive en el “hubiera”, se vive en el presente. También debes tener cuidado con lo que piensas y con lo que dices. Tú tienes una intuición muy fuerte y muchas veces tus palabras terminan materializándose de una forma u otra. Así que trata de mantener pensamientos positivos y evita hablar desde el enojo, porque podrías lastimar a alguien que de verdad siente algo profundo por ti.
Se aproxima un mensaje o noticia de una persona importante para ti. Puede ser algo que te saque una sonrisa o que te haga recordar momentos especiales. Ahora, si ya tienes pareja o alguien que te consienta el corazón, bájale un poquito a tus coqueteos por redes sociales. A veces no lo haces con mala intención, pero esos juegos pueden meterte en problemas serios. No pongas en riesgo algo bonito por simple diversión.
También recuerda cuidar tus amistades. Hay momentos en los que te encierras tanto en tus propios pensamientos o problemas que te olvidas de convivir con quienes siempre han estado para ti. No esperes a que el tiempo pase para valorarlos. Y te dejo este consejo final, mi Piscis: nunca cambies tu esencia para encajar en lugares donde no te valoran.
Números de la suerte: 03, 19 y 37
Color del día: Azul turquesa
ACUARIO — 16 de marzo de 2026
Mi Acuario querido, si estás soltero o soltera, deja de ver la soltería como un problema. Al contrario, es una etapa que sirve para conocerte, para entender lo que quieres y para disfrutar tu libertad sin tener que rendir cuentas. Pero ojo, libertad no significa desorden. Disfruta tu etapa, sí, pero con responsabilidad. No te metas en situaciones que después te compliquen la vida emocionalmente.
En el amor traes una barrera enorme. Has pasado por decepciones o desilusiones que te hicieron desconfiar mucho de los sentimientos. Por eso cuando alguien empieza a acercarse con cariño o interés, lo primero que haces es levantar murallas o salir corriendo. Y así tampoco se puede, mi Acuario. No todas las personas vienen a lastimarte. Algunas llegan para sumar, para acompañarte y para demostrarte que todavía existen historias bonitas. No cierres la puerta antes de tiempo.
También existe la posibilidad de que una amistad quiera meterte en chismes o problemas ajenos. No caigas en ese juego. Tú sigue enfocado en tus cosas. Las críticas siempre van a existir, sobre todo porque eres uno de los signos que más despiertan envidia.
En cuestiones de salud debes prestar atención a tu cuerpo. Últimamente has estado comiendo muchos irritantes, refrescos, harinas o comidas que inflaman tu estómago. Si no empiezas a moderarte podrías terminar con molestias gástricas o respiratorias. Tu cuerpo también necesita que lo cuides, no solo que lo presumas.
También presta atención a tus sueños. En estos días podrías tener sueños muy reveladores que te darán pistas sobre decisiones que deberás tomar pronto. Tu intuición está bastante despierta, así que escucha esas señales. Si tienes pareja, trata de no complicar la relación con exigencias exageradas. A veces te vuelves demasiado perfeccionista y terminas presionando a la otra persona por cosas que realmente no son tan importantes.
Es momento de que mires hacia el futuro con seriedad. Tienes sueños grandes, ideas creativas y metas que podrían llevarte lejos. Pero necesitas empezar a trabajar en ellas con disciplina. No permitas que la opinión de los demás te haga dudar de lo que quieres construir. Porque cuando Acuario se decide de verdad, puede llegar mucho más lejos de lo que imagina.
Números de la suerte: 10, 24 y 45
Color del día: Morado eléctrico
CAPRICORNIO — 16 de marzo de 2026
A ver mi Capricornio, estos días vienen cargados de movimientos importantes en tu vida, sobre todo en el área laboral. Una noticia inesperada relacionada con trabajo o dinero podría llegar de repente. Al principio te tomará por sorpresa, pero si sabes manejarla con calma podría convertirse en algo muy positivo para ti. Eso sí, antes que todo debes empezar a cuidar más tu salud. Has estado durmiendo poco o cargando demasiadas preocupaciones en la cabeza, y el cuerpo tarde o temprano pasa factura. Si sigues ignorando el cansancio podrías terminar enfermo o enferma en estos días. No te hagas el fuerte ni la fuerte, porque hasta los más resistentes necesitan descansar.
Por otro lado, un proyecto que traes en mente desde hace tiempo empezará a tomar forma. Puede ser algo relacionado con trabajo, negocio o un plan personal que te entusiasma mucho. Verás cómo poco a poco comienza a consolidarse y eso te devolverá la motivación que sentías perdida. En el terreno sentimental debes tener cuidado. Tú tienes un corazón muy entregado cuando te enamoras, pero también tienes la mala costumbre de dar demasiado a quien no se esfuerza igual por ti. No confundas amor con sacrificio constante. Una relación debe ser de dos, no de uno cargando todo el peso.
También se visualiza que una amistad cercana podría estar pasando por una traición amorosa. Esa persona necesitará tu apoyo y tu consejo, porque sabe que siempre hablas con sinceridad. En cuestiones de dinero hay buenas noticias. Un pago pendiente o un dinero que dabas por perdido finalmente llegará a tus manos. No será una fortuna enorme, pero sí te ayudará a acomodar algunas cosas que tenías pendientes.
Las relaciones familiares también comienzan a fortalecerse. Habrá momentos de convivencia o conversaciones que ayudarán a sanar ciertas distancias que se habían creado con el tiempo. Un sueño que tendrás en estos días te dejará pensando bastante. No lo tomes a la ligera, porque podría traer un mensaje importante sobre una decisión que debes tomar. Si tienes pareja, cuidado con la rutina. La monotonía podría empezar a enfriar la relación si no hacen algo para cambiar el ambiente. Un viaje corto, una salida diferente o simplemente romper la rutina puede ayudar mucho a reavivar la chispa.
También se marca una fuerte atracción con una amistad. Podría surgir un momento muy intenso entre ustedes. Antes de dejarte llevar, piensa bien en las consecuencias, porque mezclar amistad con pasión puede complicar las cosas. Además existe la posibilidad de iniciar un negocio pequeño relacionado con compras o ventas. Analízalo bien porque podría darte buenos resultados. Recuerda algo muy importante, Capricornio: no te quedes atrapado en tristezas o en historias que no funcionaron.
La vida es demasiado corta para vivirla con arrepentimientos.
Números de la suerte: 02, 15 y 34
Color del día: Gris plata
SAGITARIO — 16 de marzo de 2026
Mi Sagitario primero que nada, cuida mucho tus cambios de humor y de actitud, porque últimamente podrías estar reaccionando de formas que terminan afectando a tu familia o a tu pareja si tienes una relación. A veces hablas o actúas sin medir las consecuencias y luego te toca andar recogiendo los pedazos.
También debes poner un alto a ciertas personas que andan soltando comentarios malintencionados sobre ti. No falta quien quiera hacerte quedar mal frente a los demás con chismes o rumores. Pero aquí viene el consejo de señora: no te rebajes al mismo nivel. La gente que te conoce sabe perfectamente quién eres.
En estos días se visualiza un viaje o movimiento importante que traerá nuevas amistades y experiencias interesantes. Es posible que conozcas personas que aportarán algo positivo a tu vida. Solo trata de ser más paciente, porque últimamente te enojas por cualquier detalle. También traes la energía muy intensa en el terreno del atractivo personal. Tu feromona anda bien activa y podrías atraer miradas o interés de varias personas. Eso te hará sentir seguro, pero cuidado con jugar demasiado con los sentimientos de los demás.
Habrá momentos en los que podrías sentirte cansado o desmotivado, como si te faltaran ganas de seguir adelante. Eso pasa cuando pierdes de vista tus metas. Por eso es importante que vuelvas a conectar con lo que realmente quieres lograr en tu vida. Cuando tienes un objetivo claro, tu energía cambia por completo. En temas de salud, presta atención a tu peso. Has estado dejando el ejercicio para después y cayendo en la flojera más seguido de lo que quisieras admitir. Empiezas dietas con entusiasmo, pero luego te aburres y las abandonas. Si quieres resultados, necesitas constancia.
Si tienes pareja, baja un poco tu necesidad de controlar todo. A veces quieres saber cada paso que da la otra persona y eso puede terminar cansándola. El amor también necesita espacio y confianza. Recuerda que tu carácter fuerte y las experiencias del pasado han moldeado quién eres hoy. No te avergüences de eso. Cada error que cometiste te dejó una enseñanza.
Lo importante ahora es usar esas lecciones para construir una vida mejor. Sagitario, nunca te arrepientas de lo vivido. Porque incluso los tropiezos fueron parte del camino que te convirtió en la persona fuerte que eres hoy.
Números de la suerte: 13, 28 y 42
Color del día: Naranja intenso