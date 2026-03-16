Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este lunes 16 de marzo

Los Ángeles se prepara para vivir un lunes con nubes escasas en el cielo. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura se incrementaráhasta un total de 91 grados Fahrenheit (33ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 61 grados Fahrenheit (16ºC) de mínima. Los vientos del oeste soplarán con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 95ºF (35ºC) de máxima y 95ºF (35ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 07:02 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 19:01 h. En total tendremos 12 horas de luz solar durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana tendremos cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 63 y los 97 grados Fahrenheit (17 y 36 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que comprende desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con el mes más cálido siendo agosto con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada más suave de LA abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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