Tormenta invernal provoca miles de cancelaciones de vuelos y apagones masivos en Estados Unidos

Una intensa tormenta que atraviesa Estados Unidos continuó causando estragos el lunes, con fuertes nevadas, tormentas de hielo y vientos destructivos que afectaron principalmente al Alto Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos.

De acuerdo con el portal de seguimiento aéreo FlightAware, más de 3,400 vuelos dentro o hacia Estados Unidos fueron cancelados el lunes, mientras que más de 14,000 registraron retrasos debido a las condiciones meteorológicas.

Entre el sábado y la mañana del lunes, más de 5,000 vuelos fueron cancelados, incluidos 3,000 el domingo, mientras los aeropuertos intentaban hacer frente a la tormenta.

❄️ Blizzard conditions continue today across portions of the Upper Midwest and Great Lakes. Here is a look at snowfall totals so far as of 10 AM CDT today, 25-35 inches of snow have fallen across southeastern Minnesota, central Wisconsin, and northern Michigan. pic.twitter.com/w9sEpGbDkW — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) March 16, 2026

Nevadas intensas y condiciones de ventisca

El sistema meteorológico ha provocado nevadas masivas y ventiscas en varias zonas del Medio Oeste.

En Wisconsin, algunas áreas registraron más de 60 centímetros de nieve, incluyendo la ciudad de Wausau, donde cayeron 59 centímetros el domingo y las nevadas continuaban el lunes.

Las condiciones de ventisca también persistían en partes de Iowa, Illinois y Minnesota. En Minneapolis se reportaron 8,8 pulgadas de nieve durante la noche.

Ante el avance de la tormenta, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, firmó una orden ejecutiva para activar a la Guardia Nacional y apoyar las labores de emergencia.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que viajar podría volverse “muy difícil o incluso imposible” en las zonas más afectadas.

Más de medio millón de personas sin electricidad

Los fuertes vientos y las tormentas de hielo también provocaron apagones masivos en varios estados.

Según el portal PowerOutage.com, más de 500,000 clientes de servicios públicos estaban sin electricidad el lunes por la mañana, principalmente en el norte de Michigan, donde el hielo derribó numerosas líneas eléctricas.

En total, se han registrado más de 391 informes de vientos dañinos desde Texas hasta Ohio, con ráfagas de hasta 112 km/h en estados como Tennessee, Kentucky, Indiana, Arkansas y Oklahoma.

Incendios forestales arrasan Nebraska

Mientras el norte enfrenta nevadas, el mismo sistema meteorológico ha alimentado incendios forestales en el centro del país.

En Nebraska, tres grandes incendios han arrasado más de 700,000 acres de terreno, incluido el incendio del condado de Morrill.

El gobernador Jim Pillen declaró estado de emergencia y desplegó a la Guardia Nacional para apoyar a los bomberos.

Al menos una persona murió en el condado de Arthur debido a los incendios.

The weather is very active today from excessive heat in the West, to blizzard warnings in the Upper Midwest to severe storms along the eastern U.S.



Stay up to date with your local watches and warnings by checking https://t.co/VyWINDk3xP. pic.twitter.com/tS6lQaLsQx — National Weather Service (@NWS) March 16, 2026

Riesgo de tornados y tormentas severas en el este

El sistema también está generando condiciones peligrosas en la costa este, donde el Storm Prediction Center advirtió sobre tormentas severas y posibles tornados.

Las áreas bajo mayor riesgo incluyen partes de Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia y Maryland, incluidas ciudades como Washington, D.C., Richmond y Raleigh.

Los meteorólogos advierten que las tormentas podrían producir vientos superiores a 112 km/h, granizo y tornados, especialmente desde Carolina del Sur hasta Maryland.

Olar de calor al oeste de EE.UU.

Mientras tanto, una cúpula de calor inusual está elevando las temperaturas en el oeste del país.

Ciudades como Sacramento, Las Vegas, Phoenix y Denver podrían registrar temperaturas récord para marzo.

En algunas zonas del sur de California se esperan temperaturas de hasta 109 °F (43 °C).

Al mismo tiempo, Hawái enfrenta fuertes lluvias e inundaciones, que han dejado más de 53,000 hogares y negocios sin electricidad.

Los expertos señalan que el fenómeno meteorológico se debe a la interacción de humedad proveniente del Océano Pacífico y del Golfo de México, lo que genera un patrón climático extremadamente volátil.

El meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica, Bob Oravec, resumió la situación de forma gráfica:

“De repente, la Madre Naturaleza está teniendo un ataque de nervios”.

Los meteorólogos advierten que el sistema podría intensificarse hasta convertirse en un “ciclón bomba”, un fenómeno que ocurre cuando la presión atmosférica cae al menos 24 milibares en 24 horas.

Mientras tanto, las autoridades mantienen alertas meteorológicas en gran parte del país mientras el sistema continúa desplazándose en los próximos días.

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