Alerta meteorológica en EE.UU.: potente tormenta amenaza con nieve, tornados y vientos extremos

Una potente tormenta se está desarrollando en Estados Unidos y se espera que provoque condiciones meteorológicas extremas en varias regiones del país.

Las alertas por tormenta invernal se extienden desde Montana hasta Michigan, mientras que advertencias de ventisca se han emitido para zonas de South Dakota, Minnesota, Iowa y la península superior de Michigan.

También pequeñas áreas de Illinois y Nebraska permanecen bajo alerta meteorológica.

El National Weather Service advirtió que se esperan fuertes nevadas acompañadas de ráfagas de viento de hasta 96 km/h, lo que podría hacer que los desplazamientos sean casi imposibles a partir del sábado por la noche y durante el domingo.

Más de 100 millones de personas bajo alertas por viento

Además de la nieve, más de 100 millones de personas están bajo avisos o advertencias por fuertes vientos en distintas partes del país.

El sistema meteorológico se desplazará hacia el Alto Medio Oeste durante la tarde y noche del sábado y se intensificará a medida que avance hacia el este.

Las nevadas podrían volverse intensas desde Minneapolis hacia la región de los Great Lakes para la mañana del domingo.

Cancelaciones masivas de vuelos

El mal tiempo ya ha afectado el tráfico aéreo en el país.

Cerca de 1,300 vuelos han sido cancelados, aproximadamente la mitad por parte de Delta Air Lines, que suspendió preventivamente algunos trayectos para el fin de semana en aeropuertos del Medio Oeste, incluido su centro de operaciones en el aeropuerto de Minneapolis–Saint Paul International Airport.

En el lado sur del sistema, los meteorólogos prevén una línea de tormentas severas desde Michigan hasta Texas entre la tarde y la noche del domingo.

Se ha emitido un riesgo “elevado” de tormentas (nivel 3 de 5) para zonas que van desde Indianapolis hasta el norte de Memphis.

Las principales amenazas serán vientos dañinos, granizo de gran tamaño y posibles tornados.

Incluso ciudades como Chicago podrían pasar de tormentas eléctricas el domingo por la noche a nieve y visibilidad casi nula para el lunes.

Impacto se extenderá hasta la Costa Este

El lunes, la tormenta continuará avanzando hacia el este con nieve y fuertes vientos en la región de los Grandes Lagos, mientras que el noreste podría experimentar lluvias intensas y ráfagas de viento.

Las condiciones meteorológicas adversas se extenderán por la tarde y la noche desde el noroeste de Florida hasta Pennsylvania.

Entre las ciudades bajo riesgo elevado de tormentas se encuentran Columbia, South Carolina, Raleigh, North Carolina, Richmond, Virginia, Washington, D.C., Baltimore y Harrisburg, Pennsylvania.

Tornado deja víctimas en Indiana

Mientras el sistema continúa desarrollándose, ya se reportaron consecuencias mortales.

Una pareja de adultos mayores murió después de que un tornado impactara su vivienda en Indiana.

Los meteorólogos prevén que, cuando la tormenta pierda fuerza el lunes, podría haber acumulaciones de nieve de entre 7 y 15 centímetros en una amplia franja que va desde Montana hasta el norte del estado de New York, con las mayores acumulaciones previstas desde las Ciudades Gemelas hacia el este, en la región de los Grandes Lagos.

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