Tormentas y tornados dejan al menos dos muertos en Indiana y amenazan a millones en EE.UU.

Al menos dos personas murieron y varias más resultaron heridas tras el paso de un sistema de clima severo que azotó durante la noche partes del medio oeste de Estados Unidos, informaron autoridades del Lake Township Fire Department.

Las víctimas se registraron en el estado de Indiana, donde también se reportaron viviendas colapsadas y personas atrapadas en sus casas debido a los fuertes vientos y tornados.

Se espera que el sistema se desplace hacia el océano durante la mañana del jueves. Crédito: Nam Y. Huh | AP

Más de 65 millones de personas bajo amenaza de tormentas

El sistema meteorológico continúa avanzando hacia el este y mantiene bajo amenaza a más de 65 millones de personas desde Houston hasta Philadelphia.

De acuerdo con el National Weather Service, el fenómeno podría producir tornados intensos, vientos destructivos y granizo de gran tamaño durante la jornada del miércoles.

Entre las ciudades que se encuentran dentro de la zona de riesgo figuran Washington, D.C., Baltimore, Pittsburgh, Nashville, Memphis, Birmingham y New Orleans.

Reportan al menos 10 tornados en varios estados

Las autoridades informaron que se han reportado al menos 10 tornados desde Texas hasta Indiana, mientras que el Servicio Meteorológico emitió al menos 45 alertas de tornado en siete estados.

Los mayores daños se registraron en el Kankakee County, en Illinois, y en el Starke County, en Indiana.

En Illinois también se reportó granizo extremadamente grande, con piedras de hasta 13,2 centímetros de diámetro, superiores al tamaño de una toronja.

El fenómeno podría producir tornados intensos, vientos destructivos y granizo de gran tamaño. Crédito: Nam Y. Huh | AP

Línea de tormentas atraviesa el país

Durante la mañana del miércoles, las tormentas formaban una extensa línea de más de 1,600 millas que se extendía desde Canadá hasta México y desde New York hasta Texas.

Además de tornados y vientos dañinos de entre 60 y 80 millas por hora, los meteorólogos advirtieron sobre el riesgo de inundaciones repentinas en partes del sur.

Las zonas con mayor riesgo incluyen el este de Texas, Louisiana, Mississippi y el sur de Arkansas, donde las tormentas podrían descargar varios centímetros de lluvia en pocas horas.

Posible caída de nieve tras el paso del sistema

Se espera que el sistema se desplace hacia el océano durante la mañana del jueves, seguido por la llegada de un frente frío que provocará una caída rápida de las temperaturas.

Los meteorólogos también advirtieron que la humedad residual podría transformarse en nieve en algunas zonas del este del país, incluyendo Washington, D.C. y Richmond, en el estado de Virginia.

