Arrestan a joven hispana en Carolina del Sur por dejar a ocho niños solos en guardería ilegal durante incendio

Las autoridades en Carolina del Sur arrestaron a Janaina Pio Ferreira, de 30 años, acusada de operar una guardería ilegal desde su apartamento y de dejar a ocho niños solos cuando se produjo un incendio.

El incidente ocurrió el 12 de marzo alrededor de las 2:30 p.m. en el complejo Arbor Square Apartments, ubicado en Otranto Road, en North Charleston.

Ocho menores estaban solos durante el incendio

De acuerdo con el Departamento de Policía de North Charleston, cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar encontraron a ocho menores dentro del apartamento sin supervisión adulta.

El sistema contra incendios del edificio logró controlar las llamas antes de que los bomberos intervinieran, evitando heridos.

Poco después, Ferreira regresó al lugar con varios niños adicionales, lo que levantó sospechas entre las autoridades.

Tras la investigación inicial, las autoridades determinaron que la mujer estaba a cargo del cuidado de los menores y que había salido del apartamento, dejándolos solos.

Ferreira fue arrestada y enfrenta ocho cargos de conducta ilegal hacia un menor, uno por cada niño que se encontraba en el interior durante el incendio.

Fue trasladada al Al Cannon Detention Center, donde permanece detenida con una fianza de $200,000 dólares.

Posible causa del incendio

El Departamento de Bomberos de North Charleston determinó que el incendio fue causado por una perilla defectuosa en la estufa.

Sin embargo, investigadores también indicaron que un niño pudo haber dejado una mochila sobre la estufa, lo que habría provocado el fuego.

El subjefe Christian Rainey advirtió que la situación pudo haber tenido consecuencias mucho más graves: “Podríamos estar hablando de una historia completamente diferente hoy”.

Las autoridades continúan investigando el caso en conjunto, mientras se espera que Ferreira comparezca ante la corte el próximo 1 de mayo.

Hasta el momento, no se han revelado las edades de los menores ni cuánto tiempo permanecieron solos antes de que se reportara el incendio.

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