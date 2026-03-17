Crimen en Oregón: joven mata a su esposa semanas después de casarse y envía mensajes extraños al 911

Un juez del tribunal del condado de Washington en Oregón condenó a Talon Gabriel Mitchell, de 23 años, a 20 años de prisión por el asesinato de su esposa, Oulaykham Mona Chopheng, ocurrido en 2023.

El juez Theodore Sims dictó la sentencia luego de que Mitchell se declarara culpable de homicidio en primer grado con arma de fuego y uso ilegal de un arma. De acuerdo con la sentencia, deberá cumplir al menos 10 años completos, aunque la segunda mitad podría reducirse por buen comportamiento.

Envió mensajes al 911 tras el crimen

Tras el tiroteo, el propio Mitchell contactó a los servicios de emergencia enviando mensajes de texto con contenido inusual.

Según reportes de KOIN-TV, el joven escribió frases como: “Estoy atrapado en un sueño”, “Estoy siendo controlado”, “Ayúdenme” y “Locura”.

Estas comunicaciones fueron clave para que las autoridades respondieran al caso.

El asesinato ocurrió el 23 de febrero de 2023 en un apartamento de Beaverton, a unos 16 kilómetros de Portland.

La policía acudió al lugar tras una llamada de un vecino que reportó gritos de auxilio de una mujer.

Agentes del Departamento de Policía de Beaverton encontraron a la víctima muerta en un sofá con una herida de bala en el rostro.

Mitchell fue detenido poco después, con manchas de sangre visibles en sus zapatos, según documentos judiciales.

Alegó no recordar el momento del disparo

Durante la investigación, el acusado admitió haber consumido LSD la mañana del crimen y aseguró que no recordaba haber disparado el arma.

También afirmó que creía estar en un estado similar a un sueño y que, al despertar, pensó que se trataba de una pesadilla o incluso de un “apocalipsis zombi”.

Vecinos relataron haber escuchado a la víctima llorando y pidiendo ayuda, así como a un hombre hablando de manera entrecortada poco antes del disparo.

Estos testimonios ayudaron a reconstruir los hechos que llevaron a la muerte de Chopheng.

Antes de declararse culpable, Mitchell tenía previsto enfrentar un juicio a finales de marzo.

Sin embargo, el acuerdo con la fiscalía permitió cerrar el caso con la condena ya impuesta, evitando un proceso judicial prolongado.

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