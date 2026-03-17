Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, niega supuesto bombardeo en Colombia

En un mensaje en redes sociales, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, responde a la denuncia hecha por el presidente colombiano, Gustavo Petro, que afirmó, durante una reunión con sus ministros, que Colombia estaba siendo bombardeada desde Ecuador.

“Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, comentó Petro.

Explicaciones de Noboa

“Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, señala Noboa en su comunicado. Ecuador está “bombardeando los lugares que servían de escondite” para grupos criminales “en gran parte colombianos, que su mismo Gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”, prosigue Noboa en X.

Ecuador y Colombia comparten una frontera de unos 600 km donde circulan guerrillas colombianas y organizaciones criminales de ambos países dedicadas al tráfico de drogas, armas, personas y minería ilegal.Las acusaciones surgen en medio de una guerra comercial que empezó en febrero y afecta a las importaciones, la cooperación energética y el transporte de crudo.