Mujer muere tras ser arrastrada por carroza en desfile del Día de San Patricio en Kentucky

Una mujer perdió la vida en un trágico accidente ocurrido el sábado durante el desfile del Día de San Patricio en Louisville, en el estado de Kentucky.

La víctima, identificada como Joan Pannuti Pottinger, de 50 años, caminaba junto a una carroza cuando su pie quedó atrapado en la plataforma, lo que provocó que cayera y fuera arrastrada bajo el vehículo.

El hecho ocurrió poco antes de las 4:00 de la tarde, cerca de la intersección de Bardstown Road y Grinstead Drive, ante decenas de espectadores.

Intentaron rescatarla sin éxito

De acuerdo con el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville, la carroza se detuvo inmediatamente cuando se percataron del accidente.

Testigos y asistentes intentaron levantar el vehículo para liberar a la mujer, mientras los servicios de emergencia acudían al lugar.

La víctima fue trasladada al Hospital de la Universidad de Louisville, donde posteriormente falleció.

La investigación está a cargo de la Unidad de Tráfico, mientras que la Oficina del Forense del Condado de Jefferson confirmó su identidad días después.

Madre de dos hijas y voluntaria activa

Pottinger era madre de dos niñas y estaba casada. Su esposo, Tony Pottinger, describió lo ocurrido como “un accidente verdaderamente insólito”.

En un mensaje emotivo, la recordó como una mujer “tremendamente leal y fiel” y “la luz” de su familia.

Según su perfil profesional, trabajaba desde 2024 en Best Buddies International, una organización sin fines de lucro que apoya a personas con discapacidad.

Previamente, había desarrollado una carrera de más de una década en Kraft Foods.

El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, expresó sus condolencias públicas y pidió oraciones por la familia de la víctima.

Por su parte, la Asociación Cultural y Benéfica Hiberniana, organizadora del desfile, manifestó estar “profundamente entristecida” por el accidente.

En redes sociales, amigos y conocidos recordaron a Pottinger como una persona generosa, humilde y dedicada a ayudar a los demás.

Además, una campaña en GoFundMe creada para apoyar a su familia superó ampliamente su meta inicial, reflejando el impacto que tuvo en su comunidad.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del accidente, que ha sido calificado como inusual y devastador.

Sigue leyendo:

– Sheriff de Kentucky acusado de matar a un juez en su despacho podría enfrentar la pena de muerte

– Sheriff de Kentucky mató a tiros a un juez en su despacho

–Sheriff de Kentucky se retira tras declararse no culpable de matar a un juez en su despacho