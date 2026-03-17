San Antonio, Texas: el tiempo para hoy martes 17 de marzo

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este martes 17 de marzo. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio habrá pocas nubes. Se espera una temperatura máxima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 41 grados Fahrenheit (5ºC) al caer la noche. También se espera un viento del sudeste, que alcanzará los 10.56 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1026.4 hPa, una medición que irá constante. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:42 h y el atardecer será a las 19:44 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 52 y los 79 grados Fahrenheit (11 y 26 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una metrópoli popular por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La ciudad tiene un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

Durante el verano, los termómetros pueden ascender hasta los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y confortables, con una media de unos 50° F.

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