El Golden Dome prometido por Trump será más costoso y su construcción implicaría seis años de retraso

El sistema de defensa antimisiles promovido por el presidente Donald Trump, al cual llama “Golden Dome”, costaría 50% más de lo proyectado inicialmente y su construcción implicaría seis años de retraso de acuerdo con el plan original.

En mayo del año pasado, el magnate neoyorquino anunció un novedoso sistema capaz de proteger de ataques bélicos aéreos a cada rincón del territorio de Estados Unidos.

En ese momento, señaló que su costo de construcción rondaría en $175,000 millones de dólares, pues se pretendía ponerlo a funcionar en tres años

La meta era que el “Golden Dome” superara al “Iron Dome” (Cúpula se hierro) israelí, el cual desde hace 14 años intercepta cohetes de corto alcance y proyectiles de artillería dirigidos hacia la nación judía.

Lo sofisticado del proyecto impulsado por el republicano de 79 años es que incluiría:

• Satélites armados que podrían interceptar misiles incluso antes de abandonar la atmósfera terrestre.

• Interceptores terrestres avanzados, más rápidos y precisos que los actuales sistemas THAAD o Patriot.

• Drones autónomos y sensores distribuidos globalmente, capaces de rastrear lanzamientos desde cualquier punto del planeta.

• Integración con plataformas privadas como los sistemas satelitales de SpaceX, lo que ya está generando ciertas preocupaciones éticas y geopolíticas.

Pete Hegseth, secretario de defensa, es partidario de que Estados Unidos requiere de un escudo militar capaz de detener a los poderosos y sofisticados misiles fabricados por sus rivales. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Además, se indicó que el desarrollo del proyecto estaría a cargo de Michael Guetlein, general de la Fuerza Espacial, conocido por su experiencia en defensa satelital.

Sin embargo,a nueve meses de distancia, durante su participación en la Conferencia de Programas de Defensa McAleese, celebrada en Arlington, Virginia, el militar estima que el costo del “Golden Dome” podría elevarse en 50%, pues se pretende añadirle una red de datos espaciales, una Iniciativa Avanzada de Seguimiento de Misiles y el Sensor Espacial de Seguimiento Hipersónico y Balístico.

La nueva apuesta incrementaría las posibilidades de defensa gracias al seguimiento preciso de misiles entrantes y a la capacidad de contrarrestar ataques ofensivos dirigidos contra Estados Unidos. Sin embargo, estaría terminada hasta 2035, seis años después del plazo original.

“No se trata de la tecnología, sino de la escalabilidad y la asequibilidad. El verdadero desafío radica en si podremos ampliar esas soluciones con la suficiente rapidez y a un precio lo suficientemente asequible como para que sean efectivas contra la amenaza”, detalló para Bloomberg.

Aunque se llegó a mencionar a las compañías Palantir y Northrop Grumman trabajando en la planificación inicial del proyecto, ahora se han sumado Lockheed Martin, RTX, AeroVironment, Firefly Aerospace, Anduril y Blue Origin.

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