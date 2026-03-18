Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de marzo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Leo, ya no estás para andar con flojeras ni pretextos, porque el tiempo que pierdes nadie te lo regresa, y luego andas llorando como si la vida te debiera algo. Así que ponte las pilas, mi cielo, porque vienen oportunidades buenas, pero solo se le abren a quien se mueve y deja de hacerse menso. Traes ideas que valen oro, pero las dejas guardadas como si fueran ropa de fiesta que nunca usas, y así no se puede. El negocio que tienes en mente puede crecer mucho, pero necesitas creer en ti y dejar de compararte con gente que ni te suma ni te resta, solo estorba. No pagues con la misma moneda, porque eso te baja de nivel, y tú no naciste para andar en lo corriente, naciste para brillar, aunque a muchos les arda la cola por verte avanzar.
Cuidado con una persona de piel clara que llegará por medio de alguien cercano, trae lengua larga y corazón chiquito, le gusta inventar y meter cizaña, así que no le abras la puerta de tu vida ni le sueltes información, porque luego se hace el chisme grande. Tu familia será tu base y tu impulso, aunque a veces te desesperen, son los únicos que estarán cuando todo se complique. Aprende a tenerles paciencia y a no engancharte en discusiones tontas.
Si tienes pareja, deja de distraerte con cosas que no valen la pena, porque luego pierdes lo bueno por andar mirando lo que ni te pertenece. El amor se cuida todos los días, no solo cuando tienes miedo de perderlo. Vienen días de crecimiento económico, pero también de tentaciones en gastar de más, así que mide bien tus pasos y no te emociones con dinero que aún no llega.
Hay cambios importantes en tu forma de ver la vida, ya no te tragas cualquier cuento ni te crees todo lo que te dicen, estás aprendiendo a poner límites y eso te va a salvar de muchos dolores de cabeza. No olvides quién eres ni de dónde vienes, porque cuando se te sube el humo luego vienen los bajones feos. Mantente firme, constante y con los pies en la tierra, que lo que viene es bueno, pero depende de ti que se quede o se vaya como llegó.
Así que abre bien los ojos, confía en tu intuición y no dejes que nadie te haga dudar de lo que vales, porque cuando tú te la crees nadie te tumba, y eso es lo que más les cala a los envidiosos que quisieran verte caer, pero se van a quedar con las ganas, porque esta vez vienes con todo y no hay quien te detenga si te lo propones de verdad y sin miedo alguno a perder lo que ya no suma en tu camino personal y emocional. Así que dale sin miedo, que la vida te está guiñando el ojo y pidiendo que avances sin voltear atrás jamás, porque ahí no hay nada que te sirva ya. De verdad, crece.
VIRGO
Virgo, ya es momento de que abras bien los ojos y dejes de cargar con gente que no te suma, porque luego te preguntas por qué la vida no avanza, y la respuesta la tienes enfrente: eres tú permitiendo lo que sabes que te hace daño. Así que bájale dos rayitas al corazón noble y súbele al amor propio, porque no todos merecen tu tiempo ni tu energía.
Se vienen noticias de trabajo que llevabas esperando desde hace tiempo y, por fin, se acomodan las piezas, pero no te confíes, porque también habrá cambios que te sacarán de tu zona de confort, y ahí es donde demuestras de qué estás hecho. Cuidado con manipulaciones dentro de la familia, no todo es cariño como parece, hay quien mueve las cosas a su conveniencia y, si no pones límites, te van a traer como trompo chillador.
También se marcan situaciones de embarazos inesperados, así que cuida tus decisiones y no te dejes llevar por el momento, porque luego vienen las consecuencias que no querías. Dolores en espalda y piernas serán aviso de que necesitas moverte más, deja el pretexto y activa tu cuerpo, porque si no luego te vas a arrepentir cuando la salud te cobre factura.
Recuerda ese sueño que guardaste por miedo o por esperar aprobación, ya no es tiempo de pedir permiso, es tiempo de hacerlo realidad, aunque te tiemblen las piernas, porque nadie va a vivir por ti ni a cumplir lo que tú deseas. Un amor importante sigue creciendo, pero necesita atención, detalles y compromiso, no basta con querer, hay que demostrar y construir todos los días.
Vienen jornadas pesadas de trabajo, pero si te organizas no te van a tumbar el ánimo, eso sí, no cargues con problemas ajenos, porque tú solito te metes en chismes que ni te corresponden y luego andas estresado por cosas que ni son tuyas. Aprende a guardar silencio cuando sea necesario y a hablar cuando valga la pena, porque tu paz vale más que cualquier opinión ajena.
Esta etapa te está enseñando a elegir mejor a tu gente y a confiar más en tu intuición, así que no la ignores, porque rara vez se equivoca. Vienen cambios buenos, pero solo si dejas de sabotearte con dudas y miedos, así que camina firme, decide por ti y deja de vivir para complacer a otros que al final ni te aplauden ni te sostienen cuando caes.
Porque quien te quiere de verdad te impulsa, no te detiene, y eso ya lo sabes, pero a veces se te olvida. Así que ponte listo y no desperdicies lo que viene, porque es una oportunidad que no se repite y que puede cambiar tu historia si decides tomarla con valor y sin miedo alguno, ya, porque la vida no espera y el tiempo se te va en dudas inútiles. Mejor actúa hoy, que todavía puedes, y deja de posponer lo que sabes que te hará crecer en todos los sentidos y te dará estabilidad real.
LIBRA
Libra, ponte abusado, porque cuando uno no cuida lo que tiene luego anda llorando por lo que perdió, y aquí no solo hablamos de personas, también se te pueden ir oportunidades, dinero y hasta la paz mental por andar distraído en cosas que ni valen la pena. Así que ya es momento de despabilarte, dejar la pensadera inútil y comenzar a actuar como alguien que sí sabe lo que quiere, porque traes muchas ganas, pero poca disciplina, y así no se llega a ningún lado.
Vienen respuestas que llevabas tiempo esperando, y eso te va a mover el tapete, porque te hará ver que no estabas tan equivocado como pensabas. Si tienes pareja, notarás un cambio en su actitud que te hará cuestionarte muchas cosas, pero no te hagas el que no ve, porque hay señales claras que has decidido ignorar por comodidad y miedo a enfrentar la realidad.
En el amor, no es buen momento para andar jugando al enamorado ni para ilusionarte de más, mejor baja tus expectativas y enfócate en ti, porque si no luego te encariñas y terminas perdiendo más de lo que ganas. Deja de justificar a quien te falla, cada quien sabe lo que hace, y tú no eres salvavidas de nadie; si alguien quiere arruinar su vida, que lo haga, pero sin llevarte entre las patas.
Si ya tienes relación, es urgente que pongas atención a los detalles básicos, porque el descuido se nota, y luego no andes preguntando por qué se enfrían las cosas. Cuidado con amistades cercanas que se dicen muy leales, pero traen la lengua más suelta que cinturón viejo, están hablando de ti más de lo que imaginas, y no precisamente bien, pero no te desgastes en enfrentarlos, mejor aléjate y deja que se quemen solos, que el tiempo pone a cada quien en su lugar.
Recuerda todo lo que pasaste, las veces que caíste y nadie te extendió la mano, eso te hizo fuerte, y ahora no estás para permitir que nadie vuelva a pisotearte ni a invadir tu espacio. Ya aprendiste a levantarte solo, y eso vale oro.
Suelta rencores que solo te están estancando, porque cargar con eso es como traer piedras en la espalda, no te dejan avanzar ni respirar tranquilo. La vida ya te enseñó varias lecciones, no hace falta repetirlas, así que no te metas otra vez en el mismo hoyo por aferrarte a lo que ya caducó.
Vienen cambios importantes, pero solo si te decides a soltar lo que ya no sirve y empiezas a construir desde otro lugar, más firme, más consciente y más tuyo, porque cuando te enfocas en ti todo comienza a acomodarse, aunque al principio duela, pero después se agradece, y bastante, créeme.
ESCORPIÓN
Escorpión, prepárate, porque viene una llamada o mensaje que te va a dejar con cara de “¿qué está pasando?”, y no precisamente para bien al inicio, pero tranquilo, que no todo lo que incomoda es malo, a veces es la sacudida que necesitabas para abrir los ojos.
También te llegarán chismes y noticias que te harán pensar de más, pero no te metas en problemas que ni son tuyos, deja que cada quien cargue su cruz, porque tú bastante tienes con lo tuyo. Vienen oportunidades de crecimiento muy buenas, pero si sigues con la flojera no las vas a aprovechar, así que ya deja de postergar y ponte en acción, que el tiempo no espera a nadie.
Es importante que mantengas los pies en la tierra, porque cuando se te sube el ego luego vienen los tropiezos, y tú sabes que te cuesta levantarte de esos golpes. No pierdas la humildad, que es lo que te ha abierto muchas puertas últimamente. Lo que piensas se está manifestando más rápido de lo normal, así que cuida tu mente, porque si te llenas de negatividad eso mismo vas a atraer.
En el amor, se marcan cambios positivos, una atracción fuerte hacia alguien que podría ser de tu mismo signo o tener una energía muy similar a la tuya, y eso te va a mover hasta lo que no sabías que tenías, pero aguas con idealizar de más, porque luego te caes solo.
También podrías enterarte de una traición por parte de una amistad relacionada con alguien de tu pasado o incluso de tu presente, y eso sí te va a doler, pero te servirá para abrir los ojos y dejar de confiar a ciegas.
No cambies tu esencia por agradar a nadie, quien te quiera que te acepte como eres, con todo y tus modos. Aprende a decir que no, porque siempre estás disponible para quienes solo te buscan cuando necesitan algo, y cuando tú ocupas apoyo se hacen los desentendidos.
Cuidado con pérdidas de dinero o extravío de objetos importantes, así que revisa bien dónde dejas tus cosas y no confíes en cualquiera. Deja de juzgar a los demás y mejor revisa tus propios pasos, porque a veces exiges mucho, pero también fallas, y eso se te olvida.
Esta etapa te está enseñando a seleccionar mejor a tu gente, a confiar más en tu intuición y a no regalar tu energía a quien no lo merece. Vienen cambios buenos, pero solo si decides actuar con inteligencia y no desde el impulso, como acostumbras.
Así que bájale a la intensidad cuando no sea necesaria y enfócate en lo que realmente te suma, que lo demás se acomoda solo con el tiempo, si sabes esperar y actuar cuando es debido, sin desesperarte ni adelantarte a lo que aún no sucede, porque todo tiene su momento exacto, y tú estás más cerca de lo que crees de lograr eso que tanto deseas desde hace tiempo. Así que no te rajes ahora.
PISCIS
Piscis, ya deja de andar en modo distraído, porque lo que viene no es juego, y si no te pones listo te agarra en curva, y luego andas diciendo que la vida es injusta, cuando en realidad tú no supiste moverte como debías. Se marca un cambio de casa o de ambiente muy cercano, y eso te va a sacudir, pero también te va a abrir puertas que ni imaginabas.
Además, hay posibilidad de formalizar con esa persona con la que ya traes historia, pero no te emociones de más hasta no ver hechos, porque tú luego te haces castillos en el aire y terminas decepcionado. Vienen pérdidas materiales o gastos fuertes, así que ponte abusado con el dinero, porque podrías quedarte corto si no te administras bien. No es momento de andar regalando ni gastando en tonterías que ni necesitas.
Cuidado con una persona del pasado, de ojos claros, que regresa con cara de buena gente, pero trae cola que le pisen y podría causarte conflictos otra vez. Ya no eres el mismo de antes, así que no te dejes envolver ni caer en lo mismo. También se marcan amores de una noche y tentaciones que te van a mover todo, pero no confundas calentura con cariño, porque luego te encariñas y te va peor.
Hay oportunidad de iniciar negocio relacionado con comida o algo que tenga que ver con vender, y eso sí puede dejarte buena lana si te lo tomas en serio. Ya deja de tropezarte con la misma piedra, porque eso ya no es mala suerte, es necedad. Aprende de una vez por todas y suelta lo que te detiene, que bastante peso cargas con lo emocional.
Un amor comenzará a concretarse por medio de redes sociales o a distancia, y eso te va a ilusionar, pero ve despacio. Si tienes pareja, habla claro y sin rodeos, di lo que sientes antes de que revientes, porque luego guardas todo y explotas cuando ya no hay remedio.
Has aprendido de errores pasados y ahora es difícil que te vean la cara, pero no te confíes, porque siempre hay quien lo intenta. Una amistad podría salir con noticia de embarazo o algo importante relacionado con familia o festejos. También se aproxima algo que tiene que ver con compras, ventas o reuniones que te dejarán pensando.
Es momento de creer en ti, dejar de hacerte el que no ve lo evidente y tomar decisiones firmes. Si ya viste algo con tus propios ojos, no lo justifiques ni lo disfraces, mejor enfrenta la realidad aunque duela, porque de eso depende tu crecimiento.
Deja de darle vueltas a lo mismo y actúa, que la vida no espera, y lo que hoy no haces mañana puede ser tarde. Así que ponte pilas y demuestra de qué estás hecho, porque tienes todo para salir adelante, solo te falta decidirte de una vez por todas, sin miedo.
ACUARIO
Acuario, traes el sexto sentido bien despierto, y lo que estás pensando se te está cumpliendo más rápido de lo normal, así que ojo con lo que te metes en la cabeza, porque puedes atraer tanto lo bueno como lo que no quieres. Deja de vivir en el pasado, porque ya no te aporta nada; lo que fue, ya fue y no va a cambiar.
En cambio, tu presente está lleno de oportunidades que has estado dejando a medias. Estás a nada de lograr metas que tenías guardadas, pero sigues dudando y eso te frena. Vienen molestias en el estómago o cuestiones de salud que te van a obligar a bajar el ritmo, así que cuida lo que comes y no te hagas el fuerte, porque el cuerpo cobra factura.
Se marcan cambios laborales o decisiones importantes donde tendrás que poner límites a personas que quieren aprovecharse de ti. Ya no estás para aguantar abusos ni faltas de respeto. No descuides tu físico, porque se ve subida de peso si sigues con malos hábitos, y luego te andas quejando, pero no haces nada por cambiar.
Entrarás en una situación complicada que te pondrá entre dos caminos, y ahí tendrás que demostrar carácter. No te vayas por lo fácil, sino por lo correcto, aunque cueste. Vienen días en los que vas a entender muchas cosas del por qué estás donde estás y por qué ciertos planes no se han dado. No todo es a tu tiempo, hay procesos que necesitas vivir antes de llegar a eso que deseas, así que no te desesperes.
Toma decisiones que te acerquen a algo positivo, deja de invertir tiempo en lo que no te deja nada. En el amor hay dudas, desconfianza y pensamientos negativos, y no es para menos, ya te han fallado antes, pero no todos son iguales. Tampoco te cierres por completo, aprende a observar más y hablar menos.
No pierdas tu tiempo con gente conflictiva o envidiosa que no soporta verte avanzar, porque esas personas solo buscan frenarte. Aléjate sin hacer ruido y sigue tu camino enfocado en lo tuyo. Vienen oportunidades buenas, pero solo si dejas de autosabotearte con miedos y excusas. Recuerda que tienes la capacidad de lograr lo que quieras, pero necesitas constancia, disciplina y dejar de postergar lo importante.
Esta etapa es clave para definir hacia dónde vas, así que no la desperdicies en tonterías ni en personas que no valen la pena, porque después te vas a arrepentir de no haber aprovechado lo que hoy tienes enfrente y que mañana podría no estar disponible para ti. Así que despierta, reacciona y muévete, porque el momento es ahora y no después, como siempre dices.
CAPRICORNIO
Capricornio, ya deja de hacerte el fuerte por fuera y el distraído por dentro, porque sabes perfectamente que traes metas grandes, pero te estás dejando influenciar por gente que ni siquiera tiene rumbo propio, y así cómo quieres avanzar si te rodeas de puro ruido y envidia.
Hay ojos encima de ti, y no todos son de admiración, muchos quisieran verte tropezar, así que cuida bien tus planes, no los cuentes a cualquiera, porque luego te los salan, sin querer o queriendo. Aprende a mandar a la fregada con elegancia, pero con firmeza, a quien solo te pone trabas, porque no naciste para cargar con gente mediocre.
A veces toca sacar ese carácter fuerte y poner límites claros para que nadie se pase de listo contigo; no es ser mala persona, es saber cuidarte. Ya es momento de que te enfoques en tu vida, en lo que quieres y en lo que necesitas, porque nadie va a venir a salvarte ni a construir tus sueños por ti.
Deja de esperar aplausos y mejor trabaja en silencio, que los resultados hablen por ti. Se marca un viaje, posiblemente fuera del país, que te va a abrir la mente y te hará replantearte muchas cosas sobre tu futuro, pero no te confíes, porque también habrá gastos importantes, así que organiza bien tu dinero y no te emociones de más.
Eres muy dado a creer chismes, y eso te mete en problemas, porque no te quedas callado y luego dices cosas que terminan en conflicto. Aprende a filtrar lo que escuchas, no todo merece tu atención ni tu reacción. Si algo no sale como esperas, no te frustres, dale tiempo al tiempo, porque no todo florece de la noche a la mañana. Deja de complicarte con pensamientos negativos que solo te frenan. No permitas que nadie te quite la motivación de tus proyectos, porque muchas veces tú mismo te saboteas por hacer caso a opiniones externas que ni te suman.
Vienen amores nuevos y oportunidades laborales, pero también pruebas en el trabajo donde tendrás que demostrar inteligencia, paciencia y carácter para no engancharte con problemas que podrían escalar si no sabes manejarlos. Cuidado con aparentar lo que no eres, porque eso solo atrae gente equivocada y luego te decepcionas de quienes te rodean, cuando en realidad tú abriste la puerta equivocada. Mantente auténtico, que eso es lo que te va a llevar lejos.
Esta etapa es clave para definir tu camino, así que enfócate en lo tuyo, deja de mirar lo ajeno y construye paso a paso, sin prisa, pero sin pausa, porque lo que viene puede cambiarte la vida si te mantienes firme, constante y con los pies bien puestos en la tierra, sin dejarte llevar por lo que digan los demás ni por impulsos que después te hagan arrepentirte.
Así que ponte serio con tus metas, que ya no estás para juegos ni para perder el tiempo en cosas que no te dejan nada bueno en tu crecimiento personal y emocional de ahora en adelante.
SAGITARIO
Sagitario, se te viene un viaje que te va a caer como anillo al dedo para despejarte y reconectar contigo mismo, pero tampoco te emociones tanto, porque si no te organizas con el dinero luego andas batallando y en modo apretado, así que disfruta, pero con cabeza fría. Ya es momento de que pienses en tu futuro en serio, no nada más de palabra, porque traes muchas ideas, pero poca acción, y así no se construye nada. Ponte a trabajar desde ya en eso que quieres lograr, porque si sigues dejando todo para después el tiempo se te va a ir de las manos.
Cuidado con golpes, caídas o accidentes, porque andas muy distraído y acelerado, y eso te puede meter en un susto innecesario. Bájale dos rayitas a la prisa y pon atención a lo que haces. Una amistad va a estar muy encima de ti, pero no es por cariño, es por interés, quiere sacar información o provecho, así que mide bien lo que dices y a quién se lo dices, porque no todos merecen saber de tu vida.
La vida te va a enseñar a detenerte, a respirar y a entender que no todo se logra corriendo; a veces lo mejor llega cuando sabes esperar. Vienen oportunidades muy buenas, pero si quieres comerte el mundo de un solo bocado te vas a empachar, mejor ve paso a paso, que así llegas más lejos.
No descuides tu cuerpo, porque subes de peso rápido y luego te cuesta trabajo bajarlo, así que cuida lo que comes y muévete más. Si tienes pareja, podrían llegarte chismes que buscan desestabilizarte, pero no hagas caso, porque hay mucha envidia alrededor y gente que no soporta verte bien.
En el amor también se marcan aventuras pasajeras y encuentros que te van a mover, pero no confundas emoción con algo serio, porque luego te enredas sin necesidad. Una persona del pasado podría regresar y remover sentimientos que creías superados, pero depende de ti si abres esa puerta o la dejas cerrada.
Vienen días en los que vas a hacer limpieza en tu vida y sacarás a personas falsas que solo estorban y no aportan nada. Te va a caer el veinte de cuánto tiempo perdiste buscando atención o amor donde no era, pero no te culpes, eso también fue aprendizaje. Ahora te toca elegir mejor y ponerte primero sin sentir culpa. Esta etapa es de crecimiento personal, de decisiones importantes y de madurar en muchos aspectos, así que deja de vivir a medias y empieza a construir la vida que realmente quieres, porque tienes todo para lograrlo, solo necesitas disciplina, enfoque y dejar de sabotearte con excusas que ya no te llevan a ningún lado.
Así que muévete y demuestra de qué estás hecho, porque el momento es ahora, no después, como siempre dices que vas a empezar y nunca lo haces. En realidad, ya basta de eso, hoy decides cambiar tu rumbo de una vez por todas, sin miedo a lo nuevo y sin aferrarte a lo viejo que ya no sirve para nada en tu vida actual y te limita demasiado.
ARIES
Aries, bájale dos rayitas a esa lengua filosa que traes, porque una cosa es ser directo y otra muy distinta es andar soltando lo primero que te viene a la cabeza sin medir consecuencias, y luego no andes llorando cuando te regresen el golpe, porque a veces tú solito te metes en problemas por hablar de más. Asegúrate de tener la cola bien corta antes de querer exhibir a otros, porque la vida da vueltas y, cuando menos te lo esperas, te pueden sacar tus trapitos al sol. Deja de querer resolverle la vida a todo el mundo, te encanta sentirte indispensable, pero mientras ayudas a otros te olvidas de ti y de tus propios pendientes, y así no se puede. Primero tú, después tú y al último tú.
En el amor se marcan aventuras de una noche y encuentros que te van a mover el tapete, pero cuidado con engancharte donde no hay futuro. También se visualiza la posibilidad de arreglar conflictos con pareja o amistades si decides hablar claro y sin orgullo. Se viene un cambio importante que podría mejorar tus ingresos, pero también implicar mudanza o cambio de ciudad, así que prepárate mentalmente, porque no todo será cómodo al inicio.
Vienen días muy buenos donde comenzarás a entender muchas cosas que antes te traían dando vueltas en la cabeza, y eso te dará tranquilidad. Hay un viaje que se marca en no más de tres semanas, y te va a servir para desconectarte y tomar decisiones más claras. No te cierres a nuevas oportunidades, porque hay una puerta que está por abrirse en lo económico, y si te haces el miedoso la vas a dejar pasar. Cuidado con personas envidiosas que buscan ponerte el pie o meterte ideas negativas, no te contamines de su mala vibra, tú sigue enfocado en lo tuyo.
Vienen cambios en el corazón, sentimientos que se acomodan y decisiones que te harán sentir más ligero. No te limites en lo que sientes ni en lo que deseas, porque sabes perfectamente lo que vales y lo que mereces, pero también sé responsable con lo que haces, porque no todo es impulso. Cuidado con golpes, caídas o accidentes por andar distraído o acelerado, baja la velocidad y pon atención a lo que haces. No dejes que una situación que está por presentarse te tumbe el ánimo, porque todo tiene solución si lo ves con cabeza fría.
Esta etapa te está enseñando a controlar tu carácter, a elegir mejor tus batallas y a no desgastarte en cosas que no lo merecen, así que toma lo bueno, aprende de lo malo y sigue avanzando sin voltear atrás, que lo que viene puede ser mucho mejor si tú decides hacerlo diferente esta vez, sin repetir los mismos errores de siempre que ya bastante te han costado en tu vida personal y emocional.
Así que ponte pilas de una vez por todas y demuestra de qué estás hecho, sin miedo alguno.
TAURO
Tauro, entiende de una vez por todas que no puedes estar dando todo de ti a personas que apenas y te ofrecen migajas. El único amor incondicional que realmente vale es el de tu familia cercana, y fuera de ahí nadie merece que te desgastes al cien por ciento, así que deja de permitir que te exijan tiempo, atención o energía cuando ni siquiera son capaces de corresponderte.
Vienen cambios laborales que te van a beneficiar, pero también te van a sacar de tu zona de confort, así que no te resistas, porque ese movimiento es necesario para tu crecimiento. Cuidado con accidentes o descuidos que podrían causarte un susto, y también con una persona del pasado que regresa con intenciones amorosas, pero no necesariamente con buenas intenciones; ya sabes cómo terminó antes, así que no te hagas ilusiones donde ya hubo decepción.
Nuevas amistades llegan a tu vida, y con ellas nuevas oportunidades, incluso se marca la realización de un sueño que llevabas tiempo esperando, así que no bajes la guardia ahora que estás tan cerca. Comienzas a planear un viaje que te servirá para despejarte y recargar energía. En el amor se marcan encuentros de una noche que pueden ser intensos, pero no necesariamente duraderos, así que no te confundas. Ya no te dejes manipular por nadie, tienes carácter y sabes poner en su lugar a quien lo merece, así que úsalo a tu favor.
Es momento de retomar ese proyecto que dejaste a medias, porque ahora sí tienes todo para sacarlo adelante. Deja que la vida te sorprenda, pero también demuestra de lo que eres capaz, porque hay personas que quisieran verte caer, pero se les va a hacer tarde, cuando ellos apenas van, tú ya regresaste y con ventaja.
No perdonas mentiras, y eso está bien, pero tampoco vivas a la defensiva todo el tiempo, aprende a soltar lo que no te aporta y a confiar de nuevo poco a poco. Cuidado con lo que dices, porque tu sinceridad puede ser un arma de doble filo y podrías herir a personas que sí te importan sin darte cuenta, mide tus palabras y piensa antes de hablar.
Esta etapa es para crecer, madurar y elegir mejor, tanto en el amor como en lo profesional. Vienen oportunidades que pueden cambiar tu rumbo, pero depende de ti aprovecharlas o dejarlas pasar por miedo o comodidad, así que deja de poner excusas y muévete, que la vida no espera, y lo que hoy tienes enfrente mañana podría no estar disponible para ti.
Así que actúa con inteligencia y corazón, pero sin perder la cabeza en el intento de ser feliz a tu manera, sin depender de nadie más nunca más en tu vida actual. Ya basta de lo mismo siempre.
GÉMINIS
Géminis, ya deja de andar justificando tus errores como si fueran culpa del destino, porque bien sabes que muchas veces tú solito te metes en situaciones que después no sabes ni cómo resolver, así que primero acepta en qué la riegas y luego trabaja en corregirlo, que eso es lo que te va a sacar adelante.
No permitas que nadie te robe la paz, porque hay gente que vive de hacer drama y de ver a otros caer, pero tú no estás para andar cargando problemas ajenos, deja que cada quien se haga bolas con su vida, porque ni siquiera has terminado de acomodar la tuya como para andar de salvador.
Cuidado con lo que deseas, porque no todo lo que brilla es oro y podrías estar pidiendo algo que en realidad te va a traer más dolores de cabeza que alegrías. Aprende a poner límites claros, porque si permites una falta al rato serán dos, y luego tres, y así se te van subiendo hasta que ya no puedes controlar nada.
Vienen días de insomnio o de sueño ligero, así que bájale a las preocupaciones y procura descansar mejor, porque tu mente necesita calma para funcionar bien. Un sueño importante se te cumple, pero no será como lo imaginabas al inicio, y eso te hará entender que todo llega en el momento correcto.
Hay días en los que te cuesta levantarte con ganas y sientes que la vida ha sido injusta contigo, pero ponte abusado, porque nadie va a venir a rescatarte si tú no haces algo por ti mismo. Recuerda todo lo que has pasado, lo que has aguantado y cómo has salido adelante, eso te debe servir de impulso, no de excusa para quedarte estancado. Habrá momentos en los que te sientas perdido, sin saber qué camino tomar, pero ahí es donde debes hacer pausa, respirar y escuchar tu intuición, que rara vez se equivoca.
El amor ya no es tu prioridad como antes, y eso no significa que estés mal, al contrario, estás aprendiendo a estar bien contigo mismo sin depender de alguien más. Aun así, podrían regresar personas del pasado queriendo reavivar lo que ya se apagó, pero tú ya no eres el mismo ni estás en el mismo lugar, así que no te confundas ni te enredes donde ya aprendiste la lección.
Es momento de cerrar ciclos de verdad, no nada más de palabra, para que puedas abrirte a nuevas oportunidades sin cargas ni fantasmas. Esta etapa te pide madurez, decisiones firmes y dejar de huirle a lo que sabes que tienes que enfrentar, porque si sigues postergando lo importante la vida te lo va a poner enfrente una y otra vez hasta que entiendas.
Así que mejor actúa de una vez por todas y hazte responsable de tu propia historia, porque tienes todo para salir adelante, solo necesitas dejar de sabotearte con dudas y miedos que ya no tienen lugar en tu vida actual y que solo te atrasan en tu crecimiento personal y emocional ahora mismo, sin excusas.
CÁNCER
Cáncer, comienzas un ciclo lleno de buenas vibras, pero no te confíes, porque de nada sirve que lleguen oportunidades si tú no sabes aprovecharlas. Recuerda quién eres, lo que vales y todo lo que te ha costado llegar hasta donde estás, porque luego se te olvida y te pones en segundo plano por darle prioridad a otros que ni lo merecen.
Aprende a soltar todo eso que te duele, que te pesa y que no te deja avanzar, porque mientras sigas cargando con lo mismo no vas a poder crecer como quieres. Date la oportunidad de ir a lo seguro, de elegir mejor, de buscar nuevas metas que sí te aporten algo. No te pongas de oferta ni te regales a cualquiera, porque tú vales mucho más de lo que a veces crees, y quien quiera estar contigo va a tener que demostrarlo con hechos, no con palabras bonitas.
Cuidado con personas que solo quieren sacar información de ti, tienes que ser más discreto con tus cosas, porque no todo se cuenta ni a cualquiera, a veces por confiar de más terminas metido en problemas innecesarios. Es momento de que tomes el control de tu vida y enfrentes lo que no te está gustando, porque evadirlo no lo va a desaparecer. Una amistad de piel clara anda hablando de ti y de tu familia más de lo que debería, así que mide bien a quién le cuentas tus secretos, porque no todos son tan leales como aparentan.
Entras en una etapa algo complicada donde tendrás que resolver asuntos pendientes, como documentos o trámites que te van a sacar canas, pero con paciencia todo se acomoda. Vienen días muy buenos en los que el amor se hará presente de distintas formas, no solo de pareja, también de familia y de personas que sí suman a tu vida, pero no cometas el error de volver a caer en lo mismo de antes. La vida ya te enseñó lecciones muy claras y no necesitas repetirlas, aprende de una vez por todas y no permitas que te vuelvan a cobrar la misma factura, porque eso ya no es destino, es falta de aprendizaje.
Esta etapa es para crecer, para fortalecerte y para elegir mejor, tanto en el amor como en tus decisiones personales, así que deja de dudar tanto de ti y empieza a actuar con más seguridad, porque cuando tú te la crees todo a tu alrededor comienza a acomodarse de una manera que ni tú mismo imaginabas. Pero depende de ti mantenerte firme, no retroceder y no dejarte llevar por emociones que luego te hacen perder el rumbo, así que ponte las pilas y ve por lo que mereces, sin miedo y sin mirar atrás nunca más en tu vida actual.