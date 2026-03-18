Latinos se alejan de Trump de cara a las intermedias; economía pesa más que Venezuela y Cuba

Diversas encuestas recientes y resultados electorales anticipan un cambio significativo en el respaldo de los votantes latinos hacia Donald Trump, a medida que se acercan las elecciones intermedias de 2026. Aunque su postura frente a Venezuela y Cuba podría parecer atractiva para ciertos sectores, analistas coinciden en que el impacto es limitado frente al peso de la economía.

De acuerdo con el Pew Research Center, Trump logró en las elecciones de 2024 un histórico 48% del voto hispano para un candidato republicano. Sin embargo, el mismo centro reporta ahora que el 70% de los latinos desaprueba su gestión.

Otra encuesta, elaborada por Global Strategy Group junto con la organización Somos Votantes, sitúa la desaprobación en 63% entre este electorado y revela que más de un tercio de quienes votaron por Trump se arrepiente de su decisión tras un año en el cargo.

En general, el descontento entre los votantes latinos está impulsado principalmente por preocupaciones económicas. Según Somos Votantes, el aumento de costos y el impacto de los aranceles han golpeado directamente a estas comunidades.

“El problema para Trump es que sus políticas están activamente empeorando la economía para las familias latinas y el país. El 71% de los votantes latinos dicen que sus aranceles están impulsando sus costos. No se puede arreglar eso con crisis tras crisis”, afirmó Emmanuelle Leal-Santillán.

Datos del Pew Research Center refuerzan esta percepción: el 61% de los latinos considera que las políticas económicas del presidente han empeorado la situación, mientras que el 94% señala la economía como su principal motivación para votar en 2026.

Venezuela y Cuba: impacto político limitado

Las acciones de Washington en el exterior, como la intervención en Venezuela que llevó a la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, o la presión sobre el gobierno de Miguel Díaz-Canel, podrían generar simpatías en algunos sectores del electorado latino.

No obstante, expertos advierten que su efecto es imitado. Esto se debe, en parte, a que comunidades clave se concentran en estados específicos como Florida, lo que limita su influencia nacional.

Además, una encuesta de la firma Meganálisis publicada en el Miami Herald indica que el 61% de los venezolanos cree que Trump prioriza intereses petroleros sobre la democracia en su país.

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