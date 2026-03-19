Estudiante estadounidense desaparecido en España: hallan su billetera frente a playa en Barcelona

La desaparición de un estudiante estadounidense en Barcelona, España, mantiene en alerta a las autoridades, luego de que su billetera fuera encontrada flotando en el mar cerca de la playa de Somorrostro, en la misma zona donde fue visto por última vez.

El joven, identificado como James ‘Jimmy’ Gracey, de 20 años, es estudiante de tercer año en la Universidad de Alabama y se encontraba de visita en la ciudad española para reunirse con amigos que estudiaban en el extranjero.

Desapareció tras salir de una discoteca frente al mar

Según relató su madre, Therese Gracey, el joven fue visto por última vez alrededor de las 3:00 a.m. del martes en la discoteca Shôko Barcelona, ubicada frente a la playa en el área del Puerto Olímpico.

De acuerdo con testimonios de amigos, Gracey decidió quedarse más tiempo en el lugar mientras el resto del grupo se retiraba, y desde entonces no se ha vuelto a saber de él.

La distancia entre el club nocturno y el apartamento donde se hospedaba, ubicado en la Ronda de Sant Pere, es de aproximadamente tres kilómetros. Nunca regresó.

Tras el hallazgo de la billetera en el agua, unidades marítimas y buzos de los Mossos d’Esquadra desplegaron un operativo en la zona de la Vila Olímpica y playas cercanas, aunque hasta el momento no se han encontrado nuevas pistas.

Las autoridades confirmaron que la investigación sigue en curso y que ya se ha interrogado a un sospechoso en relación con el caso.

Teléfono recuperado y dudas sin resolver

La madre del joven aseguró que el teléfono de su hijo fue encontrado en posesión de otra persona, quien habría sido detenida por la policía. Según explicó, todo apunta a que el dispositivo fue robado, aunque las autoridades no han ofrecido detalles adicionales.

“Lo que sabemos es que nunca regresó a su alojamiento”, escribió en redes sociales al solicitar ayuda para localizarlo.

El padre del joven, Taras Gracey, ya viajó a España, mientras que su madre planea unirse en breve para colaborar en la búsqueda.

Gracey, originario de Elmhurst, Illinois, mide aproximadamente 1,85 metros, pesa cerca de 79 kilogramos y fue visto por última vez vistiendo una camiseta blanca, pantalones oscuros y una cadena dorada con una cruz.

La desaparición ocurrió el 17 de marzo de 2026 en la zona del Puerto Olímpico, y las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación mientras analizan imágenes de cámaras de seguridad proporcionadas por el club nocturno.

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