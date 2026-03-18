Buscan a universitario estadounidense que desapareció en España tras salir a una discoteca

Un estudiante de la Universidad de Alabama fue reportado como desaparecido en Barcelona, España, luego de una salida nocturna con amigos durante un viaje de spring break.

Se trata de James Paul Gracey, de 20 años, quien fue visto por última vez en el club Shoko Barcelona la madrugada del martes.

Último avistamiento en zona turística

Según su madre, Therese Gracey, el joven —conocido como Jimmy— fue visto por un amigo alrededor de las 3:00 a.m., cuando decidió quedarse en el local mientras el resto del grupo se retiraba.

La policía de Cataluña indicó que la desaparición ocurrió en el área del Port Olímpic de Barcelona, una zona concurrida junto al mar.

Las autoridades confirmaron que recibieron el reporte y mantienen una investigación abierta. Hasta ahora, no se han dado detalles adicionales sobre las circunstancias de la desaparición.

Según su familia, el teléfono del joven fue recuperado por la policía, pero él no regresó al alojamiento donde se hospedaba.

Perfil del estudiante

James Paul Gracey es originario de Elmhurst, en Illinois, y cursa estudios de contabilidad con honores.

Además, había sido elegido como capellán de su fraternidad, Theta Chi Fraternity.

Compañeros y estudiantes en Barcelona han difundido mensajes en redes sociales solicitando ayuda y pidiendo a la familia contactar a autoridades y representantes diplomáticos para ampliar los esfuerzos de búsqueda.

La familia continúa pidiendo información que permita dar con el paradero del joven, cuyo caso ha generado preocupación entre la comunidad estudiantil internacional.

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