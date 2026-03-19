Guerra en Oriente Medio amenaza con desatar una hambruna mundial sin precedentes: ONU

El conflicto en Oriente Medio podría desencadenar una crisis alimentaria global sin precedentes, advirtió la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al alertar que decenas de millones de personas adicionales podrían caer en situación de hambre aguda en los próximos meses.

De acuerdo con estimaciones del Programa Mundial de Alimentos (PMA), hasta 45 millones de personas podrían sumarse a la inseguridad alimentaria severa en 2026 si la guerra se prolonga y se mantienen elevados los precios del petróleo. Esta cifra se añadiría a los 318 millones de personas que ya enfrentan hambre en el mundo, lo que marcaría un récord histórico.

La escalada del conflicto ha tenido un impacto directo en las rutas estratégicas de suministro, particularmente tras la respuesta de Irán, que incluyó el bloqueo del estrecho de Ormuz, un punto clave para el transporte de energía y mercancías. Esta interrupción ha ralentizado la entrega de ayuda humanitaria en algunas de las regiones más vulnerables del planeta.

“Esto llevaría el nivel del hambre en el mundo a un récord histórico, y es una perspectiva realmente terrible”, advirtió Carl Skau, director ejecutivo adjunto del PMA, durante una conferencia en Ginebra.

The consequences of the conflict in the Middle East are falling on people who do not have the margins to cope.



WFP's @CarlSkau explains how the price of fuel, fertilizers and supply chain disruptions could lead to a spike in global hunger. ⤵️ pic.twitter.com/fbiMjpCwxV — World Food Programme (@WFP) March 17, 2026

Crisis logística y aumento de costos

La ONU alertó que la situación actual podría provocar la mayor perturbación en las operaciones humanitarias desde la pandemia de COVID-19. Las cadenas de suministro enfrentan retrasos significativos, mientras que los costos logísticos continúan en ascenso debido al encarecimiento del combustible.

El PMA reportó que sus gastos de transporte han aumentado en un 18% en medio de la crisis, lo que reduce su capacidad para adquirir alimentos y asistir a las poblaciones más necesitadas. “Esto significa comprar menos alimentos o entregar menos ayuda”, explicó Skau.

Las dificultades ya están teniendo consecuencias concretas. En Sudán, por ejemplo, la agencia ha tenido que reducir las raciones alimentarias, mientras que en Afganistán solo uno de cada cuatro niños con desnutrición aguda está recibiendo asistencia.

El impacto recuerda las disrupciones registradas durante la pandemia, cuando el cierre de fronteras y la caída del tráfico aéreo global obligaron a establecer puentes humanitarios de emergencia para garantizar el suministro de alimentos y medicinas.

The World Food Programme is delivering food and cash assistance to displaced people in Lebanon.



While visiting Beirut, @WFP's deputy chief, Carl Skau, said that Lebanon has become the epicenter of the humanitarian fallout of this regional escalation and crisis. pic.twitter.com/unQNu3Wwgg — UN News (@UN_News_Centre) March 14, 2026

Regiones en riesgo y efectos globales

El deterioro de las condiciones se extiende más allá de Oriente Medio. La ONU advirtió que el aumento de los precios del petróleo podría encarecer los alimentos a nivel global, afectando especialmente a países dependientes de importaciones.

En África subsahariana, millones de personas podrían verse empujadas a la hambruna, con estimaciones que apuntan a más de 28 millones en riesgo. En África oriental y austral, hasta 17.7 millones de personas podrían enfrentar inseguridad alimentaria, mientras que en Asia la cifra alcanzaría los 9.1 millones.

América del Sur y el Caribe tampoco quedarían exentos, con proyecciones de más de 2 millones de personas adicionales en situación crítica. La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) señaló que las interrupciones en el espacio aéreo y los corredores de transporte están afectando tanto a las cadenas de suministro comerciales como a las operaciones humanitarias, lo que podría derivar en escasez de productos básicos y presión adicional sobre sistemas de salud ya debilitados.

Ante este panorama, la ONU reiteró su llamado a una desescalada del conflicto, advirtiendo que no existe una solución militar y que, de continuar la violencia, el mundo podría enfrentar una crisis humanitaria de gran magnitud en los próximos meses.

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