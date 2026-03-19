Horóscopo chino: los 5 signos más prósperos a partir del 20 de marzo

El horóscopo chino trae excelentes noticias para cinco signos que experimentarán un impulso de prosperidad, abundancia y éxito económico.

A partir del viernes 20 de marzo, con la llegada del equinoccio de primavera, se abre un portal energético que marca un reinicio y favorece nuevas oportunidades.

Este cambio de ciclo no solo simboliza el renacimiento de la naturaleza, sino también un momento clave para atraer riqueza, claridad mental y crecimiento personal.

Influencia de la primavera en el horóscopo chino

El equinoccio de primavera representa equilibrio, renovación y nuevos comienzos.

En la astrología oriental, este evento activa energías que impulsan la suerte financiera, el crecimiento profesional y las decisiones acertadas, según expertos en el tema.

A partir de esta fecha, algunos signos experimentarán claridad, oportunidades inesperadas y resultados concretos de esfuerzos pasados.

¿Está el tuyo entre los afortunados? Descúbrelo a continuación.

1. Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

El signo más beneficiado por la llegada del equinoccio de primavera, es la Serpiente, según una reseña del sitio Your Tango.

El 20 de marzo será un día revelador para los nativos de este signo. Desde temprano sentirán que algo importante está por suceder y no se equivocarán.

Esta claridad mental permitirá actuar con seguridad, eliminando dudas del pasado.

Es el momento ideal para tomar decisiones económicas importantes que traerán beneficios casi inmediatos.

2. Caballo (930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Para el Caballo, la prosperidad llega como consecuencia directa del esfuerzo previo. Lo que comenzó semanas atrás finalmente dará frutos visibles.

Este cambio los empoderará. Su actitud será más firme, pedirán lo que merecen y el universo responderá rápidamente. Es un momento perfecto para avanzar profesionalmente, dicen los expertos.

3. Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

El Conejo recibirá una confirmación importante, aunque de forma sutil. Según las predicciones de su horóscopo, un comentario casual o una situación aparentemente simple tendrá un gran significado.

Aunque al principio pase desapercibido, este evento será determinante. Les dará la seguridad necesaria para seguir avanzando hacia la estabilidad y la abundancia.

4. Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón será uno de los signos más favorecidos por la energía del equinoccio. A partir del 20 de marzo, notarán cómo la atención se dirige hacia ellos.

Lo más importante es que ya no tendrán que perseguir oportunidades, ellas llegarán solas, dice su horóscopo. Este reconocimiento abre puertas a un crecimiento significativo.

5. Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono descubrirá algo clave justo en el momento indicado. Según las predicciones de su horóscopo, este conocimiento será el factor que marque la diferencia.

Los tiempos será perfectos. Gracias a esto, podrán actuar con inteligencia y posicionarse en un lugar privilegiado. La prosperidad será una consecuencia directa de sus acciones.

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