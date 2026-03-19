Horror en Florida: mujer asesina a su pareja mientras dormía y entierra restos en el patio

Una mujer de 32 años fue detenida en el estado de Florida, acusada de cometer un brutal crimen contra su pareja sentimental, a quien presuntamente asesinó mientras dormía, desmembró y enterró en el patio de la vivienda familiar.

La sospechosa, identificada como Ashley Otero Averett, enfrenta un cargo de asesinato premeditado en primer grado por la muerte de Joseph Martin Eiler, de 38 años, según registros judiciales reseñados por el portal Law & Crime.

El caso inició como una desaparición

La investigación comenzó como un caso de persona desaparecida después de que el padre de la víctima denunciara el 14 de marzo que no había visto a su hijo desde la madrugada del día 12.

El hombre, quien residía en la misma propiedad ubicada en Fountain, Florida, relató a las autoridades que escuchó una fuerte discusión entre la pareja alrededor de las 4:00 a.m. Durante el altercado, afirmó haber escuchado a su hijo gritar y posteriormente lo vio limpiándose el rostro, indicando que había sido golpeado con una linterna.

Horas después, el padre aseguró haber escuchado lo que parecían ser disparos provenientes de la vivienda.

Las alarmas aumentaron cuando la víctima no se presentó a trabajar durante dos días consecutivos y no pudo ser localizada. Al ser interrogada inicialmente, Averett habría dicho a los agentes que su pareja se había marchado con un amigo desconocido.

Sin embargo, días después, el padre reportó conductas sospechosas: la mujer encendió una fogata y preguntó cómo deshacerse de cenizas, además de impedirle el acceso a la vivienda en un primer momento. Cuando finalmente entró, observó signos extraños como ropa de cama retirada, lavados constantes de ropa, tierra removida en el patio y un arma de fuego visible.

Confesión y hallazgo de restos humanos

Según documentos oficiales, un familiar alertó a las autoridades tras asegurar que Averett había confesado el crimen. Posteriormente, durante un interrogatorio, la mujer habría admitido haber disparado a Eiler por la espalda mientras dormía, utilizando una pistola calibre .380.

De acuerdo con la declaración, tras el asesinato intentó desmembrar el cuerpo en la bañera con un hacha y un cuchillo, para luego trasladar los restos en un contenedor gris y enterrarlos en distintas partes del patio.

Las autoridades ejecutaron una orden de registro en la vivienda, donde encontraron restos humanos en áreas de tierra recientemente removida, coincidiendo con la versión ofrecida durante la investigación.

La acusada también habría comprado productos de limpieza en varios establecimientos con el fin de eliminar evidencias del crimen. Otro detalle que llamó la atención de los investigadores fue que presuntamente pintó con aerosol la frase “Joe I love you” sobre una caja de almacenamiento cercana al lugar donde se hallaron los restos.

De acuerdo con el capitán Jason Daffin, familiares de la sospechosa contactaron al 911 con el objetivo de proteger a los dos menores que vivían en la casa, dejando claro que no intentaban encubrirla.

Actualmente, Averett permanece detenida sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Bay, mientras continúa el proceso judicial en su contra.

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