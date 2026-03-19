Pronóstico del tiempo en San Antonio para este jueves 19 de marzo

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este jueves 19 de marzo. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio se prevén cielos despejados. Se espera una temperatura máxima de 82 grados Fahrenheit (28ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 55 grados Fahrenheit (13ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del suroeste, que rondará los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1020.6 hPa, una medición que irá constante. El amanecer será a las 07:39 h y el crepúsculo será a las 19:45 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevén cielos sin nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 57 y los 91 grados Fahrenheit (14 y 33ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es popular por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Álamo cuenta con un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

En verano, los termómetros pueden ascender hasta los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y no salir a la calle durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y confortables, con una media de unos 50° F.

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