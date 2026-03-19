Revisión del T-MEC en 2026 generará incertidumbre en América Latina, advierte inteligencia de EE.UU.

La próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para 2026 podría incrementar la incertidumbre económica en América Latina, especialmente en países vinculados a las cadenas de suministro de México, según el más reciente informe de inteligencia de Estados Unidos.

De acuerdo con el Informe Anual de Evaluación de Amenazas 2026 de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el proceso de revisión del acuerdo “casi con certeza aumentará la incertidumbre entre las economías latinoamericanas”, particularmente aquellas que dependen de México como destino de exportaciones intermedias destinadas a manufactura y posterior reexportación hacia Estados Unidos.

El proceso formal arrancará el próximo 1 de julio, cuando los tres socios, Estados Unidos, México y Canadá, inicien una revisión conjunta para decidir si extienden el acuerdo vigente desde 2020 o lo renegocian.

Este escenario está marcado por tensiones comerciales impulsadas por el presidente Donald Trump, quien ha reactivado políticas arancelarias contra sus socios y ha planteado incluso la posibilidad de abandonar el tratado en favor de acuerdos bilaterales.

En este contexto, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ya iniciaron en Washington las promulgaciones preparatorias para la revisión.

Impacto en América Latina

El informe advierte que algunas economías latinoamericanas ya están resintiendo los efectos de ajustes comerciales en la región. México ha comenzado a imponer aranceles a productos provenientes de países sin acuerdos comerciales, especialmente de Asia, con el objetivo de fortalecer la integración del bloque norteamericano.

Expertos coinciden en que estos cambios podrían afectar a países que forman parte de las cadenas de suministro regionales. Según análisis del Banco Interamericano de Desarrollo, la creciente relocalización industrial hacia México ha intensificado la dependencia de varias economías latinoamericanas del acceso al mercado estadounidense.

Posibles cambios en el acuerdo

El informe de inteligencia anticipa que una eventual revisión del T-MEC podría derivar en reglas más estrictas, especialmente en materia de origen de productos y protección de cadenas de suministro. De hecho, el Gobierno mexicano ya ha adoptado medidas desde diciembre pasado para “proteger las cadenas de suministro norteamericanas frente a mercancías extranjeras”.

Según datos oficiales, el T-MEC, que representa cerca del 30% de la economía mundial, sustituyó en 2020 al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tras ser renegociado durante el primer mandato de Trump.

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