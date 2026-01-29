Claudia Sheinbaum habla con Trump y Melania: elogia avances en negociación económica entre México y EE.UU.

Después de sostener una conversación telefónica de 40 minutos con el presidente Donald Trump, Claudia Sheinbaum, mandataria de México, señaló que la relación comercial con Estados Unidos continúa avanzando.

“Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral.

Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente. También tuve el gusto de saludar a su esposa Melania, a quien conocí durante mi reciente visita a Washington”, expresó.

La llamada telefónica de este jueves, es la segunda sostenida por la presidenta en lo que va del mes e incluso debido a ello se retrasó hora y media su habitual conferencia que suele dar todas las mañanas desde Palacio Nacional.

Noticia en desarrollo…

Sigue leyendo:

• Claudia Sheinbaum evita comprometerse a que México continúe enviándole petróleo a Cuba

• Legisladores republicanos advierten de consecuencias para México si no frena el petróleo a Cuba

• México, uno de los principales proveedores de petróleo a Cuba, ha enviado $200 millones en combustible