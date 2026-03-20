Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy viernes 20 de marzo en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este viernes 20 de marzo de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.91 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.57 y 17.57 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en verde a un precio de 17.91 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia se sitúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.49 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa sin grandes variaciones tras el cierre de operaciones. Su cotización está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar invierte su tendencia habitual y cotizó hoy en negativo. Luego de permanecer la jornada previa al alza, hoy su valor es de 464.53 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia a la baja y sus valores tras el cierre fueron de 58.84 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.91 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.49 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 464.53 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 58.84 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te aconsejamos contrastar el precio primero: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Identifica el país al que destinas el dinero, introduce el valor a enviar y calcula los costos.