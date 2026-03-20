MQ-9 Predator B: Así es el dron de la CIA que ayudó a ubicar al Mencho en Jalisco
Este dispositivo está diseñado para misiones de larga duración, pues tiene capacidad de operar durante más de un día sin interrupciones
El operativo militar con el que lograron ubicar y abatir al Mencho en el estado de Jalisco se logró en gran medida gracias a la participación de un dron estadounidense, específicamente de la CIA.
Así lo reveló el diario The Wall Street Journal, al señalar que el uso de un dron MQ-9 Predator B fue decisivo para ubicar y confirmar la identidad del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Este dispositivo, conocido también como Reaper, realizó patrullajes continuos sobre los estados de Colima, Nayarit y Jalisco durante varios días previos a la intervención en tierra.
Según el medio citado, el dron fue desplegado a petición del gobierno mexicano y transmitió imágenes en tiempo real a los centros de mando.
Gracias a los sensores electro-ópticos e infrarrojos con los que cuenta el MQ-9, se captaron los movimientos de Oseguera Cervantes y pudieron registrar los momentos previos a la incursión, incluso mientras abrazaba a su pareja sentimental en el complejo vacacional.
La confirmación del paradero del Mencho permitió ajustar el despliegue terrestre sin exponer a las unidades, y el seguimiento se mantuvo de forma continua hasta la fase final del operativo.
La vigilancia aérea redujo márgenes de error y sostuvo la localización del objetivo en todo momento, según detalló The Wall Street Journal.
Características del MQ-9 Predator B
El MQ-9 Predator B es un sistema aéreo de control remoto fabricado por General Atomics Aeronautical Systems. Está diseñado para misiones de larga duración y altitud media, con capacidad de operar durante más de un día sin interrupciones.
Cuenta con una envergadura cercana a 20 metros y una longitud de 11 metros. Su diseño permite estabilidad en vuelo prolongado y cobertura de grandes extensiones. Opera a altitudes superiores a los 15 mil metros.
El dron utiliza un motor turbohélice que le permite alcanzar velocidades de crucero por encima de 300 km/h.
Su alcance operativo cubre miles de kilómetros, lo que facilita misiones extendidas sin necesidad de aterrizajes frecuentes.
De acuerdo con la BBC, cada unidad tiene un costo superior a los 16 millones de dólares y Estados Unidos opera alrededor de un centenar de estos aparatos a través de distintas agencias militares.
Sigue leyendo:
– Hijastro de “El Mencho” nacido en California sería el nuevo líder del CJNG, según WSJ.
– El sitio donde ubicaron al Mencho antes de abatirlo fue alterado, según la Fiscalía mexicana.