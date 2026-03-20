MQ-9 Predator B: Así es el dron de la CIA que ayudó a ubicar al Mencho en Jalisco

El operativo militar con el que lograron ubicar y abatir al Mencho en el estado de Jalisco se logró en gran medida gracias a la participación de un dron estadounidense, específicamente de la CIA.

Así lo reveló el diario The Wall Street Journal, al señalar que el uso de un dron MQ-9 Predator B fue decisivo para ubicar y confirmar la identidad del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Este dispositivo, conocido también como Reaper, realizó patrullajes continuos sobre los estados de Colima, Nayarit y Jalisco durante varios días previos a la intervención en tierra.

Según el medio citado, el dron fue desplegado a petición del gobierno mexicano y transmitió imágenes en tiempo real a los centros de mando.

Gracias a los sensores electro-ópticos e infrarrojos con los que cuenta el MQ-9, se captaron los movimientos de Oseguera Cervantes y pudieron registrar los momentos previos a la incursión, incluso mientras abrazaba a su pareja sentimental en el complejo vacacional.

La confirmación del paradero del Mencho permitió ajustar el despliegue terrestre sin exponer a las unidades, y el seguimiento se mantuvo de forma continua hasta la fase final del operativo.

La vigilancia aérea redujo márgenes de error y sostuvo la localización del objetivo en todo momento, según detalló The Wall Street Journal.

Características del MQ-9 Predator B

El MQ-9 Predator B es un sistema aéreo de control remoto fabricado por General Atomics Aeronautical Systems. Está diseñado para misiones de larga duración y altitud media, con capacidad de operar durante más de un día sin interrupciones.

Cuenta con una envergadura cercana a 20 metros y una longitud de 11 metros. Su diseño permite estabilidad en vuelo prolongado y cobertura de grandes extensiones. Opera a altitudes superiores a los 15 mil metros.

El dron utiliza un motor turbohélice que le permite alcanzar velocidades de crucero por encima de 300 km/h.

Su alcance operativo cubre miles de kilómetros, lo que facilita misiones extendidas sin necesidad de aterrizajes frecuentes.

De acuerdo con la BBC, cada unidad tiene un costo superior a los 16 millones de dólares y Estados Unidos opera alrededor de un centenar de estos aparatos a través de distintas agencias militares.

Sigue leyendo:

– Hijastro de “El Mencho” nacido en California sería el nuevo líder del CJNG, según WSJ.

– El sitio donde ubicaron al Mencho antes de abatirlo fue alterado, según la Fiscalía mexicana.