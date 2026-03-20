Plaga de roedores obliga a cierre de decenas de restaurantes en LA

Decenas de restaurantes, licorerías y supermercados fueron cerrados en febrero, algunos desde enero en el condado de Los Ángeles, debido a la presencia de roedores, insectos y fugas de drenaje.

Pero también a causa de condiciones antihigiénicas y falta de limpieza. Una vez resuelto el problema, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, les permitió la reapertura.

“Para evitar este tipo de problemas no hay nada como la prevención”, dice Arturo Aguílar, propietario de El Valle Oaxaqueño, un restaurante, panadería y supermercado, ubicado en el área de Pico-Union.

“Nosotros acabamos de pasar por una revisión, y todo estuvo muy bien. Nos enfocamos mucho en fumigar cada mes; y por nuestra cuenta, ponemos trampas contra las ratas por todos lados y alrededor del negocio. Es un costo extra, pero no importa porque queremos evitar las plagas a toda costa”, explica.

Añade que además buscan hoyos por techos y paredes de su restaurante y supermercado, porque esas son las áreas que buscan los roedores para colarse a las instalaciones y contaminar y causar destrozos.

“En general, ese es un asunto que siempre estamos monitoreando. Empleados y todos nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar y estar vigilantes porque esos animalitos se cuelan por todas partes y andan buscando la suciedad”.

Agrega que es difícil mantener bajo control roedores, cucarachas y otros insectos sobre todo en tiempo de calor, pero no es imposible.

Los funcionarios de salud del condado centran sus inspecciones en la temperatura de los alimentos, las prácticas de manipulación de los mismos, la higiene del personal, la limpieza de las instalaciones y el mantenimiento de los establecimientos libres de plagas.



La mayoría de las clausuras son temporales y duran solo unos pocos días, hasta que los negocios subsanan los problemas. Otros permanecen cerrados indefinidamente.



Martha Suárez, una angelina que sale a comer a los restaurantes dos o tres veces por semana, y al menos una vez compra comida preparada en supermercados, dijo que le preocupa la noticia del cierre temporal o definitivo de estos lugares.



“No solo es que tengan ratas sino que a veces, te venden comida en mal estado”, comenta.



Comparte que apenas un día atrás, acudió a un supermercado hispano en el barrio de Van Nuys en Los Ángeles a comprar comida.



“Cuando llegué a mi casa, y le serví a mi familia el caldo de res que había comprado, descubrimos que estaba descompuesto; cuando lleve el caldo a regresar, me dijeron que tal vez se debía a que cuando se secaba le echaban más agua”.



Martha dice que le gustaría que los inspectores de salud revisaran la calidad de las comidas que se venden.



“Al final el supermercado ofreció regresarme el dinero, pero y la gasolina y el mal momento, quien me lo paga”, cuestiona.

De acuerdo al Departamento de Salud,lLos roedores, como las ratas y los ratones, pueden transmitir enfermedades a los seres humanos y destruir propiedades.

Las enfermedades pueden transmitirse a las personas a través de la picadura de una pulga infectada, o mediante el contacto directo con roedores infectados, su orina, sus heces o sus nidos.

Lista de cierres realizados en febrero, de acuerdo al Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles:



818 Events LLC

Dirección: 8945 De Soto Ave

City: Canoga Park

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/19/2026

Reabierto: 02/25/2026







7‑Eleven #17981F

1707 Indian Hill Blvd

Pomona

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/24/2026

Reabierto: 02/26/2026







7‑Eleven #19133F

1611 W Olive Ave

Burbank

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/25/2026

Reabierto: 02/27/2026







7‑Eleven #21479E

10356 Venice Blvd

Culver City

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/18/2026

Reabierto: 02/20/2026







7‑Eleven #23949B

1519 S Bundy Dr

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/25/2026

Reabierto: 03/03/2026







99 Ranch Market #57

400 S Baldwin Ave #1000

Arcadia

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos; contaminación cruzada

Cerrado: 02/25/2026

Reabierto: 03/11/2026



Alvarez Market

4737 E Olympic Blvd

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos; no método de limpieza e higiene

Cerrado: 03/11/2026







Anarchy Library

13250 Woodruff Ave

Downey

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/12/2026

Reabierto: 02/15/2026







ANS Liquor & Mini Market

11701 W Pico Blvd

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/25/2026







Arax

316 W Beverly Blvd

Montebello

No se dio razón para el cierre

Cerrado: 03/12/2026







BBQ Choice Inc DBA Ara’s Shawarma

5553 W Sunset Blvd

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/17/2026

Reabierto 02/19/2026







Biryani Kabob House

3525 W 3rd St #1

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 03/12/2026







Blackcraft Coffee

457 N Fairfax Ave. Los Angeles

Razón: Descarga de drenaje: no método de limpieza e higiene

Cerrado: 03/05/2026







Carl’s Jr

13157 Telegraph Rd

Santa Fe Springs

Razón: Descarga de drenaje

Cerrado: 03/11/2026

Reabierto: 03/11/2026



Casa Maguey

101 N Indian Hill Blvd #C2 103

Claremont

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 03/03/2026

Reabierto: 03/07/2026



Chinatown Express

2811 Figueroa St

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 03/03/2026

Reabierto: 03/09/2026







Claremont Gas

1091 W Foothill Blvd

Claremont

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/18/2026

Reabierto: 02/20/2026



Coffee Bean & Tea Leaf #176

13020 Pacific Promenade #A

Playa Vista

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/13/2026

Reabierto: 02/17/2026







Coffee Commissary

1402 Santa Monica Blvd

Santa Monica

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/23/2026

Reabierto: 02/27/2026



Cole’s

118 E 6th St

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/05/2026

Reabierto: 02/10/2026







Comika

3944 Peck Rd Unit B6

El Monte

Razón: No método de limpieza e higiene

Cerrado: 03/03/2026



Copper Pot

1511 S Pacific Coast Hwy

Redondo Beach

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 03/02/2026





Corner Grill Express

6135 Pacific Blvd

Huntington Park

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 03/11/2026



Crave Cafe Studio City

11992 Ventura Blvd

Studio City

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 03/04/2026

Reabierto: 03/06/2026





Crescenta Valley High School

2900 Community Ave

La Crescenta

Razón: No se proporcionó

Cerrado: 03/09/2026



CVS Pharmacy #8895

775 E Foothill Blvd

Pomona

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/17/2026

Reabierto: 02/24/2026





CVS Pharmacy #9709

1479 Foothill Blvd

La Verne

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 03/05/2026

Reabierto: 03/09/2026



Denny’s #6231

530 Ramirez St

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/06/2026

Reabierto: 02/11/2026







Eclipse

3084 Pico Blvd

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 03/05/2026

Reabierto: 03/10/2026



El Torito Cantina Auténtica

8855 Tampa Ave

Northridge

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/09/2026

Reabierto: 02/11/2026







Fang‑Huo

664 W Garvey Ave

Monterey Park

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 03/04/2026

Reabierto: 03/07/2026







Fairfax Grocery, Inc

511 N Fairfax Ave

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/04/2026

Reabierto: 02/06/2026







Flask

5900 N Figueroa St

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 03/03/2026

Reabierto: 03/05/2026







Fresh Farm Outlet

1251 E Valley Blvd

Alhambra

Razón: Descarga de drenaje Sewage discharge

Cerrado: 02/18/2026

Reabierto: 02/18/2026



Full House Seafood Restaurant

963 N Hill St

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/09/2026

Reabierto: 02/12/2026







Genghis Cohen

448 N Fairfax Ave

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 03/06/2026

Reabierto: 03/09/2026







H&H Brazilian Steak House

518 W 7th St

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/02/2026

Reabierto: 02/04/2026



Habibi’s Liquor

1643 N Garey Ave

Pomona

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/12/2026

Reabierto: 02/14/2026



Helen’s Market

8843 S Santa Fe Springs Rd

Whittier

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 03/04/2026

Reabierto: Pendiente



Highland Market & Deli

6901 N Figueroa St

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/06/2026

Reabierto: Pendiente



Hotel Amarano

322 N Pass Ave

Burbank

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/04/2026

Reabierto: 02/08/2026







Ibiza Night Club & Restaurant

6901 Pacific Blvd

Huntington Park

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 03/06/2026

Reabierto: Pendiente







India’s Tandoori

5468 W Wilshire Blvd

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/04/2026

Reabierto: 02/06/2026



Jin China Bistro

123 Astronaut E S Onizuka St #202

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/03/2026

Reabierto: 02/13/2026



Joan and Sisters Restaurant

3709 S Western Ave

Los Angeles

Razón: Sin permiso de salud pública

Cerrado: 02/26/2026

Reopened: 02/26/2026



Junior Cookies

2726 Main St

Santa Monica

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/10/2026

Reabierto: 02/12/2026



KFC

2807 S Figueroa St

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 03/06/2026

Reabierto: 03/09/2026



Korean BBQ House

123 S Onizuka St #302

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/20/2026 (reabierto 03/05/2026)

Segundo cierre: 02/04/2026 (reabierto 02/12/2026)







Kumo Kitchen

5583 W Pico Blvd

Los Angeles

Razón: Sin método de limpieza e higiene

Cerrado: 02/12/2026

Reabierto: 03/05/2026







La Flama Hollywood

724 N Vine St

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/23/2026

Reabierto: 03/03/2026



La Quinta Real

400 E Compton Blvd

Compton

Razón: Condiciones antihigiénicas

Cerrado: 03/07/2026

Reabierto: 03/12/2026



La Sirenita

1200 S Centre St

San Pedro

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/17/2026

Reabierto: 02/20/2026



La Zoo (Almacén)

5333 Zoo Dr

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/11/2026

Reabierto: 03/04/2026



La Zoo (Restaurant)

5333 Zoo Dr

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/11/2026

Reabierto: 02/13/2026







LAB88

10602 Lower Azusa Rd

El Monte

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/12/2026

Reabierto: TBD



Liu Roast Fish

227 W Valley Blvd Ste 128C

San Gabriel

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/06/2026

Reabierto: 03/02/2026







Lunasia Dimsum House

2575 Pacific Coast Hwy

Torrance

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/26/2026

Reabierto: 03/05/2026







LUYIXIAN

2 E Valley Blvd Ste 1E

Alhambra

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 03/03/2026

Reabierto: 03/05/2026



MAA’S Food – India’s Flavor

3303 N Verdugo Rd

Glendale

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/27/2026

Reabierto: 03/03/2026







M & P Liquor Market

2200 S Pacific Ave

San Pedro

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/09/2026

Reabierto: 02/12/2026



M & S Market

13667 Garfield Ave

South Gate

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/11/2026

Reabierto: 02/23/2026



Mexican Riviera Restaurant

4239 Pacific Coast Hwy

Torrance

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/23/2026

Reabierto: Pendiente







Milk & Co. Cafe

500 W Garvey Ave

Monterey Park

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/13/2026

Reabierto: 02/17/2026







Midnight Mission

601 S San Pedro St

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/05/2026

Reabierto: 2/19/2026



Mothers Nutritional Center

2325 W Whittier Blvd

Montebello

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/11/2026

Reabierto: 02/13/2026







Mr H’s Tacos

8642 E Imperial Hwy

Downey

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/27/2026

Reabierto: TBD







NADC Burger

1091 Broxton

Los Angeles

Razón: No se informó

Cerrado: 03/11/2026

Reabierto: TBD



NL Market

1575 E Imperial Hwy

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 03/10/2026

Reapertura pendiente







Novacane Restaurant & Bar

5812 S Santa Fe Ave

Huntington Park

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/27/2026

Reabierto: 03/05/2026







Pizzeria Vivoli

7994 Sunset Blvd

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/09/2026

Reabierto: 02/14/2026



Podi Dosa

17607 Pioneer Blvd

Artesia

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 03/05/2026

Reabierto: 03/10/2026







Potato Powder Love Noodle

227 W Valley Blvd #118A

San Gabriel

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/04/2026

Reabierto: 02/06/2026







Rally’s Hamburgers

504 E Foothill Blvd

Pomona

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/11/2026

Reabierto: 02/13/2026



Rancho Mart

5559 Atlantic Blvd

Maywood

Razón: Sin método para limpiar

Cerrado: 02/04/2026

Reabierto: 02/05/2026







Ribs & Co

15252 Rosecrans Ave

La Mirada

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 03/05/2026

Reapertura pendiente







Ritrovo

6020 S Seabluff Dr Ste 4

Playa Vista

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 03/10/2026

Reapertura pendiente



Ruth’s Chris Steak House #7354

13455 Maxella Ave #230

Marina Del Rey

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/17/2026

Reabierto: 02/20/2026







Sakura Liquor

2632 E Cesar E Chavez Ave

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/26/2026

Reabierto: 03/02/2026







Samosa House Santa Monica

2301 Main St

Santa Monica

Razón: Temperaturas inseguras para la comida

Cerrado: 03/12/2026

Reapertura pendiente







Sandwich Express

18575 Sherman Way

Reseda

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 03/13/2026

Reapertura pendiente







Sea Harbour Seafood Restaurant

3939 Rosemead Blvd

Rosemead

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado 02/10/2026

Reabierto: 02/12/2026



Seven Nineteen by GS

5630 W Manchester Ave

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/06/2026

Reapertura: 02/13/2026







Simplee Boba

954 Mission St

South Pasadena

Razón: Sin miedo para limpiar e higiene

Cerrado: 02/23/2026

Reabierto: 02/24/2026







Spitz Eagle Rock

2506 Colorado Blvd

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/26/2026

Reapertura pendiente



Tantawan Thai Kitchen

9000 Garvey Ave Ste C & D

Rosemead

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 03/09/2026

Reapertura: 03/11/2026







Ted’s Place

23401 S Normandie Ave

Harbor City

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/18/2026

Reapertura pendiente







Thai Original BBQ & Rest

484 N Western Ave

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/27/2026

Reapertura: 03/04/2026



The Blessing Market

2520 S Compton Ave

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/05/2026

Reapertura: 02/10/2026







The Counter

5779 Wilshire Blvd Ste 101

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/19/2026

Reabierto: 02/26/2026







Top Hat Liquor

565 N Dudley St

Pomona

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/05/2026

Reabierto: 02/09/2026



TraXX

800 N Alameda St Unit #122

Los Angeles

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/04/2026

Reabierto: 02/06/2026







WAH Sing Dim Sum

135 S San Gabriel Blvd A

San Gabriel

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/19/2026

Reabierto: 02/21/2026







WeChat Cafe

10131 Valley Blvd

El Monte

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 03/09/2026

Reapertura pendiente



Yum Yum Donuts #18C

2628 Pico Blvd

Santa Monica

Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos

Cerrado: 02/12/2026

Reabierto: 02/15/2026