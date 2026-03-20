Plaga de roedores obliga a cierre de decenas de restaurantes en LA
También muchos supermercados se ven afectados con una clausura temporal hasta que resuelvan el problema
Decenas de restaurantes, licorerías y supermercados fueron cerrados en febrero, algunos desde enero en el condado de Los Ángeles, debido a la presencia de roedores, insectos y fugas de drenaje.
Pero también a causa de condiciones antihigiénicas y falta de limpieza. Una vez resuelto el problema, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, les permitió la reapertura.
“Para evitar este tipo de problemas no hay nada como la prevención”, dice Arturo Aguílar, propietario de El Valle Oaxaqueño, un restaurante, panadería y supermercado, ubicado en el área de Pico-Union.
“Nosotros acabamos de pasar por una revisión, y todo estuvo muy bien. Nos enfocamos mucho en fumigar cada mes; y por nuestra cuenta, ponemos trampas contra las ratas por todos lados y alrededor del negocio. Es un costo extra, pero no importa porque queremos evitar las plagas a toda costa”, explica.
Añade que además buscan hoyos por techos y paredes de su restaurante y supermercado, porque esas son las áreas que buscan los roedores para colarse a las instalaciones y contaminar y causar destrozos.
“En general, ese es un asunto que siempre estamos monitoreando. Empleados y todos nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar y estar vigilantes porque esos animalitos se cuelan por todas partes y andan buscando la suciedad”.
Agrega que es difícil mantener bajo control roedores, cucarachas y otros insectos sobre todo en tiempo de calor, pero no es imposible.
Los funcionarios de salud del condado centran sus inspecciones en la temperatura de los alimentos, las prácticas de manipulación de los mismos, la higiene del personal, la limpieza de las instalaciones y el mantenimiento de los establecimientos libres de plagas.
La mayoría de las clausuras son temporales y duran solo unos pocos días, hasta que los negocios subsanan los problemas. Otros permanecen cerrados indefinidamente.
Martha Suárez, una angelina que sale a comer a los restaurantes dos o tres veces por semana, y al menos una vez compra comida preparada en supermercados, dijo que le preocupa la noticia del cierre temporal o definitivo de estos lugares.
“No solo es que tengan ratas sino que a veces, te venden comida en mal estado”, comenta.
Comparte que apenas un día atrás, acudió a un supermercado hispano en el barrio de Van Nuys en Los Ángeles a comprar comida.
“Cuando llegué a mi casa, y le serví a mi familia el caldo de res que había comprado, descubrimos que estaba descompuesto; cuando lleve el caldo a regresar, me dijeron que tal vez se debía a que cuando se secaba le echaban más agua”.
Martha dice que le gustaría que los inspectores de salud revisaran la calidad de las comidas que se venden.
“Al final el supermercado ofreció regresarme el dinero, pero y la gasolina y el mal momento, quien me lo paga”, cuestiona.
De acuerdo al Departamento de Salud,lLos roedores, como las ratas y los ratones, pueden transmitir enfermedades a los seres humanos y destruir propiedades.
Las enfermedades pueden transmitirse a las personas a través de la picadura de una pulga infectada, o mediante el contacto directo con roedores infectados, su orina, sus heces o sus nidos.
Lista de cierres realizados en febrero, de acuerdo al Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles:
818 Events LLC
Dirección: 8945 De Soto Ave
City: Canoga Park
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/19/2026
Reabierto: 02/25/2026
7‑Eleven #17981F
1707 Indian Hill Blvd
Pomona
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/24/2026
Reabierto: 02/26/2026
7‑Eleven #19133F
1611 W Olive Ave
Burbank
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/25/2026
Reabierto: 02/27/2026
7‑Eleven #21479E
10356 Venice Blvd
Culver City
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/18/2026
Reabierto: 02/20/2026
7‑Eleven #23949B
1519 S Bundy Dr
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/25/2026
Reabierto: 03/03/2026
99 Ranch Market #57
400 S Baldwin Ave #1000
Arcadia
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos; contaminación cruzada
Cerrado: 02/25/2026
Reabierto: 03/11/2026
Alvarez Market
4737 E Olympic Blvd
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos; no método de limpieza e higiene
Cerrado: 03/11/2026
Anarchy Library
13250 Woodruff Ave
Downey
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/12/2026
Reabierto: 02/15/2026
ANS Liquor & Mini Market
11701 W Pico Blvd
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/25/2026
Arax
316 W Beverly Blvd
Montebello
No se dio razón para el cierre
Cerrado: 03/12/2026
BBQ Choice Inc DBA Ara’s Shawarma
5553 W Sunset Blvd
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/17/2026
Reabierto 02/19/2026
Biryani Kabob House
3525 W 3rd St #1
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 03/12/2026
Blackcraft Coffee
457 N Fairfax Ave. Los Angeles
Razón: Descarga de drenaje: no método de limpieza e higiene
Cerrado: 03/05/2026
Carl’s Jr
13157 Telegraph Rd
Santa Fe Springs
Razón: Descarga de drenaje
Cerrado: 03/11/2026
Reabierto: 03/11/2026
Casa Maguey
101 N Indian Hill Blvd #C2 103
Claremont
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 03/03/2026
Reabierto: 03/07/2026
Chinatown Express
2811 Figueroa St
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 03/03/2026
Reabierto: 03/09/2026
Claremont Gas
1091 W Foothill Blvd
Claremont
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/18/2026
Reabierto: 02/20/2026
Coffee Bean & Tea Leaf #176
13020 Pacific Promenade #A
Playa Vista
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/13/2026
Reabierto: 02/17/2026
Coffee Commissary
1402 Santa Monica Blvd
Santa Monica
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/23/2026
Reabierto: 02/27/2026
Cole’s
118 E 6th St
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/05/2026
Reabierto: 02/10/2026
Comika
3944 Peck Rd Unit B6
El Monte
Razón: No método de limpieza e higiene
Cerrado: 03/03/2026
Copper Pot
1511 S Pacific Coast Hwy
Redondo Beach
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 03/02/2026
Corner Grill Express
6135 Pacific Blvd
Huntington Park
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 03/11/2026
Crave Cafe Studio City
11992 Ventura Blvd
Studio City
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 03/04/2026
Reabierto: 03/06/2026
Crescenta Valley High School
2900 Community Ave
La Crescenta
Razón: No se proporcionó
Cerrado: 03/09/2026
CVS Pharmacy #8895
775 E Foothill Blvd
Pomona
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/17/2026
Reabierto: 02/24/2026
CVS Pharmacy #9709
1479 Foothill Blvd
La Verne
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 03/05/2026
Reabierto: 03/09/2026
Denny’s #6231
530 Ramirez St
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/06/2026
Reabierto: 02/11/2026
Eclipse
3084 Pico Blvd
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 03/05/2026
Reabierto: 03/10/2026
El Torito Cantina Auténtica
8855 Tampa Ave
Northridge
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/09/2026
Reabierto: 02/11/2026
Fang‑Huo
664 W Garvey Ave
Monterey Park
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 03/04/2026
Reabierto: 03/07/2026
Fairfax Grocery, Inc
511 N Fairfax Ave
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/04/2026
Reabierto: 02/06/2026
Flask
5900 N Figueroa St
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 03/03/2026
Reabierto: 03/05/2026
Fresh Farm Outlet
1251 E Valley Blvd
Alhambra
Razón: Descarga de drenaje Sewage discharge
Cerrado: 02/18/2026
Reabierto: 02/18/2026
Full House Seafood Restaurant
963 N Hill St
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/09/2026
Reabierto: 02/12/2026
Genghis Cohen
448 N Fairfax Ave
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 03/06/2026
Reabierto: 03/09/2026
H&H Brazilian Steak House
518 W 7th St
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/02/2026
Reabierto: 02/04/2026
Habibi’s Liquor
1643 N Garey Ave
Pomona
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/12/2026
Reabierto: 02/14/2026
Helen’s Market
8843 S Santa Fe Springs Rd
Whittier
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 03/04/2026
Reabierto: Pendiente
Highland Market & Deli
6901 N Figueroa St
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/06/2026
Reabierto: Pendiente
Hotel Amarano
322 N Pass Ave
Burbank
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/04/2026
Reabierto: 02/08/2026
Ibiza Night Club & Restaurant
6901 Pacific Blvd
Huntington Park
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 03/06/2026
Reabierto: Pendiente
India’s Tandoori
5468 W Wilshire Blvd
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/04/2026
Reabierto: 02/06/2026
Jin China Bistro
123 Astronaut E S Onizuka St #202
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/03/2026
Reabierto: 02/13/2026
Joan and Sisters Restaurant
3709 S Western Ave
Los Angeles
Razón: Sin permiso de salud pública
Cerrado: 02/26/2026
Reopened: 02/26/2026
Junior Cookies
2726 Main St
Santa Monica
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/10/2026
Reabierto: 02/12/2026
KFC
2807 S Figueroa St
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 03/06/2026
Reabierto: 03/09/2026
Korean BBQ House
123 S Onizuka St #302
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/20/2026 (reabierto 03/05/2026)
Segundo cierre: 02/04/2026 (reabierto 02/12/2026)
Kumo Kitchen
5583 W Pico Blvd
Los Angeles
Razón: Sin método de limpieza e higiene
Cerrado: 02/12/2026
Reabierto: 03/05/2026
La Flama Hollywood
724 N Vine St
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/23/2026
Reabierto: 03/03/2026
La Quinta Real
400 E Compton Blvd
Compton
Razón: Condiciones antihigiénicas
Cerrado: 03/07/2026
Reabierto: 03/12/2026
La Sirenita
1200 S Centre St
San Pedro
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/17/2026
Reabierto: 02/20/2026
La Zoo (Almacén)
5333 Zoo Dr
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/11/2026
Reabierto: 03/04/2026
La Zoo (Restaurant)
5333 Zoo Dr
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/11/2026
Reabierto: 02/13/2026
LAB88
10602 Lower Azusa Rd
El Monte
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/12/2026
Reabierto: TBD
Liu Roast Fish
227 W Valley Blvd Ste 128C
San Gabriel
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/06/2026
Reabierto: 03/02/2026
Lunasia Dimsum House
2575 Pacific Coast Hwy
Torrance
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/26/2026
Reabierto: 03/05/2026
LUYIXIAN
2 E Valley Blvd Ste 1E
Alhambra
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 03/03/2026
Reabierto: 03/05/2026
MAA’S Food – India’s Flavor
3303 N Verdugo Rd
Glendale
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/27/2026
Reabierto: 03/03/2026
M & P Liquor Market
2200 S Pacific Ave
San Pedro
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/09/2026
Reabierto: 02/12/2026
M & S Market
13667 Garfield Ave
South Gate
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/11/2026
Reabierto: 02/23/2026
Mexican Riviera Restaurant
4239 Pacific Coast Hwy
Torrance
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/23/2026
Reabierto: Pendiente
Milk & Co. Cafe
500 W Garvey Ave
Monterey Park
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/13/2026
Reabierto: 02/17/2026
Midnight Mission
601 S San Pedro St
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/05/2026
Reabierto: 2/19/2026
Mothers Nutritional Center
2325 W Whittier Blvd
Montebello
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/11/2026
Reabierto: 02/13/2026
Mr H’s Tacos
8642 E Imperial Hwy
Downey
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/27/2026
Reabierto: TBD
NADC Burger
1091 Broxton
Los Angeles
Razón: No se informó
Cerrado: 03/11/2026
Reabierto: TBD
NL Market
1575 E Imperial Hwy
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 03/10/2026
Reapertura pendiente
Novacane Restaurant & Bar
5812 S Santa Fe Ave
Huntington Park
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/27/2026
Reabierto: 03/05/2026
Pizzeria Vivoli
7994 Sunset Blvd
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/09/2026
Reabierto: 02/14/2026
Podi Dosa
17607 Pioneer Blvd
Artesia
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 03/05/2026
Reabierto: 03/10/2026
Potato Powder Love Noodle
227 W Valley Blvd #118A
San Gabriel
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/04/2026
Reabierto: 02/06/2026
Rally’s Hamburgers
504 E Foothill Blvd
Pomona
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/11/2026
Reabierto: 02/13/2026
Rancho Mart
5559 Atlantic Blvd
Maywood
Razón: Sin método para limpiar
Cerrado: 02/04/2026
Reabierto: 02/05/2026
Ribs & Co
15252 Rosecrans Ave
La Mirada
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 03/05/2026
Reapertura pendiente
Ritrovo
6020 S Seabluff Dr Ste 4
Playa Vista
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 03/10/2026
Reapertura pendiente
Ruth’s Chris Steak House #7354
13455 Maxella Ave #230
Marina Del Rey
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/17/2026
Reabierto: 02/20/2026
Sakura Liquor
2632 E Cesar E Chavez Ave
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/26/2026
Reabierto: 03/02/2026
Samosa House Santa Monica
2301 Main St
Santa Monica
Razón: Temperaturas inseguras para la comida
Cerrado: 03/12/2026
Reapertura pendiente
Sandwich Express
18575 Sherman Way
Reseda
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 03/13/2026
Reapertura pendiente
Sea Harbour Seafood Restaurant
3939 Rosemead Blvd
Rosemead
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado 02/10/2026
Reabierto: 02/12/2026
Seven Nineteen by GS
5630 W Manchester Ave
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/06/2026
Reapertura: 02/13/2026
Simplee Boba
954 Mission St
South Pasadena
Razón: Sin miedo para limpiar e higiene
Cerrado: 02/23/2026
Reabierto: 02/24/2026
Spitz Eagle Rock
2506 Colorado Blvd
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/26/2026
Reapertura pendiente
Tantawan Thai Kitchen
9000 Garvey Ave Ste C & D
Rosemead
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 03/09/2026
Reapertura: 03/11/2026
Ted’s Place
23401 S Normandie Ave
Harbor City
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/18/2026
Reapertura pendiente
Thai Original BBQ & Rest
484 N Western Ave
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/27/2026
Reapertura: 03/04/2026
The Blessing Market
2520 S Compton Ave
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/05/2026
Reapertura: 02/10/2026
The Counter
5779 Wilshire Blvd Ste 101
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/19/2026
Reabierto: 02/26/2026
Top Hat Liquor
565 N Dudley St
Pomona
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/05/2026
Reabierto: 02/09/2026
TraXX
800 N Alameda St Unit #122
Los Angeles
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/04/2026
Reabierto: 02/06/2026
WAH Sing Dim Sum
135 S San Gabriel Blvd A
San Gabriel
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/19/2026
Reabierto: 02/21/2026
WeChat Cafe
10131 Valley Blvd
El Monte
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 03/09/2026
Reapertura pendiente
Yum Yum Donuts #18C
2628 Pico Blvd
Santa Monica
Razón: Infestación de roedores, ratas e insectos
Cerrado: 02/12/2026
Reabierto: 02/15/2026