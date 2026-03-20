Podadora de pasto de gasolina o de batería: ¿Cuál es mejor?





Cada tipo tiene cierta ventaja en algunas pruebas de rendimiento. Las podadoras de gasolina pueden costar menos, pero las de batería son más silenciosas y tienen un menor impacto en el medio ambiente.

CR evalúa podadoras de gasolina y de batería en aspectos como qué tan parejo cortan el pasto, la descarga lateral, el triturado del pasto, la recolección en bolsa y la facilidad de manejo.

By Tobie Stanger

Para un jardín de tamaño promedio, una podadora de batería completamente cargada puede terminar el trabajo, igual que una de gasolina.

Esto puede sorprender a quienes tienen podadoras de gasolina y han dudado en cambiar a una de batería (también conocida como eléctrica o inalámbrica), porque temen que no pueda cortar todo el jardín sin tener que detenerse a recargarla.

La realidad es que, en Estados Unidos, los jardines son cada vez más pequeños. Según la National Association of Home Builders, la mayoría de las casas nuevas se construyen en terrenos de menos de un cuarto de acre. En pruebas recientes realizadas por expertos de Consumer Reports, se encontró que la podadora de batería promedio funciona entre 45 y 50 minutos con una sola carga. Esto significa que puede cortar sin dificultad un terreno de hasta un cuarto de acre, incluso si el terreno presenta desniveles. En un terreno plano y sin obstáculos, podría cortar hasta medio acre. Eso significa que, en muchos casos, no tendrás que preocuparte por cuánto dura la batería. Además, si compras una podadora de batería que usa el mismo sistema de baterías para varias herramientas, puedes tener otra batería cargada y lista para usar si quieres trabajar por más tiempo.

Pero también está el rendimiento. ¿Qué tipo de podadora en realidad corta mejor el pasto–– la de batería o la de gasolina? Para averiguarlo, revisamos los resultados de nuestras pruebas.

¿En qué se diferencian las podadoras de batería y las de gasolina?

Antes de analizar el rendimiento–– según lo que muestran nuestras pruebas–– vamos a considerar algunas diferencias clave entre las podadoras de gasolina y las de batería.

Mantenimiento y almacenamiento: Las podadoras de gasolina necesitan que se les llene el tanque periódicamente y requieren mantenimiento según la temporada, como vaciar el combustible o prepararla para el invierno, revisar o cambiar las bujías y cambiar el aceite y el filtro. En cambio, las podadoras de batería casi no requieren mantenimiento, más allá de afilar las cuchillas de vez en cuando. Eso sí, la batería no debe guardarse en lugares con temperaturas extremas de calor o frío. Además, muchas podadoras eléctricas pueden guardarse en posición vertical, lo que ayuda a ahorrar espacio en el garaje.

Tiempo de funcionamiento: Las podadoras de gasolina siguen siendo difíciles de superar en este aspecto. Sin embargo, nuestras pruebas muestran que dos tercios de las podadoras de batería que evaluamos pueden cortar hasta un cuarto de acre con una sola carga. (Para jardines más grandes, puedes encontrar varias podadoras eléctricas tipo tractor con giro cero que pueden cortar más de un acre con una sola carga, también hay un par que tienen casi 2 horas de carga, lo suficiente para cortar casi 2 acres de pasto.)

Impacto ambiental y ruido: Varias comunidades–– más el estado de California— están prohibiendo el uso de herramientas eléctricas de gasolina en el exterior para reducir la contaminación del aire y el ruido que generan. Si vives en una de esas comunidades, prácticamente la decisión de cambiar a una podadora de batería ya se tomó por ti. Y si simplemente estás cansado del olor y el ruido de tu podadora de gasolina–– o si el ruido al cortar el césped molesta a los vecinos–– una podadora de batería te ofrece una buena solución. También hacen un ruido considerable, pero en nuestras pruebas hacen mucho menos que las de gasolina.

Costo: Hay buenos argumentos para decir que las podadoras de batería, tanto las manuales como las que avanzan solas, son más económicas a largo plazo que las de gasolina cuando consideramos el mantenimiento anual y el costo de la gasolina. Vimos que esto es cierto cuando comparamos modelos de batería y de gasolina de precio bajo y medio. Sin embargo, los modelos de batería generalmente cuestan más al principio.

Baterías: Tener que cargar la batería antes de cada uso y reemplazarla cada pocos años no es algo de lo que tengan que preocuparse quienes usan podadoras o tractores de gasolina. Con una podadora de batería, tendrás que hacer ambas cosas. Los tiempos de carga han mejorado y, en la mayoría de las baterías incluidas en las evaluaciones de podadoras y tractores de CR, ya son de menos de una hora y media. Aun así, sigue siendo un tiempo considerable, por lo que debes tenerlo en cuenta al planear cuándo cortar el pasto.

Las baterías de las podadoras eléctricas están mejorando y duran cada vez más, pero reemplazarlas–– lo que puede costar entre $100 y $300, y a veces más— sigue siendo un gasto adicional. “La ventaja es que la mayoría de los fabricantes también ofrecen otras herramientas que usan la misma batería”, dice David Trezza, quien dirige las pruebas de podadoras y tractores en CR. “Puedes aprovechar de varias maneras una misma batería.”

La mayoría de los fabricantes venden esas herramientas compatibles por separado, sin incluir la batería ni el cargador, lo que evita tener que pagar nuevamente por esos accesorios. Puedes leer más sobre los sistemas de baterías para herramientas en nuestra guía de compra.

Cómo CR comparó las podadoras de gasolina y de batería

Para este artículo, nuestros ingenieros utilizaron datos de varios años de pruebas de podadoras, hasta el 2025, para crear una herramienta que nos permite comparar las calificaciones de rendimiento de decenas de modelos, tanto de gasolina como de batería. Comparamos las calificaciones promedio de las podadoras de gasolina y de batería en pruebas de qué tan parejo dejan el césped al cortar, cómo funcionan en la descarga lateral, qué tan bien trituran el pasto, qué tan bien lo recogen en la bolsa y qué tan fáciles son de manejar. Las calificaciones van del 1 (deficiente) al 5 (excelente). También analizamos los tiempos de carga y cuánto tiempo pueden cortar los modelos de batería, así como su desempeño en general.

Algo que debes saber: Los promedios pueden dar una impresión equivocada, ya que incluyen valores extremos que son excepcionalmente buenos o excepcionalmente malos. Los gráficos muestran dónde se concentra la mayoría de los modelos de cada tipo en términos de rendimiento. Ten en cuenta que hicimos esto para poder comparar modelos de distintas categorías entre sí. En tu propio jardín, lo que realmente importa es cómo funciona la podadora que elijas. Por esta razón, al final de este artículo incluimos algunos de los modelos mejor calificados de cada tipo.

Aquí te decimos cómo se compararon, en general, los modelos de batería y de gasolina en nuestras pruebas, y cuál resultó mejor.

Qué tan parejo corta el césped

Esta calificación refleja qué tan bien una podadora deja el pasto parejo y uniforme, como si fuera una alfombra.

¿Cuál es mejor? Las podadoras de gasolina obtienen una ligera ventaja en este aspecto, con un promedio de 4.7 frente a 4.5 para los modelos de batería. En conjunto, todas las podadoras de gasolina que probamos se ubicaron en la mitad superior de nuestra escala. (la calificación más baja para una podadora de gasolina fue de 3.5). Las podadoras de batería mostraron una gama más amplia de resultados (de 5 hasta 2.0) En resumen: existen muchas podadoras de batería que igualan a los mejores modelos de gasolina en cuanto a uniformidad de corte; aunque hubo algunas de batería con un rendimiento más bajo, todos los modelos, excepto uno, obtuvieron una puntuación muy buena o excelente.

Descarga lateral

CR recomienda dejar el pasto cortado sobre el jardín para fertilizarlo. En esta prueba evaluamos qué tan lejos y qué tan uniformemente se esparce el pasto cuando sale por la descarga lateral de la podadora.

¿Cuál es mejor? Aquí no hay un ganador claro, y eso es una buena noticia. Los promedios de las podadoras de gasolina y de batería son casi iguales, con una calificación sólida de “muy buena”. La mayoría de los modelos de ambos tipos quedó en el nivel más alto en esta prueba.

Triturado del pasto (mulching)

Dejar el pasto cortado sobre el jardín es bueno, pero los montones de pasto no lo son. En nuestra prueba de triturado evaluamos qué tan finamente queda el pasto después de cortarlo y qué tan bien la podadora lo distribuye sobre todo el césped.

¿Cuál es mejor? Prácticamente empataron. Las podadoras de gasolina tienen un promedio de 4.7, frente a 4.6 para las de batería. Al igual que en la prueba de qué tan parejo cortan el césped, la mayoría de los modelos de batería obtuvo calificaciones en el rango de 4, aunque algunos con menor desempeño bajaron hasta 3. En cambio, casi todas las podadoras de gasolina que probamos obtuvieron al menos un 4.

Recolección en bolsa

Si prefieres recoger el pasto cortado en la bolsa, te conviene usar una podadora que la llene lo más posible, para no tener que vaciarla tan seguido. En nuestra prueba evaluamos cuánto pasto cabe en la bolsa antes de que se llene por completo o se obstruya la salida.

¿Cuál es mejor? Ambos obtienen muy buenas calificaciones, algunos modelos de gasolina alcanzaron 4.6, frente a la calificación más alta de 4.5 para los modelos de batería. Pero en ambos casos, los resultados se concentran principalmente en el punto medio: la mayoría de los modelos se ubica en la categoría de “bueno”, con calificaciones que van de 2.3 a 4.5 en los modelos de batería y de 2.7 a 4.6 en los de gasolina.

Facilidad de Manejo

Esta evaluación incluye la facilidad de uso de los controles de tracción (en los modelos autopropulsados, que avanzan solos), empujar y jalar la podadora, hacer giros en U y maniobrarla en espacios estrechos.

¿Cuál es mejor? Las podadoras de batería son más fáciles de manejar, con un promedio de 4.2 frente a 3.8 para las de gasolina. “Sospecho que el peso y la forma en que funcionan los controles son probablemente los factores más importantes”, dice Trezza. “Las podadoras autopropulsadas de batería suelen ser más fáciles de mover y requieren mucho menos esfuerzo que una podadora manual.”

Ruido

Medimos el ruido de las podadoras al nivel del oído y a 25 pies de distancia, para representar lo que podría escuchar un vecino. Los modelos que obtuvieron una calificación regular o baja en nuestras pruebas superaron los 85 decibelios al nivel del oído, un nivel en el que se recomienda usar protección auditiva. A diferencia de las otras pruebas, la calificación de ruido va de 0.5 a 5.5.

¿Cuál es mejor? Si te importan tus oídos y la tranquilidad del vecindario, cambiarás a una podadora de batería en un abrir y cerrar de ojos. Aquí encontramos la mayor diferencia entre los promedios: 5.0 para los modelos de batería frente a 2.2 para los de gasolina, cuando se mide al nivel del oído. Los modelos de gasolina más ruidosos obtuvieron 0.5 (deficiente), mientras que los modelos de batería más ruidosos obtuvieron 2.7 (bueno).

La situación es aún más clara a una distancia de 25 pies, con un promedio de 5.3 para los modelos de batería y 2.8 para los de gasolina. El modelo de gasolina más silencioso obtuvo 4.2, frente a 5.5 del modelo de batería más silencioso; y el modelo de gasolina más ruidoso obtuvo 1.1, frente a 3.6 del modelo de batería más ruidoso. En otras palabras, incluso la podadora de batería más ruidosa hacía menos ruido que la podadora de gasolina más silenciosa.

¿Es mejor una podadora de gasolina o una de batería?

En el triturado del pasto y la descarga lateral, las podadoras de gasolina y las de batería ofrecen un rendimiento similar.

En qué tan bien cortan el césped y en la recolección en bolsa, las podadoras de gasolina tienen una ligera ventaja sobre las de batería. Y en cuanto al precio, es más probable encontrar una buena podadora de gasolina por un costo inicial más bajo.

Cuando hablamos de factores como el ruido, el olor, la facilidad para maniobrar y el mantenimiento, las podadoras de batería tienen ventaja. A largo plazo, los modelos de batería de precio bajo y medio también pueden resultar más económicos que los de gasolina, sobre todo si sube el precio del combustible y las baterías siguen mejorando y bajando de precio. Y si el impacto ambiental es importante para ti, este tipo de podadora es la mejor opción.

Pero como la decisión final sigue siendo tuya, aquí te presentamos las mejores podadoras de gasolina y de batería, según nuestras evaluaciones exclusivas de más de 160 modelos.

Las mejores podadoras de gasolina

Estos dos modelos manuales son recomendados por Consumer Reports por su muy buen desempeño en general. Ambos trituran el pasto muy bien, dejando restos finos y sin formar montones, y también esparcen el pasto de manera uniforme y pareja cuando se usan en modo de descarga lateral.

Ariens Razor 911607

Gas Push Mower

The 21-inch Ariens Razor 911607 is our top-rated gas push mower. CR’s testers found both its mulching and cutting evenness to be excellent. Handling and bagging were also commendable, which makes it a solid option whether you tend to bag your clippings or not. Like most gas models, you’ll need to wear hearing protection because its score for noise is below average. CR does not yet have enough data to evaluate Ariens on owner satisfaction and reliability ratings.

Toro Super Recycler 21565

Gas Self-Propelled Mower

The Toro Super Recycler 21565 is a superb self-propelled mower. It offers terrific performance, whether you need it for mulching, evenness, or handling. It falls short, however, when it comes to bagging and noise output. But this model comes with a swing-up handlebar, high wheels, an optional discharge chute, and a five-year warranty. In our latest surveys, Toro gas self-propelled mowers earn a very good rating for owner satisfaction and a midrange score for predicted reliability.

Las mejores podadoras de batería

Estas dos podadoras de batería obtuvieron la certificación Green Choice de CR. Esto significa que tienen un menor impacto ambiental que otras podadoras y tractores de batería, según factores como el consumo de energía, la capacidad de recarga, el ancho de corte, el nivel de ruido y otros criterios.

Muchas podadoras de batería forman parte de un sistema de baterías que funciona con varias herramientas compatibles. A este sistema se le conoce como plataforma de baterías. En nuestras calificaciones de plataformas de baterías para herramientas puedes encontrar más información.

Ryobi RY401220

Battery Push Mower

The Ryobi RY401220 can make quick work of your regular mowing. For its lofty price, it comes with two batteries, which means you can swap one for the other midway through your mowing and get as much as 1½ hours of run time in one session, more than any other mower we’ve tested. What’s more, the batteries need just an hour to charge. This 21-inch battery push mower earns superlative ratings for performance in side discharging, mulching, evenness of cut, and noise at 25 feet. It also earns strong scores for bagging, handling, and noise at the user’s ear. Ryobi push mowers have a generous five-year warranty, and their batteries have a more standard three-year warranty. These mowers also earn a favorable rating for predicted reliability and a top-notch score for owner satisfaction.

Greenworks MO80L421

Battery Self-Propelled Mower

For the money, you get a lot from the Greenworks MO80L421 battery self-propelled mower. Foremost is a long battery run time of nearly 75 minutes when you account for the included extra battery, enough to cut at least a third of an acre. The MO80L421’s performance is exemplary for mulching, cut evenness, handling, and noise. It does a solid job of side discharging, though we judged its bagging to be just adequate. This mower has a four-year battery warranty, the longest among its category in our ratings, and a four-year warranty for the machine itself. Greenworks electric self-propelled mowers earn top scores for reliability and owner satisfaction.

Cómo prueba CR las podadoras de pasto

Cada febrero, nuestros evaluadores viajan al sur de Florida, donde probamos los nuevos modelos de podadoras de ese año en 500,000 pies cuadrados de césped en nuestras instalaciones de prueba. Probamos cada podadora para ver qué tan bien tritura el pasto, cómo lo esparce por la descarga lateral y qué tan bien lo recoge en la bolsa (en el proceso recolectamos 3,000 libras de pasto cortado). También probamos cómo se comporta cada podadora en distintos tipos de terreno, haciéndola pasar por pendientes, zanjas y superficies planas. Además, evaluamos qué tan prácticas son sus funciones y características.

Después combinamos los resultados de nuestras pruebas de campo con los comentarios de los miembros de CR sobre la confiabilidad y la satisfacción con el producto, obtenidos a través de nuestras encuestas anuales. Con esta información calculamos la calificación general que encontrarás en nuestras calificaciones de podadoras y tractores.

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