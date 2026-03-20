San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este viernes 20 de marzo

Si vives en San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este viernes 20 de marzo. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio se prevén cielos sin nubes. Se espera una temperatura máxima de 88 grados Fahrenheit (31ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 59 grados Fahrenheit (15ºC) al caer la noche. También se espera un viento del suroeste, que podría llegar a los 10.56 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1017.8 hPa, una medición que irá en descenso. El Sol saldrá a las 07:38 h y el crepúsculo será a las 19:45 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevén cielos sin nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 61 y los 91 grados Fahrenheit (16 y 33ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe conocida por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Álamo tiene un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

Durante los meses de verano, la temperatura puede superar los 100° F, por lo que es importante beber agua y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves, con una media de unos 50° F.

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