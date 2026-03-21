Pronóstico del clima en Miami para este sábado 21 de marzo

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este sábado 21 de marzo indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 79 grados Fahrenheit (26ºC) en la Magic City.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 64 grados Fahrenheit (18ºC)

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:24 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:32 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que habrá nubes escasas. Las temperaturas oscilarán entre los 64 y los 79 grados Fahrenheit (18 y 26ºC).

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos consultar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami incluye el final de la primavera y el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede apreciar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses de mayores precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos nada calurosos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy alta y hace que también suba la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año se produce en el mes de enero, donde las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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