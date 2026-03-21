Pronóstico del tiempo en Houston para este sábado 21 de marzo

El clima en Houston, Texas, para este sábado 21 de marzo contarácon escasa nubosidad. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura alcanzará los 84 grados Fahrenheit (29ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche bajará hasta los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de mínima.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer dará comienzo a las 07:24 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:33 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 10.56 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.laopinion.com/clima

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es realmente especial y tiene aspectos que no podemos pasar por alto. Los veranos de la ciudad son cálidos y los inviernos suaves, reina el sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. Eso sí, también es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, principalmente en la temporada de huracanes.

La media de temperatura en Houston se encuentra entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La humedad de Houston suele ser bastante alta debido a su ubicación cerca del Golfo de México. En concreto, su humedad relativa oscila entre el 50 y el 90%, lo que afecta a nuestra percepción de la temperatura, sintiéndola más alta de lo que es en verdad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, pero tal vez podría verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser perjudicial para las personas con enfermedades respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es una ciudad en riesgo de vivir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Asimismo, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por otra parte, Houston también puede sufrir tornados, aunque son menos frecuentes que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual ya existen protocolos que se activan en caso de emergencia.

No te pierdas las novedades del clima en Houston en https://laopinion.com/tema/clima-en-houston/.