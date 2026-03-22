El último vuelo: Nairo Quintana, “El Cóndor de los Andes” anuncia su retiro

El ciclismo mundial ya se prepara para despedir a uno de sus grandes referentes. El colombiano Nairo Quintana, figura del Movistar Team, anunció que se retirará al final de la temporada 2026, poniendo fin a una carrera histórica.

“Ha sido un viaje hermoso”: las palabras de Nairo Quintana sobre su retiro

“El Cóndor de los Andes” compartió sus emociones en rueda de prensa, dejando frases que reflejan el significado de su trayectoria en el ciclismo profesional: “Ha sido un viaje hermoso, con subidas y con bajadas como en el ciclismo”.

Quintana, campeón de la Vuelta a España (2016) y del Giro de Italia (2014) y segundo del Tour de Francia en 2013 y 2015, añadió en la conferencia en S’Agaró, a las puertas del inicio de la Volta a Cataluña, que quiere que cada carrera de esta temporada sea una “gran fiesta” y un “gran último baile” para él.

🚨🚵Nairo Quintana confirma en rueda de prensa que 2026 será su última temporada como ciclista profesional



🗣️“Cada carrera que haga durante este año será el gran ÚLTIMO BAILE (…) quiero disfrutar con los aficionados de estos momentos tan bonitos” pic.twitter.com/v5INpxt5Jj — Sergio García (@sergarciam_) March 22, 2026

Un nuevo comienzo más allá del ciclismo

Lejos de ver su retiro como un final, Nairo Quintana dejó claro que su historia continuará fuera de la bicicleta: “El ciclismo ha sido mi vida, pero no es el final de mi historia”, comentó. “Hoy no hablo de despedida, sino de un nuevo comienzo. Quiero seguir construyendo, crear empresas, apoyar el deporte competitivo y también el recreativo y devolverle todo lo que me dio el ciclismo a la gente, a los jóvenes. Quiero que más niños sueñen como yo soñé”, destacó.

El colombiano se mostró “feliz” y “tranquilo” por cerrar un camino que ha sido “maravilloso”. “Un sueño más grande de lo que jamás imaginé”, añadió.

Orgullo, familia y legado en Colombia

Para Nairo Quintana, su carrera va mucho más allá de los resultados deportivos. Su impacto social y emocional ha sido clave en su historia.

Primero tuvo la oportunidad de “brillar, representar a un país, a una región y poder dar gloria y alegrías”, después pudo trasladar “el conocimiento y la tranquilidad” a los jóvenes “más allá del ego y del orgullo” y ahora afronta “nuevos sueños”, con su familia como “mayor prioridad”.

Su mensaje dejó claro el vínculo con Colombia y su gente: “Ha habido momentos que han marcado mi vida y la de todo un país. Victorias que no fueron solo mías, sino de Colombia entera y de todo un continente. Cada subida, cada ataque, cada meta cruzada llevan el esfuerzo de ese niño de Boyacá, pero también el corazón de millones de personas que creyeron en mí. Eso es algo que nunca olvidaré”, subrayó.

En ese sentido, destacó que más allá de los triunfos valora otro tipo de logros: “despertar en muchos corazones de jóvenes y de personas que a través de todas estas gestas han encontrado ilusiones, satisfacción y salud a través de este deporte. Gente que dice ‘por ti dejé el alcohol’ o ‘mi familia es diferente’, tantas cosas que no son solo las victorias”, agregó.

Agradecimiento, nostalgia y rivales históricos

Quintana, muy agradecido al Movistar por todas las oportunidades que le dio, aseguró que cierra este ciclo con el corazón “lleno de nostalgia” y con “muchísimo orgullo”, y señaló que quiere ser recordado como “ese ciclista luchador que siempre quería ganar”.

Además, reconoció a grandes nombres que marcaron su carrera como Alberto Contador, Alejandro Valverde, Joaquim Rodríguez, Chris Froome y Peter Sagan.

Una carrera legendaria en el ciclismo mundial

El retiro de Nairo Quintana en 2026 marcará el final de una era para el ciclismo colombiano. Su palmarés incluye el Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016, además de podios en el Tour de Francia, donde fue subcampeón en 2013 y 2015.

Reconocido como uno de los mejores escaladores del mundo, su legado trasciende títulos, ya que inspiró a generaciones, elevó el nivel del ciclismo latinoamericano y se convirtió en símbolo de perseverancia.

El legado de Nairo Quintana: más que victorias

Más allá de sus logros deportivos, Nairo Quintana se despide como un referente global del ciclismo, un atleta que llevó el nombre de Colombia a lo más alto y que ahora buscará impactar desde otros ámbitos.

Su “último baile” en 2026 no será solo una despedida, sino la celebración de una carrera que ya es parte de la historia grande del deporte.

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