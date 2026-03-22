Irán desafía a Trump y eleva amenazas con cerrar el estrecho de Ormuz ante posibles ataques

Irán endureció su postura frente a las amenazas del expresidente estadounidense Donald Trump, advirtiendo que podría cerrar completamente el estratégico estrecho de Ormuz si Washington intensifica sus ataques contra su infraestructura energética. La advertencia se produce en un contexto de creciente tensión militar en Oriente Medio, con implicaciones directas para el comercio global de energía.

El representante iraní ante la Organización Marítima Internacional (OMI), Ali Mousavi, declaró a medios estatales que “el paso de buques por el estrecho de Ormuz es posible con la coordinación de las medidas de seguridad”, aunque matizó que la vía está abierta “a todos, excepto a los ‘enemigos’ de Teherán”.

En la misma línea, el presidente iraní Masoud Pezeshkian afirmó en la red social X: “El estrecho de Ormuz está abierto a todos, excepto a aquellos que violan nuestro territorio. Nos enfrentamos con firmeza a las amenazas delirantes en el campo de batalla”.

Sin embargo, el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, negó que el paso marítimo esté formalmente cerrado y atribuyó la caída del tráfico a factores externos: “El estrecho de Ormuz no está cerrado. Los barcos dudan porque las aseguradoras temen la guerra que ustedes iniciaron, no Irán”. Añadió además que “la libertad de navegación no puede existir sin la libertad de comercio”.

“El paso de buques por el estrecho de Ormuz es posible con la coordinación de las medidas de seguridad”, declaró Mousavi a Mehr.

Más tarde, el domingo, el presidente iraní Masoud Pezeshkian se hizo eco de esa declaración en una publicación en X, diciendo, entre otras cosas: “El estrecho de Ormuz está abierto a todos, excepto a aquellos que violan nuestro territorio. Nos enfrentamos con firmeza a las amenazas delirantes en el campo de batalla”.

Pese a ello, estas nueva declaraciones iraníes responden a un ultimátum lanzado por Trump, quien habría exigido la reapertura total del estrecho en un plazo de 48 horas, en medio de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes.

En este contexto, el mando militar iraní Khatam Al-Anbiya advirtió: “Si se cumplen las amenazas de Estados Unidos con respecto a las centrales eléctricas de Irán… el estrecho de Ormuz se cerrará por completo y no se reabrirá hasta que se reconstruyan nuestras centrales eléctricas destruidas”.

El ejército iraní también amenazó con ampliar el conflicto, señalando que podría atacar “centrales eléctricas, infraestructura energética y de tecnologías de la información” tanto en Israel como en países de la región que alberguen bases estadounidenses.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos estratégicos más importantes del mundo: por él transita aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas global. Cualquier interrupción tiene efectos inmediatos en los precios internacionales de la energía.

Desde el inicio de la actual escalada, Irán ha reivindicado acciones contra buques en la zona, mientras que el tránsito marítimo se ha reducido significativamente por el temor a un conflicto mayor, según reportes de agencias como AP y medios internacionales.

El aumento de la tensión ya ha provocado un alza en los precios del petróleo, afectando a economías dependientes de la importación energética en Europa y Asia. Como respuesta, Estados Unidos ha flexibilizado algunas sanciones al crudo iraní, en un intento por estabilizar el mercado.

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