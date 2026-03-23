Cuatro signos del zodiaco serán beneficiados por la Luna esta semana

El tránsito de la Luna traerá beneficios claros para cuatro signos del zodiaco esta semana del 23 al 29 de marzo de 2026.

El horóscopo señala que estará en Géminis, Cáncer, Leo y Virgo, y en combinación con Mercurio directo en Piscis y el inicio de la temporada de Aries, el ambiente se impregna de claridad mental.

Al inicio de la semana, la Luna en Géminis estimula la creatividad, la comunicación y nuevas ideas; el 25 de marzo en Cáncer intensifica las emociones y la conexión afectiva.

Cuando llegue a Leo el 27 de marzo potencia la confianza, el brillo personal y la autoexpresión, y al final de la semana cuando la Luna ingrese a Virgo, invita a la organización, la reflexión y el equilibrio, informa el sitio Spiritualify.

En general, estos tránsitos generan una energía dinámica que favorece tanto la acción como la introspección.

Y los signos del zodiaco más beneficiados por estos movimientos son Géminis, Cáncer, Leo y Sagitario.

1. Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Géminis inicia la semana con una energía renovada gracias al fin de Mercurio retrógrado. La confusión queda atrás y da paso a la claridad.

Este signo puede esperar que se le vengan ideas brillantes y creatividad, lo que mejorará su comunicación e interacción con las personas.

La Luna en Cáncer fortalecerá sus vínculos emocionales, mientras que la Luna en Leo despertará su lado más creativo. Al final de la semana, encontrará paz en la introspección.

2. Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Cáncer experimenta una de las semanas más significativas a nivel emocional. La conjunción de la Luna con Júpiter en su signo potencia su sensibilidad y su intuición.

Se le vendrá una energía especial que le dará claridad en sus relaciones, además conectará con su verdadero propósito y presentará un desarrollo emocional profundo.

Este signo aprenderá a elegir con mayor conciencia dónde invertir su energía. La clave será encontrar equilibrio entre emoción y estabilidad.

3. Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo deja atrás una etapa de introspección para entrar en un periodo de acción.

La temporada de Aries impulsa su determinación. Entre los beneficios que notará este signo se encuentran una mayor confianza en sí mismo, mejorará sus relaciones y se le vendrán oportunidades personales.

El 27 de marzo, con la Luna en su signo, marca un punto de reinicio. Es el momento ideal para brillar, tomar decisiones y avanzar con seguridad.

4. Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario siente cómo la energía vuelve a fluir tras semanas de reflexión.

La influencia lunar le impulsa a avanzar con mayor claridad. Se encontrará con una motivación renovada que le dará un mayor enfoque a sus objetivos.

La Luna en Leo despertará su pasión, mientras que su paso por Virgo le ayudará a aterrizar sus ideas. Es una combinación perfecta entre inspiración y disciplina.

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