4 signos del zodiaco estarán de suerte en la temporada de Aries 2026

La temporada de Aries 2026 significa la llegada de un nuevo ciclo astrológico cargado de oportunidades para cuatro signos del zodiaco.

Desde el 20 de marzo hasta el 20 de abril, serán especialmente favorecidos con suerte, amor, éxito y crecimiento personal.

Este periodo, influenciado por la fuerza del primer signo del zodiaco, invita a tomar acción, iniciar proyectos y atreverse a cambiar el rumbo de la vida.

Sin embargo, no todos los signos recibirán este impulso con la misma intensidad.

A continuación, te revelamos cuáles son los signos más afortunados en esta temporada y cómo aprovechar al máximo esta energía cósmica, según comentan astrólogos a la revista Vogue en su versión en línea.

1. Aries (20 de marzo – 19 de abril)

Aries será el signo más beneficiado durante su temporada astrológica. La energía cósmica lo coloca en el centro de la atención impulsando su crecimiento personal y profesional, según comenta su horóscopo.

Este será un periodo donde la pasión se alinea con el propósito. Aries sentirá que todo fluye a su favor logrando resultados que antes parecían lejanos.

2. Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis experimentará una oleada de energía positiva que impactará tanto en su vida personal como amorosa. Sus sueños comenzarán a materializarse con una facilidad sorprendente.

La clave para Piscis será dejarse llevar por el flujo natural de los acontecimientos. Su actitud relajada será su mayor fortaleza, dice su horóscopo.

3. Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro vivirá una temporada marcada por la sanación emocional y nuevas experiencias. La influencia de Aries despertará su lado más espontáneo.

El universo le invita a salir de su zona de confort, alerta su horóscopo. Cada oportunidad que aparezca tiene el potencial de convertirse en algo valioso.

4. Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo tendrá una temporada poderosa, donde su liderazgo natural será reconocido y recompensado.

La energía de Aries potenciará su capacidad de acción.

Este es el momento de canalizar su energía en proyectos sólidos. Si lo hace, verá resultados concretos que consolidarán su éxito, dicen sus predicciones.

5. Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra inicia un ciclo de reflexión que dará paso a una transformación profunda. La temporada de Aries le ayudará a reconectar con sus verdaderos deseos.

Aunque el proceso pueda parecer lento al inicio, Libra logrará avances significativos si confía en su intuición, comentó su horóscopo.

¿Qué significa la temporada de Aries en la astrología?

La entrada del Sol en Aries representa el comienzo del año zodiacal. Es una etapa asociada con la iniciativa, la valentía y la determinación.

Durante este tránsito, la energía se vuelve más dinámica impulsando decisiones importantes y cambios positivos.

Los astrólogos dicen que es el momento ideal para dejar atrás el pasado y enfocarse en nuevas metas.

La astrología 2026 indica que esta temporada será particularmente poderosa para ciertos signos que sabrán canalizar esta energía con éxito.

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